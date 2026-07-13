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எஸ்ஸெல் குரூப் தலைவர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்த் கிஷோர் கோயங்கா 96 வயதில் காலமானார்!

எஸ்ஸெல் குரூப் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்த் கிஷோர்கோயங்கா (96) மும்பையில் காலமானார். அவரது உடல் மும்பை இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதன்கிழமை காலை ஹரியானாவின் அக்ரோஹாவில் இறுதிச்சடங்கு நடைபெறும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 13, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:56 PM IST
எஸ்ஸெல் குரூப் தலைவர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்த் கிஷோர் கோயங்கா 96 வயதில் காலமானார்!
Image Credit: File | Nand Kishore Goenka Passes AwaySource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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