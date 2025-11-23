English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  அதிகமான டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை... உங்களை நஷ்டத்தில் தள்ளும் - தப்பிப்பது எப்படி?

அதிகமான டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை... உங்களை நஷ்டத்தில் தள்ளும் - தப்பிப்பது எப்படி?

Personal Finance: அதீதமாக டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை செய்வதால் உங்களுக்கு ஏற்படும் நஷ்டங்கள் என்ன?, அதில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 23, 2025, 08:41 AM IST
  • அதீத பரிவர்த்தனை செலவுகளை அதிகரிக்கிறது.
  • கையில் பணத்தையே பலரும் பார்ப்பது இல்லை.
  • சிறு சிறு செலவுகள் தொடங்கி அனைத்தையும் டிஜிட்டலில் மேற்கொள்கின்றனர்.

அதிகமான டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை... உங்களை நஷ்டத்தில் தள்ளும் - தப்பிப்பது எப்படி?

Personal Finance: இப்போது யாருமே கையில் ரொக்கம் வைத்திருக்கும் பழக்கமே இல்லாமல் போய்விட்டது. அந்த பழக்கம் குறைந்துவிட்டது என்றுதானே கூற வேண்டும் என்றாலும், பலரும் பணத்தை கையில் தொட்டே பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது என்பதால் அதை அழுத்திச் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

இது கெட்ட பழக்கமா என கேட்டால், நிச்சயம் இல்லை. அதாவது பணம் கையில் இருந்தால் என்ன, வங்கியில் இருந்தால் என்ன, அது உங்கள் பணம்தான் என்றபட்சத்தில் அதில் தவறேதும் இல்லை. ஆனால், அதீத UPI பயன்பாடு எந்தளவிற்கு மக்களிடம் தாக்கத்தை செலுத்தியிருக்கிறது என்பதயே இங்கு காண இருக்கிறோம்.

Personal Finance: அதிகரிக்கும் செலவுகள்

UPI மூலமான இந்த டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை முன்பை விட உங்களுக்கு 20%-30% அளவிற்கு செலவை அதிகரிக்கச் செய்கிறது என்பதை சொன்னால் உங்களுக்கு நம்ப முடிகிறதா...? ஆனால் அதில் உண்மை இருக்கிறது. உங்கள் கையில் பணம் இல்லாததாலும், உங்கள் கணக்கில் இருந்து பணம் எந்தளவிற்கு வெளியே போகிறது என்பது தெரியாததாலும்தான் செலவுகள் அதிகரிக்கின்றன. இது உங்களுக்கு மாதக் கடைசியில் நெஞ்சு வலியை கொடுக்கலாம். அப்படியிருக்க, உங்களுக்கு அதிக செலவை ஏற்படுத்தும் பழக்கங்கள் என்னென்ன, அவற்றில் இருந்து எப்படி விடுபடுவது என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.

Personal Finance: மாதக் கடைசியில் ஷாக்காக என்ன காரணம்?

- சின்ன சின்ன செலவுகளை அதிகமாக செய்வதை நிறுத்துங்கள். அதாவது தினமும் வெளியே டீ குடிப்பது தொடங்கி நொறுக்குத் தீனிகளை வாங்கிச் சாப்பிடுவது வரை டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை செய்வதால் அதிக செலவுகளுக்கு இட்டுச் செல்லும். உங்கள் கைகளில் பணமாக இருந்தால் சில்லறை இருக்கும்பட்சத்தில் மட்டுமே செலவு செய்வீர்கள். ஆனால் இப்போதோ வங்கிக் கணக்கில் பணம்தான் இருக்கிறதே என்ற நினைப்பில் வழக்கத்தை விட 50% அளவுக்கு அதிகமாக சிறு சிறு விஷயங்களில் செலவிடுவீர்கள். 

- நீங்கள் எவ்வளவு செலவு செய்தாலும் உங்களிடம் எவ்வளவு பணம் இருப்பில் இருக்கிறது என்பதை பெரும்பாலானோர் பார்க்க மாட்டார்கள். இதனால், கையில் இருக்கும் தொகைக்கு திட்டமிடாமல், அளவுக்கு அதிகமாக செலவழிப்பீர்கள். 

- ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பழக்கம் அதிகரிக்கும். எளிமையாக டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை செய்து ஒரு பொருளை வாங்கிவிடலாம் என்பதால் அதிகமாக ஆர்டர் செய்வீர்கள். உணவு ஆர்டர் கூட பசியில் அதிகமாக செலவிடுவீர்கள். மேலும் இப்போது வாங்கிவிட்டு பின்னர் பணம் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் (Buy Now Pay Later) என்ற ஆப்ஷனுக்கு அடிமையாகி தேவையற்ற பொருள்களை வாங்கிக் குவிப்பீர்கள். 

- தள்ளுபடி, ஆப்பர்கள் என எதையாவது பார்த்துவிட்டால் உடனே டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை மேற்கொண்டு, அதை வாங்கிவிடுவீர்கள். வெறும் ரூ.200 கேஷ்பேக் ஆப்பருக்கு நீங்கள் ரூ.2000 செலவிடுவீர்கள். இது உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்களை அவர்களின் வியாபார வலையில் விழவைக்கிறது எனலாம். 

Personal Finance: ஷாக்கில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி?

- வங்கிக் கணக்கில் சம்பளம் வந்த உடன் அந்த வாரத்திற்கான பட்ஜெட்டை போடவும். அதாவது பிற செலவுகளை தவிர்த்து உங்களின் அன்றாட செலவுகளுக்கு என தனியே பட்ஜெட் போடுங்கள். அதாவது வெளியே செல்வதற்கு ரூ.1000, படத்திற்கு செல்ல ரூ.500 என ஒரு வாரத்திற்கு உங்கள் தேவைகேற்ற பட்ஜெட்டை போடுங்கள். Money Manager அல்லது Walnut போன்ற பிரபல மொபைல் செயலி மூலமும் உங்களின் செலவை பின்தொடர முடியும். ஒவ்வொரு நாளும் துங்கச் செல்வதற்கு முன் 2 நிமிடங்கள் அன்றைய உங்களின் செலவுகளை சரிபார்த்துக்கொண்டால், மாதக் கடைசியில் சிரமத்தை தவிர்க்கலாம். 

- சின்ன சின்ன செலவுகளுக்கு நீங்கள் கையில் பணத்தை வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அடிக்கடி வெளியே டீ, காபி குடிப்பவர்களாக இருக்கலாம், காய்கறி, பலசரக்கு வாங்குபவராக இருக்கலாம். நீங்கள் அன்றாட சிறு சிறு செலவுகளுக்கு கையில் குறிப்பிட்ட பணத்தை வைத்துக்கொண்டால் அது தீர்ந்துபோகும்போது உங்களின் செலவின் மீது கவனம் கூடும். 

- உங்களின் UPI அல்லது Card-ல் டெய்லி லிமிட்டை அமைத்துக்கொள்ளுங்கள். ரூ.1000, ரூ.2000 என உங்களின் தேவைக்கேற்ப அதை நிர்ணயம் செய்துகொள்ளலாம். ஒருநாளைக்கு செலவு இவ்வளவுதான் இருக்க வேண்டும் என திட்டமிட்டு இதை செய்யலாம். 

- உங்களின் வீட்டு வாடகை, மாதத் தவணைகள் உள்ளிட்ட செலவுகளுக்கு தனி கணக்கையும், பிற செலவுகளுக்கு தனி கணக்கையும் வைத்துக்கொள்ளவும். இந்த இரண்டாவது கணக்கில் ஒரு தொகையை டெபாசிட் செய்துவைத்துக்கொள்ளுங்கள். அது தீர்ந்துவிட்டால் பாக்கியை நீங்களே திட்டமிட்டுக்கொள்ளுங்கள். 

- ஆன்லைனில் ஒரு பொருளை பார்த்த உடன் அதை ஆர்டர் போடாதீர்கள். அந்த பொருளை வாங்கலாமா வேண்டாமா, அது உடனடி தேவையா, அதை இன்னும் பொறுத்திருந்து வாங்கலாமா என குறைந்தபட்சம் 24 மணிநேரமாவது யோசித்த பின் வாங்கலாம். 

UPI மூலம் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அதீத பரிவர்த்தனைகள் எப்படி உங்களுக்கு சிக்கலை தருகிறது என்பதையும் இங்கு தெரிந்துகொண்டிருப்பீர்கள். அதேபோல், அதில் இருந்து தப்பிப்பதற்கான டிப்ஸையும் படித்திருப்பீர்கள். இதை உங்களின் வாழ்வில் செயல்படுத்தி பயன்பெறுங்கள். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான ஊடக அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது. இதை பின்பற்றும் முன் உங்களின் நிதி ஆலோசகருடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளலாம். இவை உறுதி செய்யப்படவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்க)

