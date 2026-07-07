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குஷியில் ஊழியர்கள்: வேலை போனால் அரசே 3 மாதங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும், முக்கிய திட்டம் நீட்டிப்பு

ESIC Unemployment Benefit Scheme: திடீரென வேலையை இழக்கும் ஊழியர்களுக்குத் தற்காலிக நிதியுதவி அளிப்பதே ABVKY திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இப்போது இத்திட்டம் மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:34 PM IST
குஷியில் ஊழியர்கள்: வேலை போனால் அரசே 3 மாதங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும், முக்கிய திட்டம் நீட்டிப்பு
Image Credit: ESIC Unemployment Benefit Scheme Extended (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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