போலி 10 ரூபாய் நாணயம் Vs உண்மையான ரூ. 10 நாணயம்: கண்டறிவது எப்படி?

Fake coin vs Real coin : சமீப காலமாக 10 ரூபாய் நாணயங்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்து பரவி வரும் வதந்திகள் பொதுமக்களிடையேயும், கடைக்காரர்களிடையேயும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பலரும் இந்த நாணயங்களை ஏற்கத் தயங்குகின்றனர். ஆனால், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்டுள்ள தெளிவான விளக்கத்தின் மூலம் இந்த நாணயங்கள் குறித்த உண்மைகளை நாம் அறிந்துகொள்ளலாம்.
ரூ. 10 நாணயங்கள் குறித்த RBI-யின் விளக்கம்
உண்மையில், ரூ. 10 நாணயங்கள் குறித்துப் பரவும் வதந்திகள் முற்றிலும் பொய்யானவை என்று ரிசர்வ் வங்கி (RBI) திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் நாணயங்கள் இந்திய அரசாங்கத்தால் அச்சிடப்படுகின்றன. ஒரே மதிப்பிலான நாணயங்கள் வெவ்வேறு காலங்களில் வெவ்வேறு வடிவமைப்புகளுடன் வெளியிடப்படுவதுண்டு. 10 ரூபாய் நாணயத்தின் அனைத்து வடிவங்களும் இந்தியாவில் செல்லுபடியாகும் (Legal Tender).
10 ரூபாய் நாணயங்களில் காணப்படும் உண்மையான வடிவமைப்பு வேறுபாடுகள் குறித்துப் புரிந்துகொள்வது, கள்ள நாணயம் குறித்த குழப்பங்களைத் தீர்க்க உதவும். இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) அதிகாரப்பூர்வ விளக்கத்தின்படி, சந்தையில் புழங்கும் அனைத்து ரூ. 10 நாணயங்களும் சட்டப்படி செல்லுபடியாகும். ஆனால், நாணயங்கள் அச்சிடப்பட்ட வெவ்வேறு காலங்களைப் பொறுத்து அவற்றில் வடிவமைப்பு மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன.
2009 மற்றும் அதற்கு முந்தைய வடிவமைப்புகளில், நாணயத்தின் உட்புற (தங்க நிற) மற்றும் வெளிப்புற (வெள்ளி நிற) வளையங்களை இணைக்கும் விதமாக 15 கோடுகள் (Stripes) அமைந்திருக்கும். இதன் மையப்பகுதியில் அசோக சக்கரம் மற்றும் சத்தியமேவ ஜெயதே என்ற வாசகம் அச்சிடப்பட்டிருக்கும். இது புழக்கத்தில் வந்த ஆரம்ப வடிவமைப்பு என்றாலும், இது முழுமையாகச் செல்லுபடியாகும் நாணயமாகும்.
அதே சமயம், 2011 மற்றும் அதற்குப் பின் வந்த வடிவமைப்புகளில், நாணயத்தில் 10 கோடுகள் மட்டுமே இருக்கும், அவை வளையங்களை இணைக்காமல் தனித்தனியாக அமைந்திருக்கும். மேலும், '10' என்ற எண்ணுக்கு மேலே இந்திய ரூபாய் சின்னம் (₹) புதிதாக அச்சிடப்பட்டிருக்கும். இந்த வடிவமைப்பு கொண்ட நாணயமும் முற்றிலும் செல்லுபடியாகும் நாணயமாகும்.
எனவே, இந்த இரண்டு வகையான வடிவமைப்பு மாறுபாடுகளும் (15 கோடுகள் அல்லது 10 கோடுகள்) இந்திய அரசால் வெளியிடப்பட்ட உண்மையான நாணயங்களே. வெறும் கோடுகளின் எண்ணிக்கை அல்லது ரூபாய் சின்னம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை வைத்து எந்த ரூ. 10 நாணயத்தையும் போலி என்று தவறாகத் தீர்மானிக்கக் கூடாது. வடிவமைப்பு வேறுபாடுகள் என்பது ரிசர்வ் வங்கியின் முறையான நடைமுறையே ஆகும்.
இந்த இரண்டு வடிவமைப்பு வகைகளும் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியால் வெளியிடப்பட்ட பிற வடிவங்களும் செல்லுபடியாகும் நாணயங்களே. வெறும் வடிவமைப்பை மட்டும் வைத்து ஒரு நாணயத்தைப் போலி என்று தீர்மானிக்கக் கூடாது.
2. போலி ரூபாய் நாணயத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
போலி நாணயங்கள் உண்மையான நாணயங்களின் வடிவமைப்பைப் போலச் செய்ய முயன்றாலும், தரம் மற்றும் பூச்சு (Finishing) ஆகியவற்றில் குறைபாடுகள் இருக்கும். போலி நாணயம் உண்மையான நாணயத்தை விட சற்று தடிமனாக இருக்கலாம். நாணயத்தில் உள்ள எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்கள் தெளிவாக இல்லாமல், மங்கலாகவோ அல்லது வித்தியாசமான எழுத்துருவிலோ இருக்கலாம். உண்மையான நாணயத்தில் இரண்டு உலோகத் தகடுகள் (வெள்ளி மற்றும் தங்க நிறப் பகுதிகள்) இணையும் இடத்தில் ஒருவித மினுமினுப்பான பூச்சு இருக்கும்.
போலி நாணயத்தில் இந்த மினுமினுப்பு இல்லாமல் சொரசொரப்பாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. போலி நாணயத்தின் வெளிப்புற ஓரங்கள் சற்று துருத்திக் கொண்டு இருக்கலாம். ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்துவது என்னவென்றால், நாணயத்தின் வடிவமைப்பு வேறுபாடுகளை மட்டுமே வைத்து முடிவெடுப்பதைத் தவிர்த்து, அனைத்து ரூ. 10 நாணயங்களையும் செல்லுபடியாகும் நாணயமாகத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும்.
கடைக்காரர் ஏற்க மறுத்தால் என்ன செய்வது?
போலி நாணயம் குறித்த வதந்திகள் காரணமாக ஒரு கடைக்காரர் உண்மையான 10 ரூபாயச் நாணயத்தை ஏற்க மறுத்தால், நீங்கள் பதற்றமடையத் தேவையில்லை. இதோ நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை:
1. வங்கியை அணுகுதல்: நாணயத்தின் உண்மைத்தன்மை குறித்து உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால், அருகில் உள்ள வங்கியை அணுகி நாணயத்தைச் சரிபார்க்கக் கொடுக்கலாம். வங்கிகள் சந்தேகத்திற்குரிய நாணயங்களைச் சோதனைக்காக ரிசர்வ் வங்கிக்கு அனுப்பும். நாணயம் உண்மையானது என்றால், அது உங்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும். நாணயம் போலியாக இருந்தால், அது குறித்த காவல்துறை விசாரணை தொடங்கப்படலாம்.
இந்தியாவில் புழக்கத்தில் உள்ள அனைத்து செல்லுபடியாகும் நாணயங்களையும் ஏற்கும்படி அனைத்து வங்கிகளுக்கும் ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. செல்லுபடியாகும் நாணயங்களை ஏற்க மறுப்பது இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (IPC) பிரிவுகள் 489A முதல் 489E வரையிலான பிரிவுகளின் கீழ் குற்றமாகக் கருதப்படலாம். எப்போதும் வதந்திகளைப் பரப்புவதைத் தவிர்த்து, சந்தேகம் இருந்தால் வங்கியில் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். நம்பிக்கையுடன் ரூ. 10 நாணயங்களை உங்களது தினசரி பரிவர்த்தனைகளில் தொடர்ந்து பயன்படுத்துங்கள்.
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு தொடரும் சஸ்பென்ஸ்: தீபாவளிக்கு முன் அகவிலைப்படி உயருமா?
மேலும் படிக்க | EPF Withdrawal Rules: PF உறுப்பினர்களுக்கு பணம் எடுக்கும் விதிகளில் விரைவில் மாற்றம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ