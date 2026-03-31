எல்பிஜி சிலிண்டர் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பு! மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

LPG Cylinder : மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டன. ஆனால், சமீபகாலமாக சில உணவகங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் ரசீதில் உணவு மற்றும் வரிகள் தவிர்த்து, சட்டவிரோதமாக பல்வேறு கூடுதல் கட்டணங்களைச் சேர்த்து வருவது நுகர்வோர் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனைத் தடுக்கும் பொருட்டு, மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் (CCPA) மார்ச் 25, 2026 அன்று அதிரடியான புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
கூடுதல் கட்டணங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி
மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையத்திற்கு வந்த புகார்களின் அடிப்படையில், பல உணவகங்கள் LPG கட்டணம், Gas Surcharge, எரிபொருள் செலவு கட்டணம் மற்றும் கேஸ் நெருக்கடி கட்டணம் போன்ற பெயர்களில் வாடிக்கையாளர்களிடம் கூடுதல் பணம் வசூலிப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2019-ன் கீழ் நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறை என்று ஆணையம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
உணவு விலையில் அனைத்தும் அடக்கம்
CCPA-வின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஒரு உணவகத்தை நடத்துவதற்கான அடிப்படைச் செலவுகளான எரிபொருள், மின்சாரம் மற்றும் இதர செயல்பாட்டுச் செலவுகள் அனைத்தும் உணவின் விலையிலேயே சேர்க்கப்பட வேண்டும். உணவகங்கள் மெனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள விலையில் மட்டுமே உணவை விற்பனை செய்ய வேண்டும். மெனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலையானது, பொருந்தக்கூடிய வரிகள் தவிர்த்து, மற்ற அனைத்துச் செலவுகளையும் உள்ளடக்கிய இறுதி விலையாக இருக்க வேண்டும். வாடிக்கையாளரின் அனுமதியின்றி அல்லது தானாகவே ரசீதில் எந்தவொரு கூடுதல் கட்டணத்தையும் சேர்க்கக் கூடாது.
சேவைக் கட்டண விதிகளின் மீறல்
ஜூலை 4, 2022 அன்று வெளியிடப்பட்ட சேவைக் கட்டணம் தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களைச் சில உணவகங்கள் மறைமுகமாக மீற முயல்வதாக ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்ற விதியைத் தவிர்க்கவே, தற்போது புதிய பெயர்களில் கூடுதல் தொகை வசூலிக்கப்படுகிறது. இது நுகர்வோரை ஏமாற்றும் செயல் என்றும், வெளிப்படைத்தன்மை அற்ற இத்தகைய நடைமுறைகள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட நுகர்வோர் செய்ய வேண்டியது என்ன?
உணவகங்கள் விதிகளுக்குப் புறம்பாகக் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால், முதலில் அந்த உணவகத்திடம் ரசீதில் உள்ள கூடுதல் கட்டணத்தை நீக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கலாம். உணவகம் மறுக்கும் பட்சத்தில், 1915 என்ற தேசிய நுகர்வோர் உதவி எண்ணிற்குஅழைக்கலாம் அல்லது அவர்களின் மொபைல் செயலி மூலம் புகார் அளிக்கலாம்.
e-Jagriti இணையதளம் வாயிலாக நுகர்வோர் ஆணையத்தில் மின் புகார் அளிக்கலாம். மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விசாரணைக்காகப் புகார் அளிக்கலாம் அல்லது மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையத்திற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.
கேள்வி - பதில்
1. ஹோட்டல்களில் LPG சிலிண்டர் விலை உயர்வைக் காரணம் காட்டி கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கலாமா?
கூடாது. எரிபொருள் விலை உயர்வு போன்ற செலவுகளை உணவகங்கள் தங்கள் உணவின் விலையிலேயே முறைப்படி மாற்றியமைக்க வேண்டுமே தவிர, ரசீதில் தனியாக LPG Charges என்று வசூலிக்க அனுமதி இல்லை.
2. மெனுவில் உள்ள விலையை விட கூடுதல் தொகை வசூலிப்பது சட்டப்படி குற்றமா?
ஆம். மெனுவில் உள்ள விலையில் வரிகள் மட்டுமே கூடுதலாகச் சேர்க்கப்படலாம். மற்றபடி அல்லது வேறு எந்த பெயரிலும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
3. ஒரு உணவகம் ரசீதில் தானாகவே கூடுதல் கட்டணத்தைச் சேர்த்தால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
அக்கட்டணத்தைச் செலுத்த மறுக்க உங்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு. உணவக நிர்வாகத்திடம் அது சட்டவிரோதம் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி நீக்கச் சொல்லலாம். அவர்கள் கேட்கவில்லை எனில் ரசீது நகலுடன் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கலாம்.
4. 2026 புதிய வழிகாட்டுதலின் நோக்கம் என்ன?
வாடிக்கையாளர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்படுவதைத் தடுப்பதும், உணவகங்களின் விலை நிர்ணயத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வருவதும், நுகர்வோரின் நிதி நலனைப் பாதுகாப்பதும் இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
