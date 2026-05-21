/எஸ்செல் குழுமத்தின் 100 ஆண்டுகால வரலாறு மற்றும் அதன் முக்கிய மைல்கற்கள் (1926 - 2026)

Essel Group at 100: 1926-ல் ஹரியானாவின் ஒரு சிறிய மண்டியில் தொடங்கப்பட்ட எஸ்செல் குழுமம், ஐந்து பெரிய வணிகப் புயல்களைத் தாண்டி இன்று (2026) தனது 100-வது ஆண்டைக் கொண்டாடுகிறது. 6 தலைமுறைகளாகத் தொடரும் இந்த வணிகப் பயணத்தில், ஊடகம் (Zee TV), பொழுதுபோக்கு (Essel World), பேக்கேஜிங் (Essel Propack) எனப் பல துறைகளில் இந்நிறுவனம் படைத்த சாதனைகளின் காலவரிசைத் தொகுப்பு.
Essel Group Historic Journey and Milestones: 1926 ஆம் ஆண்டு. சிறந்த வணிக வாய்ப்புகளை நோக்கி, திரு. ஜெகன்னாத் கோயன்காவின் தலைமையில் மூன்று சகோதரர்கள் இணைந்து ஹரியானாவின் ஹிசாரில் உள்ள ஆதம்பூர் தானிய சந்தையிலிருந்து ஒரு புதிய வரலாற்றிற்கு அடித்தளம் இட்டனர். கடந்த 100 ஆண்டுகளில் ஐந்து கடுமையான பொருளாதார மற்றும் வணிகப் புயல்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், இதன் அடித்தளத்தை யாராலும் அசைக்க முடியவில்லை. இன்று எஸ்செல் குழுமம் (Essel Group) தனது 100 ஆண்டுகால வெற்றிக் கதையை எழுதிக்கொண்டிருக்கிறது.
பொதுவாக இந்தியத் தொழிலதிபர்களின் குடும்பங்களைப் பார்த்தால், இரண்டு அல்லது மூன்று தலைமுறைகளுக்குப் பிறகு வணிகத்தில் வீழ்ச்சியைக் காண முடியும். ஆனால், எஸ்செல் குழுமத்தின் 6-வது தலைமுறை தற்போது இந்த நிறுவனத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு வெற்றிகரமாக வழிநடத்திச் செல்கிறது.
1926: திரு. ஜெகன்னாத் கோயன்கா உணவு தானிய வர்த்தகத்திற்காக ஆதம்பூர் மண்டி / ஓகாரா கடையில் (Okara Dukaan) 'ராம்கோபால் இந்திரபிரஸ்தா மெஸ்ஸர்ஸ்' என்ற நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். இதுவே இன்றைய எஸ்செல் குழுமத்தின் ஆரம்ப வடிவமாகும்.
1941: சிறந்த வணிக வாய்ப்புகளுக்காக, திரு. ஜெகன்னாத் கோயன்கா தனது வணிகத்தை ஆதம்பூரிலிருந்து ஹரியானாவின் ஹிசாருக்கு மாற்றினார்.
1946: 'தி ஓகாரா கடை' மூடப்பட்டது. டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை திரு. நந்தகிஷோர் கோயன்கா, தனது 16-வது வயதிலேயே குடும்பத் தொழிலை ஏற்றுக்கொண்டு, அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியை நோக்கிக் கொண்டு சென்றார்.
1948: திரு. ஜெகன்னாத் கோயன்கா டெல்லிக்கு குடிபெயர்ந்தார். அங்கு மோடியாகானில் (Motiakhan) ஒரு நிலத்தை வாங்கி, மெருகூட்டப்பட்ட பருப்பு வகைகளுக்கான (Polished Pulses) தொழிற்சாலையை நிறுவினார்.
1951: ஹிசாரில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய இலாபகரமான பிரிவு, குஜராத் மற்றும் தென்னக மாநிலங்களுக்கு மெருகூட்டப்பட்ட தானியங்களை விநியோகிக்கத் தொடங்கியது.
1969: 'ராம்கோபால் இந்திரபிரசாத் மெஸ்ஸர்ஸ்' நிறுவனம் தனது பெயரை 'சுபாஷ் சந்திரா லக்ஷ்மி நரேன்' (SL) என்று மாற்றிக்கொண்டது.
1970: டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, தனது 20-வது வயதில் வெறும் 17 ரூபாயுடனும் ஒரு சூட்கேஸுடனும் தனது பெரிய கனவுகளை நனவாக்க டெல்லி வந்தடைந்தார்.
1971: டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா டெல்லியில் ஒரு பருப்பு ஆலையை குத்தகைக்கு எடுத்தார். விவசாய வணிகத்திலிருந்து தொழில் துறைக்கு அவர் எடுத்து வைத்த முதல் அடி இதுவாகும்.
1976: இந்நிறுவனத்தின் பெயர் 'எஸ்செல் குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்' (Essel Group of Industries) என மாற்றப்பட்டது.
1981: டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா லேமினேட் செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் குழாய் தொழில்நுட்பத்தை (Laminated Plastic Tube Technology) இந்தியாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தினார். 'எஸ்செல் ப்ரோபேக் லிமிடெட்' (Essel Propack Limited) தொடங்கப்பட்டது. இது இன்று உலகின் மிகப்பெரிய குழாய் தயாரிப்பு நிறுவனமாக விளங்குவதோடு, ஆண்டுக்கு 8 பில்லியனுக்கும் அதிகமான குழாய்களை உற்பத்தி செய்கிறது.
1990: ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு பூங்காவான 'எஸ்செல் வேர்ல்ட்' (Essel World) மும்பையில் தொடங்கப்பட்டது.
1992: இந்தியாவின் முதல் இந்தி பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சியான 'ஸீ டிவி' (Zee TV) தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் இந்திய சாட்டிலைட் தொலைக்காட்சித் துறைக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைக்கப்பட்டது.
1994: 'சிட்டி கேபிள் நெட்வொர்க் லிமிடெட்' (SITI Cable Network Limited) தொடங்கப்பட்டு, இந்தியாவின் முன்னணி மல்டி சிஸ்டம் ஆபரேட்டர்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்தது.
1995: இந்தியாவின் முதல் தனியார் 24 மணி நேர செய்தித் தொலைக்காட்சியான 'ஸீ நியூஸ்' (Zee News) தொடங்கப்பட்டது.
1995: 'ஸீ டிவி யுகே' (Zee TV UK) தொடங்கப்பட்டதன் மூலம், ஸீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் சர்வதேச அளவில் தனது வணிகத்தை விரிவுபடுத்தியது.
2001: இந்தியா மற்றும் ஆசியாவின் முதல் மற்றும் மிகப்பெரிய தங்க சுத்திகரிப்பு ஆலையான 'ஷிர்பூர் ரிஃபைனரி' (Shirpur Refinery) தொடங்கப்பட்டது.
2001: இந்தியாவின் முதல் ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனை லாட்டரியான 'ப்ளேவின் லாட்டரி' (Playwin Lottery) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
2003: 'கிட்ஸீ' (Kidzee) முன்மழலையர் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. இது 4 லட்சத்திற்கும் அதிகமான குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி, ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ப்ரீ-ஸ்கூல் நெட்வொர்க்காக மாறியது.
2004: தற்போது ஆசியாவின் மிகப்பெரிய DTH நெட்வொர்க்காக விளங்கும் 'டிஷ் டிவி' (Dish TV) தொடங்கப்பட்டது.
2005: இந்தியாவின் முன்னணி ஆங்கில நாளிதழான 'டிஎன்ஏ' (DNA - Daily News & Analysis) தொடங்கப்பட்டது.
2005: மல்டிபிளக்ஸ் சினிமா திரையரங்கு நிறுவனமான 'ஈ-சிட்டி பயோஸ்கோப் என்டர்டெயின்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட்' மற்றும் 'சிட்டி எனர்ஜி லிமிடெட்' ஆகியவை தொடங்கப்பட்டன.
2007: இந்தியாவின் ஒரே ஒருங்கிணைந்த பயன்பாட்டு (Integrated Utility) நிறுவனமான 'எஸ்செல் இன்ஃப்ராப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட்' (Essel Infraprojects Ltd.) தொடங்கப்பட்டது.
2013: வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்ட நிதிச் சேவை நிறுவனமாக 'எஸ்செல் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் எல்எல்பி' (Essel Finance Management LLP) நிறுவப்பட்டது.
2014: 'லிவிங் என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்' பதிவு செய்யப்பட்டது.
2015: ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் வீடு வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, எஸ்செல் குழுமம் 'ஆஷா 2022' (ASHA 2022) திட்டத்தைத் தொடங்கியது.
2016: எஸ்செல் குழுமம் தனது வெற்றிகரமான 90 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்தது.
2026: எஸ்செல் குழுமம் தனது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 100 ஆண்டுகால சாதனையை நிறைவு செய்துள்ளது.
ஒரு சிறிய தானியக் கடையிலிருந்து தொடங்கி, இன்று ஊடகம், பொழுதுபோக்கு, உள்கட்டமைப்பு, பேக்கேஜிங் மற்றும் நிதிச் சேவைகள் எனப் பல துறைகளில் முத்திரை பதித்து, 100 ஆண்டுகளைக் கடந்து கம்பீரமாக நடைபோடுகிறது எஸ்செல் குழுமம்.