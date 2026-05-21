/Essel Group 100 Years: AI-யால் ஒருபோதும் மனிதனை வெல்ல முடியாது -சுபாஷ் சந்திரா பெருமிதம்

Essel Group 100 Years: 1926-ல் சாதாரண தானிய வணிகமாகத் தொடங்கி, பசுமைப் புரட்சி, ராணுவ உணவு சப்ளை, ஜீ டிவி ஊடகப் புரட்சி எனப் பல மைல்கல்களைக் கடந்த எஸ்செல் குழுமம் 100 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. விழாவில் பேசிய டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, AI தொழில்நுட்பத்தை ஒரு சிறந்த உதவியாளராகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், அது ஒருபோதும் மனிதனின் அசல் சிந்தனையை (Human Originality) இடமாற்றம் செய்ய முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.
Dr Subhash Chandra Explains: இந்திய ஊடகத் துறையிலும் கார்ப்பரேட் உலகிலும் மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்திய எஸ்செல் குழுமம் (Essel Group) தனது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 100 ஆண்டுகால சாதனையை நிறைவு செய்து, நூற்றாண்டு விழாவில் கால்பதித்துள்ளது. இந்த நெகிழ்ச்சியான தருணத்தில் குழுமத்தின் தலைவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, தங்களின் ஒரு நூற்றாண்டு கால ரோலர் கோஸ்டர் பயணத்தின் பின்னணியில் உள்ள வியத்தகு கதையையும், எதிர்காலத்திற்கான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப இலக்குகளையும் ஆடியன்ஸ் வியக்கும் வண்ணம் பகிர்ந்துள்ளார்.
குறிப்பாக இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தின் ஹாட் டாபிக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence -AI) மனிதர்களை மிஞ்சிவிடுமா என்ற கேள்விக்கு அவர் அளித்துள்ள பதில், ஒட்டுமொத்த தொழில்நுட்ப உலகையும் சிந்திக்க வைத்துள்ளது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் வேலைவாய்ப்புகளைப் பறிக்கும் ஒரு பூதமாக AI பார்க்கப்படும் நிலையில், டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா முற்றிலும் மாறுபட்ட, ஆக்கப்பூர்வமான பார்வையை முன்வைத்துள்ளார்.
"செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) என்பது மனித குலத்திற்கு கிடைத்த சாபமல்ல. அதை நாம் ஒரு சிறந்த உதவியாளராக (Assistant) மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர, அதற்கு அடிமையாகிவிடக் கூடாது." என்று அவர் அழுத்தமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் மேலும் பேசுகையில், "AI-யின் அசாத்திய திறனை நாம் நமது வளர்ச்சிக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அன்றாடச் சந்தேகங்கள், தரவுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் வழக்கமான தேடல்களுக்கு நாம் தாராளமாக AI-யின் உதவியை நாடலாம். இதன் மூலம் நமக்கு மிச்சமாகும் நேரத்தில், மனிதர்கள் தங்களின் தனித்துவமான உத்தி சார்ந்த பணிகளிலும் (Strategic Work), படைப்பாற்றலிலும் அதிக கவனம் செலுத்த முடியும்.
தனிப்பட்ட முறையில் எனக்குள் எழும் சுவாரசியமான கேள்விகளை நான் AI-யிடம் கேட்பதுண்டு, அடுத்த நாளே அதற்கான துல்லியமான விடைகளும் எனக்குக் கிடைத்துவிடுகின்றன. ஆனால், AI உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் தீர்வுகளை அள்ளித் தந்தாலும், மனிதர்களுக்கே உரிய அசல் சிந்தனையையும் (Human Originality) தனித்துவத்தையும் அதனால் ஒருபோதும் இடமாற்றம் செய்ய முடியாது" என்று மனித மூளையின் மேலாதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளார்.
எஸ்செல் குழுமத்தின் 100 ஆண்டுகாலப் பயணத்தை மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளாக (வணிக வளர்ச்சி, பொருளாதாரத் தாக்கம் மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான அம்சங்கள்) பிரித்து சுபாஷ் சந்திரா விவரித்தார்.
1926-ஆம் ஆண்டு, பிரிக்கப்படாத பஞ்சாபில் வெறும் 'பூஜ்ஜியத்தில்' இருந்து தொடங்கப்பட்ட ஒரு சாதாரண தானிய வியாபார நிறுவனம் தான் 'மேசர்ஸ் ராம் கோபால் இந்தர் பிரசாத்'. அதுவே காலப்போக்கில் அசைக்க முடியாத எஸ்செல் குழுமமாக உருவெடுத்தது. "100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரே ஒரு நபரால் தனியாகத் தொடங்கப்பட்ட இந்தச் பயணம், இன்று 10,000க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்களைக் கொண்ட பிரம்மாண்ட கார்ப்பரேட் காஃபிலாவாக (படை) உருவெடுத்துள்ளது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
இந்தியாவின் முதல் தனியார் சாட்டிலைட் தொலைக்காட்சியான 'ஜீ டிவி' (Zee TV) ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை உலகறியும். ஆனால், அதற்கு முன்பே எஸ்செல் குழுமம் இந்திய மக்களின் வாழ்வோடு கலந்திருந்த வரலாற்று உண்மைகளை அவர் நினைவு கூர்ந்தார்:
ராணுவத்திற்கான உணவு சப்ளை: ஆரம்பக் கட்டத்தில் இந்திய ராணுவத்திற்குத் தேவையான உணவு தானியங்களை வழங்கும் முக்கியப் பணியை இந்த நிறுவனம் செய்தது.
பசுமைப் புரட்சியின் பாதுகாவலன்: இந்தியாவில் பசுமைப் புரட்சி (Green Revolution) ஏற்பட்ட போது, உபரி விவசாய விளைபொருட்களைச் சேமிக்க உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லை. அந்தச் சூழலில், எஸ்செல் குழுமம் லட்சக்கணக்கான டன் தானியங்களைச் சேமிப்பதற்கான பிரம்மாண்ட நவீன கிடங்குகளை (Warehouses) அமைத்துக் கொடுத்தது.
சோவியத் யூனியன் ஏற்றுமதி: அப்போதைய வல்லரசான சோவியத் யூனியனுக்கு (USSR) தானியங்களை ஏற்றுமதி செய்து, குழுமத்தின் மிக லாபகரமான வர்த்தக முத்திரையை பதித்தது.
அன்றாடத் தேவைகள்: இதுமட்டுமின்றி, பாரம்பரிய டெலிகாம் கம்பங்கள், லேமினேட்டட் ட்யூப்கள் தயாரிப்பு மற்றும் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற பொழுதுபோக்கு பூங்காவான 'எஸ்செல் வேர்ல்ட்' (Essel World) மூலம் சாதாரண சாமானிய மக்களுடனும் இந்த குழுமம் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தது.
எந்தவொரு பெரிய கூட்டுக்குடும்ப வணிகத்திலும் சவால்களும் பிரிவினைகளும் ஏற்படுவது இயல்பு தான். 1967-ல் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட முதல் பிரிவினையின் போது, பெரும் சொத்துக்கள் இருந்தாலும் 3.5 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டத்தை சந்திக்க நேர்ந்தது. அப்போது நிறுவனத்தின் பெயர் ‘சுகாஷ் சந்திரா லட்சுமி நாராயண்’ என மாற்றப்பட்டது.
அதன்பின், அடுத்த தலைமுறை சகோதரர்களின் கூட்டு உழைப்பால் 1981-ஆம் ஆண்டில் முதன்முறையாக 100 கோடி ரூபாய் வருவாய் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை எஸ்செல் குழுமம் எட்டியது. டெல்லி பஞ்சாபி பாக் இல்லத்தில் நடந்த அந்த வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தின் போது, சக ஊழியர் ஒருவர் "அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இந்த 100 கோடி வெற்றியை எப்படித் தக்கவைக்கப் போகிறோம்?" என்று கவலையோடு கேட்டுள்ளார். அதற்கு சுபாஷ் சந்திரா, "நாம் தொடர்ந்து புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடிக்கொண்டே இருப்போம், நமது பிசினஸ் இனி ஒருபோதும் 100 கோடிக்கு கீழே இறங்காது" என்று நம்பிக்கையூட்டியுள்ளார். 1998-99 காலகட்டத்தில் புகழ்பெற்ற 'தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' இதழ், எஸ்செல் குழுமத்தை இந்தியாவின் மிகப்பாரம்பரியமிக்க, பணக்கார வணிகக் குழுமங்களில் ஒன்றாகப் பட்டியலிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
காலகட்டம் / ஆண்டு
முக்கிய நிகழ்வுகள் & வணிக மைல்கல்கள்
சாதனைகள் மற்றும் பொருளாதாரத் தாக்கம்
|1926
|ஆரம்பப் புள்ளி (பூஜ்ஜியம்)
|பிரிக்கப்படாத பஞ்சாபில் ‘மேசஸ் ராம் கோபால் இந்தர் பிரசாத்’ என்ற பெயரில் ஒரு நபரால் சாதாரண தானிய வணிகமாகத் தொடங்கப்பட்டது.
|பசுமைப் புரட்சி யுகம்
|உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ராணுவ சேவை
|இந்திய ராணுவத்திற்கு உணவு தானியங்களை சப்ளை செய்தது. பசுமைப் புரட்சியின் போது லட்சக்கணக்கான டன் தானியங்களைச் சேமிக்கப் பிரம்மாண்ட நவீன கிடங்குகளை (Warehouses) அமைத்தது.
|சர்வதேச வர்த்தகம்
|சோவியத் யூனியன் (USSR) ஏற்றுமதி
|சோவியத் யூனியனுக்குப் பெருமளவில் தானியங்களை ஏற்றுமதி செய்து, குழுமத்தின் மிக லாபகரமான வணிகமாக மாற்றியது.
|1967
|முதல் குடும்பப் பிரிவினை
|குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட முதல் பிரிவினால் ₹3.5 லட்சம் நஷ்டம் ஏற்பட்டது. நிறுவனத்தின் பெயர் ‘சுபாஷ் சந்திரா லட்சுமி நாராயண்’ என மாற்றப்பட்டது.
|1981
|₹100 கோடி வருவாய் மைல்கல்
|அடுத்த தலைமுறை சகோதரர்களின் கூட்டு உழைப்பால், குழுமத்தின் வருடாந்திர வணிகம் முதன்முறையாக ₹100 கோடி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை எட்டியது.
|1990-களின் பிற்பகுதி
|உலகளாவிய அங்கீகாரம்
|ஜீ டிவி' (Zee TV) மூலம் ஊடகத்துறையில் புரட்சி. 1998-99ல் 'தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' இதழ், இந்தியாவின் மிகப்பணக்கார வணிகக் குழுமங்களில் ஒன்றாக எஸ்செல்லைப் பட்டியலிட்டது.
|2008 - 2019
|சவால்கள் நிறைந்த காலம் (Roller Coaster)
|2008-09ல் ஏற்பட்ட இரண்டாவது குடும்பப் பிரிவினை மற்றும் 2019ல் வந்த கடுமையான கடன் நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும், வணிகத்தை மீட்டெடுக்கப் போராடிய காலகட்டம்.
தற்போது (100-வது ஆண்டு)
டிஜிட்டல் மற்றும் ஏஐ (AI) எதிர்காலம்
10,000+ பணியாளர்களுடன் நூற்றாண்டு விழா. 'அட்டென்ஷன் எகானமி' சந்தையைக் கைப்பற்ற AI தொழில்நுட்பம் மற்றும் 24/7 இயங்கும் 'ஸ்டார்ட்அப்' கலாச்சாரத்தை நோக்கி முன்னேற்றம்.
2008-09-ல் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட இரண்டாவது பிரிவினையும், அதன் தொடர்ச்சியாக 2019-ல் பாரம்பரியச் சொத்துக்களுடன் வந்த மிகப்பெரிய கடன்களும் குழுமத்திற்குப் பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியை ஏற்படுத்தின. "அந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் என் தரப்பிலும் சில தவறான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்" என்று நேர்மையுடன் ஒப்புக்கொண்டார் டாக்டர் சந்திரா.
ஆயினும், விமர்சகர்கள் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்தி நற்பெயரைக் கெடுக்க முயன்றபோதும், எஸ்செல் குழுமத்தின் 'கம் பேக்' (Comeback) கொடுக்கும் அசாத்திய லட்சிய வெறியை எதிரிகளும் ரகசியமாகப் பாராட்டுவதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். தற்போது அனைத்துப் பொருளாதாரச் சவால்களையும் முறியடித்து, எஸ்செல் குழுமம் மீண்டும் ஒரு புதிய உன்னத சிகரத்தை நோக்கி (Peak Phase) வேகமாக முன்னேறி வருகிறது.
நெருக்கடிகளும், எதிர்மறை விமர்சனங்களும் சூழ்ந்திருந்த போதிலும், தன்னைச் சலனமில்லாமல் வழிநடத்தியது 'விபாசனா' (Vipassana) தியானம் தான் என்று டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.
அவர் தனது உரையை "சரைவேதி-சரைவேதி" (Charaiveti-Charaiveti) என்ற உன்னத தத்துவத்துடன் நிறைவு செய்தார். இதற்கு "நம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்து முன்னோக்கிச் செல், எப்போதும் நில்லாதே!" என்று பொருள்.
"நான் என் வாழ்நாளில் எனக்காக எந்த ஒரு தனிப்பட்ட சொத்தையும் சேர்த்து வைக்கவில்லை. மனிதர்கள் மீது நாம் வைக்கும் நம்பிக்கையும், காட்டும் கருணையும் தான் ஒரு சங்கிலித் தொடர் போல (Chain Reaction) சமூகத்தில் நேர்மறை மாற்றத்தை உருவாக்கும். ஒரு ஊழியரின் அல்லது வாடிக்கையாளரின் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்தால், அது பல நூறு குடும்பங்களின் எதிர்காலத்தை வளமாக்கும். அதுவே உண்மையான வெற்றி" என்று ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
எதிர்கால 'அட்டென்ஷன் எகானமி' (Attention Economy) சந்தையைக் கைப்பற்றவும், இந்தியாவின் பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியை உலக வரைபடத்தில் நிலைநிறுத்தவும், எஸ்செல் குழுமம் 24/7 இயங்கும் ஒரு அதிநவீன 'ஸ்டார்ட்அப்' கலாச்சாரத்தை (Startup Culture) உருவாக்கி, அடுத்த 100 ஆண்டுகாலப் பயணத்தை நோக்கி கம்பீரமாக நடைபோடுகிறது!