  • Tamil News
  • Business
  • குடும்ப ஓய்வூதியம்: பெண் அரசு ஊழியர்கள் கணவருக்கு பதில் குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம் - DoPPW

குடும்ப ஓய்வூதியம்: பெண் அரசு ஊழியர்கள் கணவருக்கு பதில் குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம் - DoPPW

Family Pension Latest News: அரசு பணிகளில் உள்ள பெண் ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 07:12 PM IST
  • பெண் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்.
  • விவாகரத்து பெற்ற மகள்களுக்கான ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள்.
  • DoPPW கொடுத்த அங்கீகாரம்.

குடும்ப ஓய்வூதியம்: பெண் அரசு ஊழியர்கள் கணவருக்கு பதில் குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம் - DoPPW

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக அரசு பணிகளில் உள்ள பெண் ஊழியர்களுக்காகவே இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது. ஒரு புதிய முன்னேற்றமாக, அகில இந்திய சேவைகளில் உள்ள பெண் அரசு ஊழியர்கள் இப்போது தங்கள் கணவர்களுக்குப் பதிலாக தங்கள் குழந்தைகளை குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குப் பரிந்துரைக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Department of Personnel and Training

ஒரு தாய் தனது குழந்தைகளை நாமினியாக பரிந்துரைக்கத் தேர்வு செய்தால், குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதில் தந்தையை விட குழந்தைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை (DoPT), குடும்ப ஓய்வூதிய விதியை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள்

ஒரு ஊழியர் இறந்த பிறகு, குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. மத்திய சிவில் சேவைகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 -இல்,  2024 -இல் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன. இது, பெண் அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை (ஆண் மற்றும் பெண் இருவரையும்) குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்காகப் பரிந்துரைக்க வழிவகுத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த மாற்றம், தொடர்ச்சியான திருமணப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு, குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் மற்றும் வரதட்சணைத் தடைச் சட்டம் போன்ற சட்டங்களின் கீழ் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நபர்களுக்கு உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான விதி என்ன?

இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS) மற்றும் இந்திய காவல் பணி (IPS) போன்ற அகில இந்திய சேவைகளுக்கு, அகில இந்திய சேவைகள் (இறப்பு மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்கள்) விதிகள், 1958-இன் விதி 22 நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த விதியின்படி, குடும்ப ஓய்வூதியம் முதலில் இறந்த சேவை உறுப்பினர் அல்லது ஓய்வூதியதாரரின் துணைவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. துணைவர் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியற்றவராக ஆனாலோ அல்லது இறந்தாலோ மட்டுமே, குழந்தைகள் மற்றும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்களாகிறார்கள்.

அகில இந்திய சேவைகள் (இறப்பு மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்கள்) விதிகள், 1958-இன் விதி 22 இவ்வாறு கூறுகிறது: "இறந்த சேவை உறுப்பினர் அல்லது ஓய்வூதியதாரருக்கு ஒரு வாழ்க்கைத் துணைவர் இருந்தால், குடும்ப ஓய்வூதியம் முதலில் துணைவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. மேலும் இறந்த சேவை உறுப்பினர்/ஓய்வூதியதாரரின் துணைவர் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியற்றவராக ஆனாலோ அல்லது இறந்தாலோ மட்டுமே, குழந்தைகள் மற்றும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் தங்கள் முறைப்படி குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்களாகிறார்கள்".

DoPPW கொடுத்த அங்கீகாரம்

DoPPW, ஜனவரி 1, 2024 தேதியிட்ட ஒரு உத்தரவில், நீதிமன்றத்தில் குடும்பத் தகராறுகள் உள்ள சமயங்களில், பெண் அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குப் பரிந்துரைக்க அனுமதிக்கும் விதிகளை ஏற்கனவே அங்கீகரித்திருந்தது. சமீபத்திய உத்தரவின் மூலம், DoPT இந்த விதிகளை அகில இந்திய சேவைகளின் பெண் ஊழியர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

அந்த உத்தரவில், "மேற்கூறிய 01.01.2024 தேதியிட்ட ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை அலுவலகக் குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகள், உரிய மாற்றங்களுடன் அகில இந்தியப் பணி உறுப்பினர்களுக்கும் இப்போது பொருந்தும்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

Female Pensioners: பெண் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்

திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, ஒரு பெண் ஓய்வூதியதாரர் விவாகரத்து நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியிருந்தாலோ அல்லது குடும்ப வன்முறை அல்லது வரதட்சணைக் கொடுமையிலிருந்து பெண்களைப் பாதுகாக்கும் சட்டங்களின் கீழ் பாதுகாப்பு கோரியிருந்தாலோ, அவர் தனது துணைவருக்குப் பதிலாக தனது குழந்தைகளை குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்காகத் தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார். 

மேலும், குழந்தைகள் இல்லாத ஒரு விதவை, தனது வருமானம் குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய வரம்பிற்குக் குறைவாக இருந்தால், தனது மறைந்த கணவரின் ஓய்வூதியத்தைப் பெற்றுக் கொண்டே மறுமணம் செய்துகொள்ளலாம். இந்த மாற்றங்கள் பெண்களின் சுயநிர்ணயத்தையும் பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்தவும், அவர்களின் திருமண நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் நிதிச் சுதந்திரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

Pension Reforms: விவாகரத்து பெற்ற மகள்களுக்கான ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள்

- விவாகரத்து பெற்ற அல்லது கணவனை பிரிந்து வாழும் மகள்கள் தங்கள் இறந்த தந்தையின் ஓய்வூதியத்தை நேரடியாகப் பெறுவதற்கு அனுமதிக்கும் வகையில், அரசாங்கம் சமீபத்தில் தனது குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் திருத்தம் செய்துள்ளது. 

- இதன் மூலம் சட்டப்பூர்வத் தீர்ப்புக்கான தேவை நீக்கப்பட்டுள்ளது. 

- மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அறிமுகப்படுத்திய இந்த மாற்றம், செயல்முறையை எளிதாக்குவதையும், கடினமான சூழ்நிலைகளில் உள்ள பெண்களுக்கு உடனடி நிதி உதவியை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 

- இந்தத் திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகள், திருமணப் பிரிவு அல்லது விவாகரத்தைச் சந்திக்கும் பெண்கள் நிதிச் சிக்கல்களை எதிர்கொள்வதைத் தடுக்கும் நோக்கம் கொண்டவை.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகைகளில், இந்த திருத்தங்கள் மூலமாக, சட்டப்பூர்வ தெளிவின்மைகளை நிவர்த்தி செய்து, பெண்களின் நிதி உரிமைகளுக்காக அரசாங்கம் ஒரு செயலூக்கமான அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Family PensionpensionCentral government employeesCentral Government PensionersDoPPW

