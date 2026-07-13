/எஸ்ஸெல் குரூப் தலைவர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்த் கிஷோர் கோயங்கா 96 வயதில் காலமானார்!

எஸ்ஸெல் குரூப் (Essel Group) தலைவரும், இந்தியாவின் முன்னணி தொழிலதிபருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்த் கிஷோர் கோயங்கா (Nand Kishore Goenka) காலமானார். அவருக்கு வயது 96. மும்பையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அவர் இறுதி மூச்சு பிரிந்ததாக குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். அவரது மறைவுச் செய்தி கேட்டு குடும்பத்தினர், தொழில்துறையினர் மற்றும் பல்வேறு தரப்பு பிரபலங்கள் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
குடும்பத்தினர் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ தகவலின்படி, நந்த் கிஷோர் கோயங்காவின் உடல் இறுதி அஞ்சலிக்காக மும்பை மரைன் டிரைவ், ஏ ரோடு, வசந்த சாகர் பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் தொழில்துறை பிரபலங்கள் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
மறைந்த நந்த் கிஷோர் கோயங்காவின் இறுதிச்சடங்குகள் வரும் புதன்கிழமை காலை ஹரியானா மாநிலம் ஹிசார் மாவட்டத்தில் உள்ள அக்ரோஹாவில் (Agroha) அமைந்துள்ள கோயங்கா உத்யானில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த இறுதிச்சடங்கில் குடும்ப உறுப்பினர்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் அரசியல், சினிமா, தொழில்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
96 வயதான நந்த் கிஷோர் கோயங்கா, தொழில்துறையிலும் சமூகத்திலும் ஒரு பெரிய குடும்பத்தையும், ஆழமான பாரம்பரியத்தையும் விட்டுச் சென்றுள்ளார். இவரது மகனான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, இந்திய ஊடக மற்றும் பொழுதுபோக்கு துறையில் 'எஸ்ஸெல் குரூப்' மற்றும் 'ஜீ' (Zee) நெட்வொர்க் மூலம் உலகளவில் முத்திரை பதித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நந்த் கிஷோர் கோயங்காவின் மறைவு அவரது குடும்பத்தினருக்கும் தொழில்துறைக்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத ஒரு பேரிழப்பாகும். அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய பலரும் சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாகவும் நேரிடையாகவும் தங்களது இரங்கல்களைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.