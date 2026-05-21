/ஊடகப் புரட்சி: இந்தியத் தொலைக்காட்சியின் முகவரியை மாற்றிய எஸ்செல் குரூப் (Essel Group) வரலாறு!

Essel Group Media Revolution: 1992 அக்டோபர் 2 அன்று டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவால் தொடங்கப்பட்ட ‘ஜீ டிவி’, இந்தியாவின் முதல் தனியார் ஹிந்தி சாட்டிலைட் சேனலாகும். வணிகரீதியான பொழுதுபோக்கு, சிட்டி நெட்வொர்க்ஸ் மூலமான கேபிள் கட்டமைப்பு, டிஷ் டிவி மூலமான DTH புரட்சி மற்றும் ஜீ நியூஸ் மூலம் செய்தித் துறை மாற்றம் என இந்திய ஊடகத்துறையின் போக்கையே எஸ்செல் குரூப் மாற்றியமைத்தது.
Essel Group 100 Years: 1992-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரை, இந்தியாவில் உள்ள நடுத்தரக் குடும்பங்களின் வீடுகளில் மாலையானால் ஒரே ஒரு சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கும், அது தூர்தர்ஷனின் (Doordarshan) சிக்னேச்சர் மியூசிக். மாற்றுத் தேர்வுகளே இல்லாத, அரசாங்கம் காட்டியதை மட்டுமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலம் அது. ஆனால் 1992 அக்டோபர் 2 அன்று இந்தியத் தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய பூகம்பம் வெடித்தது. அன்றுதான் எஸ்செல் குரூப் (Essel Group) தனது ‘ஜீ டிவி’ (Zee TV) என்ற இந்தியாவின் முதல் தனியார் இந்தி சாட்டிலைட் சேனலைத் தொடங்கியது. அந்த ஒரு நாள்... ஒட்டுமொத்த இந்திய ஊடகத்துறையின் போக்கையும், இந்தியர்களின் பொழுதுபோக்கு கலாச்சாரத்தையும் தலைகீழாக மாற்றிப்போட்டது.
இந்த அசாத்திய புரட்சியின் பின்னணியில் இருந்தவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா (Dr Subhash Chandra). மீடியா பின்னணி எதுவுமே இல்லாத, தானிய வர்த்தகத்திலும் பேக்கேஜிங் தொழிலிலும் இருந்த ஒரு சாதாரண தொழிலதிபர், எப்படி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மீடியா முகலாயமாக மாறினார்? இந்தியத் தொலைக்காட்சித் துறையை எஸ்செல் குரூப் எப்படி முற்றிலுமாக மாற்றியமைத்தது? விரிவாகப் பார்ப்போம்.
1990-களின் தொடக்கத்தில் இந்தியப் பொருளாதாரம் உலகமயமாக்கலை நோக்கி நகரத் தொடங்கியிருந்தது. அதேநேரம், சாட்டிலைட் தொழில்நுட்பமும் எட்டிப்பார்த்தது. இந்தச் சரியான தருணத்தை மற்ற பெருநிறுவனங்கள் கணிப்பதற்கு முன்பே டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா துல்லியமாகக் கணித்தார். அரசு தொலைக்காட்சியின் கட்டுப்பாடான உள்ளடக்கங்களைத் தாண்டி, மக்கள் தங்கள் சொந்த மொழியில், தங்களை மகிழ்விக்கும் வணிகரீதியான உள்ளடக்கங்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை அவர் உணர்ந்தார்.
அப்படி உருவானதுதான் ஜீ டிவி. அரசு ஊடகத்தின் இறுக்கமான வடிவமைப்புக்கு மாற்றாக, சாதாரண பாமர மக்கள் முதல் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் வரை அனைவரும் விரும்பும் வகையிலான சீரியல்கள், ரியாலிட்டி ஷோக்கள், சினிமாக்கள் எனப் பொழுதுபோக்குக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஜீ டிவி களம் இறங்கியது. மக்கள் உடனடியாக ஜீ டிவியைக் கொண்டாடித் தீர்த்தனர்.
அதுவரை இந்தியாவில் தனியார் தொலைக்காட்சிகளுக்கு என்று எந்தவொரு வணிக மாதிரியும் (Business Model) கிடையாது. தனியார் சேனல் ஆரம்பித்து அதில் லாபம் பார்க்க முடியுமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் இருந்தது. ஆனால், ஜீ டிவிக்குக் கிடைத்த அசுரத்தனமான வரவேற்பு விளம்பரதாரர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
விளம்பர வருவாயை மட்டுமே நம்பி ஒரு தனியார் சாட்டிலைட் சேனலை இந்தியாவில் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் என்பதை ஜீ டிவி உலகிற்கு நிரூபித்துக் காட்டியது.
இந்த வணிக வெற்றியே பின்னாட்களில் ஸ்டார் (Star), சோனி (Sony) மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான பிராந்திய மொழித் தொலைக்காட்சிகள் (Regional Networks) இந்தியாவிற்குள் நுழைவதற்குக் காரியமாக அமைந்தது. தூர்தர்ஷனின் ஏகபோக உரிமை ஒரே நாளில் அழியவில்லை என்றாலும், அதன் ஆதிக்கம் அன்றுடன் முடிவுக்கு வந்தது.
தரமான உள்ளடக்கத்தை (Content) உருவாக்குவது மட்டுமே ஒரு மீடியா நிறுவனத்திற்குப் போதாது, அது மக்களைச் சென்றடைவதற்கான விநியோகக் கட்டமைப்பு (Distribution Infrastructure) மிக முக்கியம் என்பதை எஸ்செல் குரூப் முன்கூட்டியே யோசித்தது. 90-களின் பிற்பகுதியிலும் 2000-களின் தொடக்கத்திலும் ‘சிட்டி நெட்வொர்க்ஸ்’ (Siti Networks) மூலம் இந்தியாவின் நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் கேபிள் டிவி கட்டமைப்பை எஸ்செல் குரூப் உருவாக்கியது. சாட்டிலைட் சிக்னல்களை மக்களின் வீட்டு வரவேற்பறை வரை கொண்டு சேர்த்த அந்தப் பௌதிகக் குழாய்களாக (Physical Pipelines) சிட்டி நெட்வொர்க்ஸ் செயல்பட்டது.
கேபிள் டிவி நகரங்களில் பரவினாலும், இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களுக்கும் சிறிய நகரங்களுக்கும் கேபிள் வயர்களைக் கொண்டு சேர்ப்பதில் பெரும் சவால்கள் இருந்தன. இந்தத் தொழில்நுட்ப இடைவெளியை உடைக்க எஸ்செல் குரூப் கொண்டு வந்த அடுத்த மாபெரும் பாய்ச்சல் தான் ‘டிஷ் டிவி’ (Dish TV).
இந்தியாவின் முதல் டைரக்ட்-டு-ஹோம் (DTH) சேவையான இது, கேபிள் ஆபரேட்டர்களின் தேவையே இல்லாமல், நேரடியாகச் செயற்கைக்கோள் மூலம் வீடுகளுக்குத் தொலைக்காட்சியைக் கொண்டு சேர்த்தது. கேபிள் கட்டமைப்பு இல்லாத குக்கிராமங்களிலும் மொட்டை மாடிகளில் சிறிய டிஷ் ஆண்டெனாக்கள் முளைக்கத் தொடங்கின. தொலைக்காட்சிப் புரட்சியை மெட்ரோ நகரங்களில் இருந்து இந்தியாவின் பட்டிதொட்டியெங்கும் கொண்டு சேர்த்த பெருமை டிஷ் டிவியையே சேரும்.
|
ஆண்டு
|
அறிமுகம் / மைல்கல்
|
அதன் முக்கியத்துவம் (Impact)
|1992 (அக்டோபர் 2)
|ஜீ டிவி (Zee TV)
|இந்தியாவின் முதல் தனியார் ஹிந்தி சாட்டிலைட் சேனல். அரசு ஏகபோக உடைப்பு.
|1990-களின் பிற்பகுதி
|சிட்டி நெட்வொர்க்ஸ் (Siti Networks)
|நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களை இணைத்த கேபிள் டிவி விநியோகக் கட்டமைப்பு.
|2003
|டிஷ் டிவி (Dish TV)
|இந்தியாவின் முதல் DTH சேவை. கேபிள் இல்லாத கிராமங்களுக்கும் டிவி சென்றடைந்தது.
|1990s - 2000s
|ஜீ நியூஸ் (Zee News)
|தனியார் செய்தி ஒளிபரப்பு புரட்சி. துரிதமான, வணிகரீதியான செய்தி கலாச்சாரம்.
|
1990s (Global)
|
சர்வதேச விரிவாக்கம்
|
யுகே, அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா வாழ் இந்தியர்களுக்கான உலகளாவிய இணைப்பு
பொழுதுபோக்கு ஒருபுறமிருக்க, செய்தித் துறையிலும் எஸ்செல் குரூப் புதிய பாதையை வகுத்தது. ஜீ நியூஸ் (Zee News) இந்தியாவின் முதல் முக்கிய தனியார் செய்திச் சேனல்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்தது. அதற்கு முன், அரசியல் செய்திகளும் பிரேக்கிங் நியூஸ்களும் அரசாங்கத்தின் தணிக்கைக்கு உட்பட்டே வெளிவந்தன. ஆனால், ஜீ நியூஸ் வந்த பிறகு, ஆக்ரோஷமான, வணிகரீதியான, மக்கள் பக்கமிருந்தான துரிதமான செய்தி வழங்கும் கலாச்சாரம் உருவானது. இந்தியர்கள் அரசியல் மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகளைப் பார்க்கும் பார்வையையே இது மாற்றியது.
இந்தியாவின் பிற ஊடக நிறுவனங்கள் உள்நாட்டுச் சந்தையை மட்டுமே இலக்கு வைத்திருந்த காலத்தில், எஸ்செல் குரூப் உலகளாவிய இந்தியர்களை (Diaspora) நோக்கித் தன் பார்வையைத் திருப்பியது. யுகே, மிடில் ஈஸ்ட், வட அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா என ஜீ டிவி தன் நெட்வொர்க்கை விரிவுபடுத்தியது. வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்களுக்குத் தங்கள் தாய்நாட்டின் சீரியல்கள், சினிமாக்கள் மற்றும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய வைக்கும் ஒரு முதன்மைப் பாலமாக ஜீ திகழ்ந்தது.
ஒரு சாதாரண தானிய வியாபாரத்தில் தொடங்கி, பேக்கேஜிங், உள்கட்டமைப்பு எனப் பல துறைகளில் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா தடம் பதித்திருந்தாலும், இந்தியாவின் தனியார் தொலைக்காட்சித் துறையை உருவாக்கியதே அவரது வாழ்வின் மிக முதன்மையான, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவாகும்.
இன்று இந்தியாவில் 900-க்கும் மேற்பட்ட டிஜிட்டல் மற்றும் சாட்டிலைட் சேனல்கள், ஓடிடி (OTT) தளங்கள் எனப் பிரம்மாண்டமான ஊடகச் சந்தை இருக்கலாம். ஆனால், இந்த ஒட்டுமொத்தப் பேரரசின் தொடக்கப்புள்ளி 1992 அக்டோபர் 2-ம் தேதிதான். அன்று ஜீ டிவி ஒளிபரப்பைத் தொடங்காமல் இருந்திருந்தால், இந்தியத் தொலைக்காட்சித் துறையின் இன்றைய டிஜிட்டல் புரட்சி இன்னும் பல ஆண்டுகள் தள்ளிப்போயிருக்கலாம். இந்தியர்களின் ரிமோட் கண்ட்ரோல் சுதந்திரத்தைத் தொடங்கி வைத்த பெருமை என்றும் எஸ்செல் குரூப்பையே சாரும்!