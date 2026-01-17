இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் EPFO அலர்ட்: வீட்டு வாசலில் கிடைக்கும் இலவச DLC சேவை, பதிவு செய்வது எப்படி?

EPFO Latest News: ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட் வங்கி (IPPB) உடன் இணைந்து, ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வீட்டு வாசலில் இலவச DLC வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது அவர்களின் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை (DLCs) சமர்ப்பித்து ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெற உதவுகிறது.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
இது குறித்து EPFO ஜனவரி 9, 2025 அன்று ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது. இதில், வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு, IPPB உடன் இணைந்து, வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன்கள், வங்கிகள் அல்லது EPFO அலுவலகங்களை அணுகுவதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்பவர்களுக்கு வருடாந்திர வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் செயல்முறையை முடிக்க ஆதரவளிக்கும் என தெரிவிகப்பட்டுள்ளது.
“இந்த முயற்சியின் கீழ், தபால்காரர்கள் / டாக் சேவகர்கள் DLC செலுத்த வேண்டிய EPS ஓய்வூதியதாரர்களைச் சந்தித்து, ஓய்வூதியதாரரிடமிருந்து எந்த கட்டணமும் வாங்காமல் அவர்களது DLC ஐப் பதிவு செய்வார்கள். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த சேவை முற்றிலும் இலவசமாக இருக்கும். SoP -இன் படி வெற்றிகரமான DLC களுக்கு மட்டும் CPPRC, EPFO ஆல் கட்டணங்கள் செலுத்தப்படும்” என்று EPFO சுற்றறிக்கை கூறுகிறது.
டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
ஜீவன் பிரமான், ஆயுள் சான்றிதழ், வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு DLC (டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிக்), மத்திய, மாநில அரசு, EPFO போன்றவற்றின் ஓய்வூதியதாரர்கள் உயிருடன் இருப்பதை நிரூபிக்க உதவும் ஒரு பயோமெட்ரிக்-இயக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் சேவையாகும். ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெற, ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆதார் அடிப்படையிலான அங்கீகாரத்தை (கைரேகை/முகம்) பயன்படுத்தி தங்கள் DLC ஐ சமர்ப்பிக்கலாம்.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காலக்கெடு உள்ளதா?
ஒரு காலக்கெடுவிற்குள் தங்கள் DLC ஐ சமர்ப்பிக்க வேண்டிய மற்ற ஓய்வூதியதாரர்களைப் போலல்லாமல், EPS உறுப்பினர்கள் எந்த நேரத்திலும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம். சமர்ப்பிக்கப்பட்ட DLC சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு செல்லுபடியாகும்.
EPS 95 உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதிய விநியோக வங்கி, பொது சேவை மையம், IPPB, இந்திய தபால் அலுவலகம், தபால்காரர், உமங் செயலி மற்றும் அருகிலுள்ள EPFO அலுவலகத்தில் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.
EPFO முக அங்கீகார தொழில்நுட்பம் (FAT) மூலம் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதை ஊக்குவித்து வருகிறது. இதனால் EPS 95 ஓய்வூதியதாரர்கள் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலேயே DLC ஐ சமர்ப்பிக்க முடியும்.
இருப்பினும், சில ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான அணுகல் இல்லாமல் இருக்கலாம். சிலரால் DLC ஐ சமர்ப்பிக்க வங்கிகள் அல்லது EPFO அலுவலகத்திற்குச் செல்ல முடியாமல் போகலாம். அவர்கள் EPFO, IPPB அளிக்கும் இந்த இலவச சேவையை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
Doorstep DLC Service: வீட்டு வாசலில் DLC சேவையை பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஸ்டெப் 1: ஓய்வூதியதாரர்கள் எந்தவொரு IPPB சேனல் மூலமாகவும் வீட்டு வாசல் DLC சேவைக்கு கோரிக்கை விடுக்கலாம்.
ஸ்டெப் 2: DLC உருவாக்கத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், IPPB நபர் DLC இன்னும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லையா எனதை உறுதி செய்துகொள்வார். மேலும் DLC உருவாக்கத்தை தொடங்கும் முன், PPO மற்றும் ஆதாரில் உள்ள பெயர் மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ் பொருந்துவதை உறுதிசெய்வார்.
ஸ்டெப் 3: DLC-யின் பதிவு முன்னுரிமையாக FAT முறையைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும். அது தவறினால், ஜீவன் பிரமாண் செயலி மூலம் மற்ற பயோமெட்ரிக் அங்கீகார முறைகளும் முயற்சி செய்யப்படலாம்.
ஒருவேளை, ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இல்லையென்றால், அவருடைய மரணம் EPFO-க்குத் தெரிவிக்கப்படும்.
EPS ஓய்வூதியதாரர்கள் DLC வீட்டு வாசலில் வங்கி சேவையை எவ்வாறு பெறுவது?
ஓய்வூதியதாரர்கள் IPPB-யின் வாடிக்கையாளர் சேவை எண் 033-22029000-க்கு அழைத்து, வீட்டிற்கு வருகை தரும்படி கோரி இந்தச் சேவையைப் பெறலாம்.
DLC சமர்ப்பிப்பு எப்போது வெற்றிகரமாகக் கருதப்படும்?
ஒரு DLC சமர்ப்பிப்பு பின்வரும் சமயங்களில் வெற்றிகரமாகக் கருதப்படும்:
i. DLC ஆப்பரேட்டர் IPPB ஆக இருக்க வேண்டும்.
ii. IPPB ஆப்பரேட்டரால் DLC உருவாக்கப்பட்ட நேரத்தில், DLC ஏற்கனவே நிலுவையிலோ, அல்லது 30 நாட்களுக்குள் டியூ என்ற நிலையிலோ இருக்க வேண்டும். வெற்றிகரமான ஒரு DLC 12 மாதங்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்.
iii. IPPB-யால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட தரவு வடிவத்தில் மின்னணு/டிஜிட்டல் முறையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், கணினி அடிப்படையிலான சரிபார்ப்புகள் மூலம் தானாகவோ அல்லது அது தவறினால், கைமுறை தலையீடு மூலமாகவோ EPFO தரப்பில் DLC அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். தானாகவோ அல்லது கைமுறையாகவோ செய்யப்படும் இந்த அங்கீகாரம், ஓய்வூதியதாரரின் விவரங்களான PPO எண், பயனாளியின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி போன்றவற்றைச் சரிபார்த்து செய்யப்படும்.
