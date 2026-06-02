/இஎஸ்ஐசி மருத்துவமனைகளில் வந்த புதிய ஆன்லைன் வசதி! முழு விவரம்

மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம் (ESIC), நாடு முழுவதும் உள்ள தனது அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும், மருந்தகங்களிலும் Centralized Online Patient Feedback System -ஐ செயல்படுத்தியுள்ளது. காப்பீட்டாளர்கள் மற்றும் பயனாளிகள் தாங்கள் பெற்ற மருத்துவச் சேவை அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும், சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனைகளை வழங்கவும் இத்திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
பயனாளிகள் தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எளிமையாகவும், சில நொடிகளிலும் பதிவு செய்யும் வகையில் மூன்று எளிய வழிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன:
தானியங்கி குறுஞ்செய்தி (Automated SMS): மருத்துவமனைக்கு வந்து சென்றவுடன் பயனாளிகளின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு பிரத்யேக இணைய இணைப்பு (Link) குறுஞ்செய்தியாக அனுப்பப்படும்.
கியூஆர் குறியீடுகள் (QR Codes): மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருந்தகங்களின் முக்கிய இடங்களில் கியூஆர் குறியீடுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். ஸ்மார்ட்போன் மூலம் இதை ஸ்கேன் செய்து கருத்துகளைப் பதியலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: இஎஸ்ஐசி-யின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் வாயிலாகவும் பயனாளிகள் தங்களின் கருத்துகளை நேரடியாகப் பதிவு செய்யலாம்.
செயல்படும் விதம்: பயனாளிகள் கியூஆர் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து அல்லது லிங்க்கை ஓப்பன் செய்து, தங்களது காப்பீட்டு எண்ணை (Insurance Number) உள்ளிட்டு, சில நொடிகளிலேயே மருத்துவமனையின் சேவை குறித்த தங்களது மதிப்பீட்டை (Rating) வழங்க முடியும். இது நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையையும் பொறுப்புடைமையையும் உறுதி செய்கிறது.
இந்த அமைப்பின் சிறப்பம்சமே, பொதுமக்களின் கருத்துக்கள் வெறும் புகார்களாக மட்டும் தேங்கிவிடாமல், உடனுக்குடன் கண்காணிக்கப்படுவதுதான். இத்திட்டம் மூன்று நிர்வாக நிலைகளில் டிஜிட்டல் தகவல் பலகைகள் (Dashboards) மூலமாகத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்:
உள்ளூர் சுகாதார மையங்கள் (Local Health Centres)
மண்டல அலுவலகங்கள் (Regional Offices)
இஎஸ்ஐசி தலைமையகம் (Headquarters)
உடனடி நடவடிக்கை (Escalation Matrix): ஒரு குறிப்பிட்ட மருத்துவமனையின் சேவையின் தர மதிப்பீடு (Rating) 5 புள்ளிகளுக்கு 3-க்கும் கீழ் குறையும் பட்சத்தில், அது டிஜிட்டல் போர்டலில் 'ரெட் அலர்ட்' ஆகக் காட்டும். உடனே சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகள் இதில் தலையிட்டு உரிய சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிடுவார்கள்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கும் 7 முக்கியப் பயன்கள்
மேம்பட்ட சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதற்கான இஎஸ்ஐசி-யின் உறுதிப்பாட்டை இந்த முன்னெடுப்பு பிரதிபலிக்கிறது. இதன் மூலம் சாதாரணத் தொழிலாளர்களுக்குக் கிடைக்கவிருக்கும் விரிவான பலன்கள் இதோ:
1. உடனடி குறைகேட்பு மற்றும் தீர்வு (Real-time Grievance Redressal)
வழக்கமாக அரசு அல்லது பொதுத்துறை மருத்துவமனைகளில் புகார் அளிக்க வேண்டும் என்றால், புகார் பெட்டிகளில் கடிதம் எழுதப் போட வேண்டும் அல்லது அதிகாரிகளைத் தேடி அலைய வேண்டும். ஆனால், இந்த டிஜிட்டல் முறையில், 24 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் புகார்களுக்குத் தீர்வு காண அதிகாரிகள் கடமைப்பட்டுள்ளனர்.
2. இடைத்தரகர்கள் இல்லாத வெளிப்படைத்தன்மை
டிஜிட்டல் முறையில் கருத்துகள் நேரடியாக மத்திய சர்வருக்குச் செல்வதால், உள்ளூர் மருத்துவமனை ஊழியர்களோ அல்லது அதிகாரிகளோ புகார்களை மறைக்கவோ, மாற்றவோ முடியாது. இது நிர்வாகத்தில் லஞ்ச ஊழலையும், அலட்சியப் போக்கையும் முற்றிலுமாக ஒழிக்கும்.
3. மருத்துவமனைகளின் தூய்மை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்படும்
பயனாளிகள் வெறும் மருத்துவம் பற்றி மட்டுமன்றி, பின்வரும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும் தங்களின் கருத்துகளைப் பதிவு செய்ய முடியும் என்பதால், இவை அனைத்தும் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்படும்:
மருத்துவமனையின் தூய்மை மற்றும் கழிப்பறை வசதிகள் (Sanitation & Hygiene)
குடிநீர் மற்றும் உட்காரும் வசதி (Amenities)
வார்டுகளின் பராமரிப்பு
4. மருந்து தட்டுப்பாடு நீங்கும்
"மருந்தகத்தில் குறிப்பிட்ட மருந்து இல்லை" அல்லது "வெளியில் வாங்கச் சொல்கிறார்கள்" என்ற புகாரை நோயாளிகள் உடனடியாக இந்த அமைப்பில் பதிவு செய்யலாம். இதனால் எந்தெந்த மருந்தகங்களில் என்னென்ன மருந்துகள் தட்டுப்பாடாக இருக்கின்றன என்பதைத் தலைமையகம் துல்லியமாகக் கண்டறிந்து, மருந்து விநியோகத்தை விரைவுபடுத்தும்.
5. ஊழியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களின் கனிவான சேவை
மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களின் நடத்தை குறித்தும் இதில் ரேட்டிங் வழங்க முடியும் என்பதால், நோயாளிகளிடம் கனிவாகவும் பொறுப்புடனும் நடந்து கொள்ளும் சூழல் மருத்துவமனை ஊழியர்களிடையே இயல்பாகவே உருவாகும்.
6. சாதாரண தொழிலாளர்களுக்கும் அதிகாரமளித்தல்
மாத சம்பளம் வாங்கும் அடித்தட்டு மற்றும் நடுத்தரத் தொழிலாளர்கள் தங்களின் மருத்துவச் சேவை குறித்து நேரடியாகத் தங்களின் கருத்துகளை, அதுவும் தங்களின் ஸ்மார்ட்போன் மூலமாகவே சில நொடிகளில் பதிவு செய்யும் எளிய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சாதாரணத் தொழிலாளர்களுக்கும் தங்களின் உரிமைகளைக் கேட்கும் மிக வலிமையான அதிகாரத்தை வழங்குகிறது.
7. தரமான சிகிச்சை
ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் உள்ள மருத்துவமனைகளின் தரவரிசைப் பட்டியல் (Ranking) இந்தத் தகவல் பலகை மூலம் தெரியவரும் என்பதால், தங்களது மருத்துவமனையின் மதிப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள அனைத்து மருத்துவமனை நிர்வாகங்களும் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு சிறந்த சிகிச்சையையும், அதிநவீன மருத்துவச் சேவைகளையும் வழங்கத் தொடங்கும்.
இஎஸ்ஐசி-யின் இந்த அதிரடி டிஜிட்டல் முன்னெடுப்பு, லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் மருத்துவத் தேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதுடன், இந்தியாவின் பொதுச் சுகாதாரத் துறையில் ஒரு புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.