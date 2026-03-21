EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்த அப்டேட்

EPF Pension Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படுமா? நாடாளுமன்றத்தில் இணை அமைச்சர் கொடுத்த பதில் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 21, 2026, 04:08 PM IST
EPS Pension Latest News: நாடு முழுதும் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! அவர்களது மாத ஓய்வூதியம் குறித்து சமீபத்தில் ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற நீண்டகால கோரிக்கை குறித்த தனது நிலைப்பாட்டை அரசாங்கம் மீண்டும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

மக்களவையில் கேட்கப்பட்ட கெள்வி

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறித்து மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட நட்சத்திரக் குறியிடப்படாத கேள்விக்கு தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பதிலளித்தார். அந்த பதிலில் அவர், தற்போது இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசாங்கம் மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 EPS ஓய்வூதியத்தை வழங்கி வருவதாகவும், திருத்தம் தொடர்பான எந்தவொரு முடிவையும் எடுக்க ஓய்வூதிய நிதியின் நிலைத்தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்

EPS எனப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (Employees' Pension Scheme) ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் உள்ள ஒரு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். இது 58 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இது நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் 8.33% (மாதத்திற்கு ரூ.1,250 உச்சவரம்பு) மூலம் நிதியளிக்கப்படுகிறது. ஊழியர் தனது EPS கணக்கில் பங்களிப்பதில்லை. வாழ்நாள் ஓய்வூதியம், முன்கூட்டிய ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப/விதவை ஓய்வூதியம் ஆகியவை இந்த திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகளாகும்.

குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகவே தொடர்கிறது

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்.கே. பிரேமச்சந்திரன் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த மன்சுக் மாண்டவியா, இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாதம் குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 ஓய்வூதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, அரசு தற்போது நிதி ஒதுக்கீடு மூலம் ஆதரவளித்து வருவதாகத் தெளிவுபடுத்தினார். இந்த ஆதரவானது, இத்திட்டத்திற்கு அரசு ஆண்டுதோறும் வழங்கும் 1.16% ஊதியப் பங்களிப்புக்குக் கூடுதலாக வழங்கப்படுகிறது.

இபிஎஃப் திட்டம், இபிஎஸ்-95 மற்றும் ஊழியர்களின் வைப்புத்தொகை சார்ந்த காப்பீட்டுத் திட்டம் (EDLI) ஆகியவற்றின் மூலம் வலுவான சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதையும், அதே நேரத்தில் நிதிகளின் நீண்டகால நிலைத்தன்மையைப் பேணுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக அரசு கூறியது.

இபிஎஃப், இபிஎஸ் பங்களிப்புகள்

இபிஎஃப்ஓ இத்திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்கள் மாதா மாதம் தங்கள் சம்பளத்தில் 12% -ஐ இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. உறுப்பினர்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை முழுவதும் இபிஎஃப் கனக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் 8.33%-ஐ இபிஎஸ் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கும் மீதமுள்ள தொகை இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் செல்கிறது. இது மட்டுமல்லாமல், மத்திய அரசு மாதம் ரூ.15,000 வரையிலான அடிப்படை சம்பளத்தில் 1.16%-ஐ பங்களிக்கிறது. ஆண்டுதோறும் மதிப்பீடு செய்யப்படும் இந்தத் திரட்டப்பட்ட நிதியிலிருந்து ஓய்வூதியப் பலன்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

மக்களவை உறுப்பினர் பிரேமச்சந்திரனின் கேள்வி

அதிக ஊதியத்தின் அடிப்படையிலான ஓய்வூதியத்திற்கான தங்களது பங்கைச் செலுத்துவதற்கு, தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசு போதுமான கால அவகாசம் வழங்க உத்தேசித்துள்ளதா என்றும், அவ்வாறு வழங்கினால், அது தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்றும் பிரேமச்சந்திரன் வினவினார்.

அதிக ஊதியத்தின் அடிப்படையிலான ஓய்வூதியம் குறித்த சமீபத்திய தகவல்

இபிஎஸ் அதிக ஓய்வூதியம் தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பைச் செயல்படுத்துவது குறித்தும் அமைச்சகம் ஒரு சமீபத்திய தகவலை வழங்கியது. தகுதியுள்ள இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அதிக ஊதியத்தின் அடிப்படையிலான ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வுசெய்ய அந்தத் தீர்ப்பு அனுமதித்தது. நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்கும் வகையில், கூட்டுத் தேர்வு விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான இணையவழி அமைப்பை EPFO ​​அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக மன்சுக் மண்டவியா தெரிவித்தார். 

"தகுதிபெற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்குக் கோரிக்கை கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. தேவையான தொகையைச் செலுத்தி, 'படிவம் 10D'-ஐச் சமர்ப்பித்துள்ள ஓய்வுபெற்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா ஆணைகள் (PPOs) வழங்கப்பட்டு வருகின்றன," என்று மண்டவியா கூறினார்.

செலுத்த வேண்டிய தொகையைச் செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு

உயர் ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வு செய்துள்ளவர்களுக்கு, கோரிக்கை கடிதம் வழங்கப்பட்டதிலிருந்து மூன்று காலண்டர் மாதங்களுக்குள், தங்களின் பங்களிப்புத் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும் என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுதியம் அதிகரிக்குமா?
தற்போதைக்கு அரசாங்கம் இதற்கு எந்த ஒப்புதலையும் அளிக்கவில்லை.

2. தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக எவ்வளவு பெறுகிறரகள்?
தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 பெறுகிறார்கள். 

3. இபிஎஸ் ஊதிய உச்சவரம்பு எவ்வளவு?
இபிஎஸ் ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 ஆகும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

