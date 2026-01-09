English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government Employees Latest News: குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் மகள்களுக்கு பங்குள்ளதா? இதற்கான விதிகள் என்ன? DoPPW அளித்த முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 08:53 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்.
  • குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் வந்த சிக்கல் என்ன?
  • DoPPW குறிப்பாணை.

அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான செய்தி உள்ளது. பல ஊழியர்களுக்கு அவ்வப்போது, ஓய்வூதிய வழங்கல், குடும்ப ஓய்வூதியம் பற்றிய பல கசந்தேகங்கள் வருவதுண்டு. அதில் முக்கியமான ஒன்று மகள்களின் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பானது.

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அல்லது ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்ப விவரங்களிலிருந்து மகளின் பெயரை நீக்கக்கூடாது என்று ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு மகள்களின் பெயர்களை நீக்கலாமா என்பது குறித்த பல கேள்விகளைத் தொடர்ந்து இந்தத் தெளிவுபடுத்தல் வந்துள்ளது. 

தற்போதைய விதிமுறைகளின்படி, அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும், மகள்கள் உட்பட, குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு உடனடியாகத் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும், அதிகாரப்பூர்வ குடும்பப் பதிவேடுகளில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை, வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதையும், தகுதியான பயனாளிகள் விடுபடுவதைத் தடுப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும், எதிர்கால ஓய்வூதியச் செயலாக்கத்தைச் சீரமைப்பதற்காக விரிவான குடும்ப ஆவணங்களைப் பராமரிக்கும் கொள்கையுடன் இது ஒத்துப்போகிறது.

DoPPW விதிகள்

- மத்திய குடிமைப் பணிகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-இன் விதி 50(15)-இன் படி, ஒவ்வொரு அரசு ஊழியரும் பணியில் சேரும்போது முழுமையான குடும்ப விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் மற்றும் அவற்றை அவ்வப்போது புதுப்பிக்க வேண்டும். 

- பட்டியலில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய குடும்ப உறுப்பினர்களில் மனைவி/கணவர், அனைத்துக் குழந்தைகள் (ஓய்வூதியத் தகுதியைப் பொருட்படுத்தாமல்), பெற்றோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி சகோதர சகோதரிகள் ஆகியோர் அடங்குவர். 

-இந்த விவரங்கள் படிவம் 4-இல் அலுவலகத் தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். 

- திருமணம், பிறப்பு அல்லது தத்தெடுப்பு போன்ற குடும்ப அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படும்போதெல்லாம் இவை திருத்தப்பட வேண்டும்.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்கள் கவனத்திற்கு

DoPPW-இன் அலுவலகக் குறிப்பாணை (OM), மகளின் விவரங்கள் சேர்க்கப்பட்டவுடன், குடும்ப உறுப்பினராக அவரது நிலை செல்லுபடியாகும் என்று குறிப்பிடுகிறது. "மகளின் பெயர் குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்களில் சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இறந்த பிறகு, விதிகளின்படி குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி முடிவு செய்யப்படும்," என்று அந்தக் குறிப்பாணை கூறுகிறது. இது ஓய்வூதியதாரரின் வாழ்நாளில் குடும்பப் பட்டியல் முழுமையானதாக இருப்பதை இது உறுதி செய்கிறது, அதே நேரத்தில் தகுதி பின்னர் நடைமுறையில் உள்ள விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் சரிபார்க்கப்படுகிறது.

குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் வந்த சிக்கல் என்ன?

திருமணம் ஆனவர்கள் அல்லது நிதி ரீதியாகச் சுதந்திரமானவர்கள் உள்ளிட்ட் மகள்களை, ஓய்வுக்குப் பிறகு அல்லது குடும்பச் சூழ்நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குப் பிறகு பதிவுகளிலிருந்து நீக்கலாமா என்பது குறித்த சந்தேகங்களுக்கு இந்தத் தெளிவுபடுத்தல் பதிலளிக்கிறது. DoPPW அவர்களின் பெயர்கள் தக்கவைக்கப்பட வேண்டும் என்று வெளிப்படையாகக் கட்டளையிடுகிறது, மேலும் உண்மையான ஓய்வூதியத் தகுதி ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகே தீர்மானிக்கப்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

விதி 50(15)-இன் படி, படிவம் 4 அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களையும் விரிவாகப் பட்டியலிட வேண்டும்: மனைவி/கணவர் (நீதிமன்றத்தால் பிரிக்கப்பட்டவர்கள் உட்பட), மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் (இறந்த அல்லது விவாகரத்து பெற்ற துணைவர் மூலமாக பிறந்தவர்கள் அல்லது செல்லாத திருமணங்கள் மூலமாக பிறந்தவர்கள்), பெற்றோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி சகோதர சகோதரிகள். இந்த அனைவரையும் உள்ளடக்கிய அணுகுமுறை, நிர்வாகக் குறைபாட்டால் எந்தவொரு சாத்தியமான பயனாளியும் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

மேலும், ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் பெயர் அதிகாரப்பூர்வப் பதிவில் சேர்க்கப்படாமல் இருந்தாலும், அந்த நபரின் தகுதி குறித்து அலுவலகம் திருப்தி அடைந்தால், ஓய்வூதியக் கோரிக்கையை நிராகரிக்க முடியாது. இந்தப் பாதுகாப்பு, குடும்ப உறுப்பினர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது மற்றும் நடைமுறை ரீதியான விடுபடல்கள் முறையான ஓய்வூதிய விநியோகத்தைப் பாதிக்காது என்பதை உறுதி செய்கிறது.

இருப்பினும், சிவில் அல்லது ராணுவப் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, தற்போதைய விதிகளின் கீழ் ஓய்வூதியம் அல்லது பணிக்கொடைக்கு தகுதியற்றவர்களாக இருக்கும் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த தெளிவுபடுத்தல் பொருந்தாது. இது புதிய பணியில் சேருபவர்களுக்கும் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் இடையிலான ஒழுங்குமுறை வேறுபாட்டைப் பராமரிக்கிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

ஓய்வூதியப் பதிவுகளில் மகள்களின் பெயர்களை நிரந்தரமாகச் சேர்ப்பதை கட்டாயமாக்குவதன் மூலம், அரசாங்கம் குடும்ப ஓய்வூதிய கட்டமைப்பில் நியாயம், பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் தொடர்ச்சியை வலுப்படுத்துகிறது. இந்த நடவடிக்கை சர்ச்சைகளைக் குறைக்கும், சலுகைகளுக்கான சரியான அணுகலை உறுதி செய்யும் மற்றும் துறைகள் முழுவதும் சீரான நிர்வாக தன்மையை ஊக்குவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்

மேலும் படிக்க | இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி பென்ஷன் கிடைக்காது: ஓய்வூதிய விதிகளை மாற்றிய DoPPW

