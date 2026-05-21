Essel Group 100 Years: AI-யால் ஒருபோதும் மனிதனை வெல்ல முடியாது -சுபாஷ் சந்திரா பெருமிதம்

Essel Group 100 Years: 1926-ல் சாதாரண தானிய வணிகமாகத் தொடங்கி, பசுமைப் புரட்சி, ராணுவ உணவு சப்ளை, ஜீ டிவி ஊடகப் புரட்சி எனப் பல மைல்கல்களைக் கடந்த எஸ்செல் குழுமம் 100 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. விழாவில் பேசிய டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, AI தொழில்நுட்பத்தை ஒரு சிறந்த உதவியாளராகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், அது ஒருபோதும் மனிதனின் அசல் சிந்தனையை (Human Originality) இடமாற்றம் செய்ய முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 21, 2026, 02:01 PM IST|Updated: May 21, 2026, 02:12 PM IST
Image Credit: Essel Group Turns 100: Dr Subhash Chandra on AI and Human Originality | Image: Zee Media

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

