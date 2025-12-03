EPS Pension: ஊழியர்களின் மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறித்த ஒரு சமீபத்திய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா? இதை பற்றி மத்திய அரசு தெரிவித்தது என்ன? ஊழியர்களின் கோரிக்கை நிறைவேறுமா? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் வரும் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் நீண்ட நாட்களாக குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இது குறித்து தற்போது மத்திய அரசிடமிருந்து ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
தற்போது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகின்றது. குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவது குறித்த கேள்வி மீண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்டது. டிசம்பர் 1, 2025 அன்று மக்களவையில் நட்சத்திரக் குறியிடப்படாத கேள்வியில், ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995 (EPS-95) இன் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) வழங்குவது குறித்து அரசாங்கம் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியது.
எம்.பி. பால்யா மாமா சுரேஷ் கோபிநாத் மாத்ரே இந்தக் கேள்வியை எழுப்பினார். குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000 இலிருந்து ரூ.7,500 ஆக உயர்த்துவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறதா என்பது குறித்து தெளிவுபடுத்தலை அவர் கோரினார். இந்தக் கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களால் அவ்வபோது முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை
EPS-95 என்பது தனியார் துறை மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை ஊழியர்களுக்கான இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. இது 80 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களை உள்ளடக்கியது. 1995 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்தத் திட்டம், வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு-வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பின்வரும் பங்களிப்புகள் மூலம் அளிக்கப்படுகின்றது:
- நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் பங்களிப்பு (ஊழியரின் ஊதியத்தில் 8.33%)
- மத்திய அரசிடமிருந்து 1.16% பங்களிப்பு (ரூ. 15,000 ஊதிய உச்சவரம்பு வரை)
இந்தத் திட்டம் முதியோர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதற்கு முன் 2014 இல் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் பிறகு இன்னும் இந்த தொகை திருத்தப்படவில்லை. 2014 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு விலைவாசி, பணவீக்கம் என அனைத்திலும் பல வித மாற்றங்கள் வந்துவிட்ட போதிலும், இந்த தொகை மட்டும் மாறாமல் அப்படியே உள்ளது. குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம், தற்போதைய விலைவாசி உயர்வு, வாழ்க்கைச் செலவு அல்லது பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப இல்லை என்று ஓய்வூதியதாரர்கள் நீண்ட காலமாக வாதிட்டு வருகின்றனர்.
கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்த காலமாக, EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் அமைப்புகள் தொடர்ந்து கீழ்கண்ட கோரிக்கைகளை விடுத்து வருகின்றன:
- குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,500 - ரூ.9,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும்.
- வழக்கமான அகவிலைப்படி (DA) அளிக்கப்பட வேண்டும்.
- உயர் ஓய்வூதிய சலுகைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும்.
- ஓய்வூதியங்களை யதார்த்த வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு ஏற்றவாறு திருத்த வேண்டும்.
ரூ.1,000 என்ற மாத ஓய்வூதியம் கண்ணியத்துடன் வாழ மிகவும் குறைவான தொகையாக இருப்பதாகக் கூறி ஆயிரக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்கள் பேரணிகள், தர்ணாக்களை நடத்தியதுடன் அரசாங்கத்திடம் எழுத்துப்பூர்வ மனுக்களையும் அளித்துள்ளனர்.
தற்போது நடக்கும் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மத்திய அரசிடம் ஆறு முக்கிய கேள்விகளைக் கேட்டார்:
1. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளதா?
2. இல்லையென்றால், ஏன்?
3. பணவீக்கம் உயர்ந்தாலும் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏன் அகவிலைப்படி வழங்கப்படவில்லை?
4. ஓய்வூதியத் தொகையை வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக மாற்ற அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கிறதா?
5. ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கைகளை அரசாங்கம் கவனத்தில் கொண்டுள்ளதா?
6. ஆம் எனில், என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது?
மத்திய அரசு அளித்த பதில் என்ன?
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லஜே, திட்டத்தின் நிதிக் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து விரிவான விளக்கத்துடன் பதிலளித்தார். தற்போது குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,500 ஆக உயர்த்துவதற்கான திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று அரசாங்கம் தெரிவித்தது.
இபிஎஸ் நிதியில் ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறை உள்ளது
EPS நிதியின் கடைசி மதிப்பீட்டின்படி (மார்ச் 31, 2019 நிலவரப்படி), இந்தத் திட்டத்தில் ஒரு ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறை உள்ளது. அதாவது நிதியின் தற்போதைய பங்களிப்புகள் அனைத்து எதிர்கால ஓய்வூதிய செலுத்தல்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை. இந்த நிதி அழுத்தத்தின் காரணமாக, புதிய நிதி மாதிரி இல்லாமல் ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்துவது பற்றாக்குறையை மோசமாக்கும் என்று அரசாங்கம் வாதிடுகிறது.
EPS Pension: குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தொடரும்
குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 என்பதை உறுதி செய்ய அரசாங்கம் தற்போது பட்ஜெட் ஆதரவை வழங்குகிறது. இது EPS உறுப்பினர்களுக்கு நீண்டகாலமாக வழங்கப்படும் 1.16% ஊதிய பங்களிப்பிற்கு கூடுதலாகும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி கிடைக்குமா?
EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படிக்கான எந்த உறுதியையும் அமைச்சர் அளிக்கவில்லை. இந்தத் திட்டம் வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அரசாங்க ஓய்வூதியங்கள் போன்ற ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. அகவிலைப்படி EPS கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொழிலாளர்களுக்கு அதிகபட்ச நன்மைகளை உறுதி செய்வதில் அரசாங்கம் உறுதியாக இருந்தாலும், நிதி சுகாதாரம், நீண்டகால நிலைத்தன்மை மற்றும் எதிர்கால பொறுப்புகளுக்கு நிதியளிப்பதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வகையில், அரசு தனது பதிலின் மூலம் எந்தவொரு உறுதியான நடவடிக்கைகள் அல்லது காலக்கெடுவையும் உறுதியளிக்கவில்லை.
EPS-95 பிரச்சினை ஏன் தொடர்கிறது?
EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் குழு இந்தியாவில் ஓய்வு பெற்றவர்களின் மிகப்பெரிய குழுக்களில் ஒன்றாகும். அவர்களது நிதி நெருக்கடிகள் நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பல ஓய்வூதியதாரர்கள், குறிப்பாக குறைந்த ஊதியத் துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள், இந்த ஓய்வூதியத்தையே முழுமையாக நம்பியுள்ளனர்.
பணவீக்கம் அதிகரிப்பு, மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரிப்பு, வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்பு ஆகியவற்றை ஈடுகட்ட குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவதற்கான கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக உள்ளது. மேலும், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் அகவிலைப்படி, ஊதிய திருத்தங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இணையான சலுகைகளையும் ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இருப்பினும், நிதியுதவியில் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லாமல், பங்களிப்பில் அதிகரிப்பு இல்லாமல், தற்போதைய EPS வடிவமைப்பின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவது நிதி ரீதியாக கடினமாகவே உள்ளது.
