தீபாவளியில் அட்டகாசமான சலுகை! பிரதமரின் பரிசாக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூ.200 குறைகிறதா?

Fact Check, LPG Cylinder Price : தீபாவளியில் அட்டகாசமான சலுகை, பிரதமர் கொடுக்கும் பரிசாக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூ. 200 குறைகிறதா? என பரவும் தகவல் குறித்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்...

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 11, 2025, 11:06 AM IST
  • தீபாவளி பரிசாக ரூ.200 சிலிண்டர் விலை குறைப்பு?
  • பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிக்க உள்ளதாக பரவும் தகவல்
  • மத்திய அரசின் உண்மை சரிபார்ப்பகம் கொடுத்த விளக்கம்

தீபாவளியில் அட்டகாசமான சலுகை! பிரதமரின் பரிசாக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூ.200 குறைகிறதா?

Fact Check, LPG Cylinder Price : தீபாவளிக்கு முன்பாக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை 200 ரூபாய் வரை குறையும் என்றும், இந்த அறிவிப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிடுகிறார் என்றும் சமூகவலைதளங்களில் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் உண்மை தன்மை குறித்து மத்திய அரசின் உண்மை சரிபார்ப்பகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதாவது, எல்பிஜி விலை குறைப்பு பற்றிய தகவல் முற்றிலும் தவறானது என தெரிவித்துள்ளது. தீபாவளியை முன்னிட்டு மத்திய அரசு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையை 200 ரூபாய் குறைப்பதாக எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என தெரிவித்துள்ளது.

நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்காவுடனான பதற்றம் மற்றும் பல்வேறு உலகளாவிய காரணங்களால், எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை அதிகரிக்கவே வாய்ப்புள்ளது. சமீபத்தில், வணிக ரீதியிலான (Commercial) சிலிண்டரின் விலை ரூ. 15.50 உயர்ந்துள்ளது. உள்நாட்டு எரிவாயு (Domestic Gas) விலை 879 ரூபாய். வணிக ரீதியிலான எரிவாயு விலை ரூ. 1750. இந்த விலை நகரத்துக்கு நகரம் மாறுபடும்.

மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்பு கடைசியாக எரிவாயு சிலிண்டர் விலை குறைக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு விலை குறையவில்லை. தீபாவளியை முன்னிட்டு எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூ. 200 குறைக்கப்பட்டால், அதனால் ஏற்படும் என்று பரப்பப்பட்ட சில தவறான தகவல்கள் மற்றும் அதன் பலன்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

விலை நிலவரம்: ரூ. 200 விலை குறைக்கப்பட்டால், 14.2 கிலோ உள்நாட்டு எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை டெல்லி, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் ரூ.1100 – ரூ. 1150 என்ற எல்லையில் இருந்து ரூ. 900 - ரூ. 950 ஆகக் குறையும்.

சிறு வணிகர்களுக்குப் பயன்: எல்பிஜியை நம்பியிருக்கும் சிறிய உணவுக் கடைகள் மற்றும் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு இயக்கச் செலவு குறையும்.

வருடாந்திர சேமிப்பு: ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு சிலிண்டரை உபயோகிக்கும் ஒரு சராசரி குடும்பம், ஆண்டுக்கு ரூ. 2400 வரை சேமிக்க முடியும்.

சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு: விலைக் குறைப்பு, விறகு அல்லது மண்ணெண்ணெய் போன்ற ஆரோக்கியமற்ற, அதிக மாசுபாடு ஏற்படுத்தும் எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்த்து, சுத்தமான எரிபொருளான எல்பிஜியைப் பயன்படுத்த மக்களை ஊக்குவிக்கும். இது வீட்டிற்குள் ஏற்படும் காற்று மாசுபாட்டைக் குறைத்து, குறிப்பாகப் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும்.

பண்டிகைக் கால நிவாரணம்: பண்டிகைக் காலத்தில் இனிப்புகள் மற்றும் சிறப்பு உணவுகளைச் சமைக்க எரிவாயு தேவை அதிகரிக்கும் போது, இந்த விலைக் குறைப்பு ஒரு பெரிய நிதிச் சுமையைக் குறைக்கும்.

சரியான விலையைச் சரிபார்க்கவும்: வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் எல்பிஜி விநியோகஸ்தர் அல்லது எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளங்களைப் பார்வையிட்டு சரியான புதிய விலையை (ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால்) உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

பாதுகாப்பு அவசியம்: விலை குறைந்தாலும், எல்பிஜியைப் பயன்படுத்தும்போது பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் மற்றும் சரியான பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.

LPG Cylinder PriceDiwali GiftPM Modifact checkLPG Subsidy News

