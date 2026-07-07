/குஷியில் ஊழியர்கள்: வேலை போனால் அரசே 3 மாதங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும், முக்கிய திட்டம் நீட்டிப்பு

ESIC Unemployment Benefit Scheme: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான மற்றும் நிம்மதி தரும் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஊழியர் மாநில காப்பீட்டுக் கழகம் (ESIC) தனது பிரபலமான வேலையின்மை உதவித்தொகைத் திட்டமான 'அடல் பிமித் வ்யக்தி கல்யாண் யோஜனா' (ABVKY)-வை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டித்துள்ளது. இதனால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என இங்கே காணலாம்.
ESIC-இன் 198-வது கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவின்படி, இத்திட்டம் இப்போது 1 ஜூலை 2026 முதல் 30 ஜூன் 2027 வரை அமலில் இருக்கும். அதாவது, ESI-இன் கீழ் வரும் ஒரு ஊழியர் எதிர்பாராத விதமாகவோ அல்லது கட்டாயமாகவோ தனது வேலையை இழந்தால், புதிய வேலையைத் தேடும் காலத்தில் அரசு அவருக்குத் தொடர்ந்து நிதியுதவி வழங்கும். இத்திட்டத்தின் விதிகள் என்ன? இதில் எவ்வளவு தொகை கிடைக்கும்? இந்த திட்டத்திற்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதைப் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்வோம்.
ABVKY திட்டம் 2018-ஆம் ஆண்டில் ஒரு முன்னோடித் திட்டமாகத் தொடங்கப்பட்டது. அப்போதிருந்து இது பலமுறை இது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. திடீரென வேலையை இழக்கும் ஊழியர்களுக்குத் தற்காலிக நிதியுதவி அளிப்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இதன் மூலம் வழங்கப்படும் நிதியுதவியைக் கொண்டு, ஊழியர்கள் புதிய வேலையைத் தேடும் காலத்தில் தங்கள் அடிப்படைச் செலவுகளை எளிதாகச் சமாளிக்க முடியும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் தகுதியுடையவராகக் கருதப்பட்டால், பின்வரும் பலன்களை ஊழியர்கள் பெறலாம்:
50% பண இழப்பீடு: வேலையிள்லாத காலத்தில், உங்கள் சராசரி தினசரி ஊதியத்தில் 50% பண இழப்பீடாக வழங்கப்படும்.
90 நாட்கள் வரை உதவித்தொகை: வேலையின்மை காலத்தில் அதிகபட்சமாக 90 நாட்களுக்கு இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் பணம்: கோரிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், உதவித்தொகை முழுவதையும் பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக மாற்றப்படும்.
இந்த வேலையின்மை உதவித்தொகையைப் பெற, ஒரு ஊழியர் பின்வரும் ESIC நிபந்தனைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்:
பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் ஊழியர்களால் வேலையின்மை உதவித்தொகையைப் பெற முடியாது:
இத்திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற, தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் ESIC-ஆல் பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான ஆவணங்களை இணைத்துச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ESIC அதிகாரிகள் கோரிக்கையை ஆய்வு செய்து சரிபார்த்த பிறகு, வேலையின்மை உதவித்தொகை நேரடியாக உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பப்படும்.
தனியார் துறை ஊழியர்கள் வேலை மாற்றம் அல்லது திடீர் நெருக்கடி காலங்களில் வலுவான வருமான ஆதரவைப் பெறும் வகையில், இத்திட்டம் ஜூன் 2027 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக ESIC தனது 198-வது கூட்டத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.