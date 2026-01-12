English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 'லிவ்-இன்-பார்ட்னருக்கு' அரசு ஊழியரின் குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? HC அதிரடி உத்தரவு

'லிவ்-இன்-பார்ட்னருக்கு' அரசு ஊழியரின் குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? HC அதிரடி உத்தரவு

Family Pension Latest News: அரசு ஊழியர்களின் 'லிவ்-இன் பார்ட்னர்' மற்றும் அவரது குழந்தைகளுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 11:12 AM IST
  • அரசு ஊழியரின் வாழ்வில் வந்த சிக்கல் என்ன?
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய விதிகள் என்ன?
  • இந்த உத்தரவின் தாக்கம் என்ன?

Trending Photos

இந்திய அணியில் முக்கிய வீரருக்கு காயம்... ஸ்குவாடில் வருகிறது மாற்றம்...?
camera icon8
Ind vs NZ
இந்திய அணியில் முக்கிய வீரருக்கு காயம்... ஸ்குவாடில் வருகிறது மாற்றம்...?
உலகின் டாப் 7 பணக்கார தலைவர்கள்! சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவீங்க
camera icon7
Richest Leaders
உலகின் டாப் 7 பணக்கார தலைவர்கள்! சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவீங்க
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular Actor
கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
'லிவ்-இன்-பார்ட்னருக்கு' அரசு ஊழியரின் குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? HC அதிரடி உத்தரவு

Central Government Pensioners Latest News: குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பாக ஒரு முக்கிய உத்தரவை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அளித்துள்ளது. குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் சுகாதார வசதிகளுக்காக, 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தன்னுடன் சேர்ந்து வாழும் தனது 'லிவ்-இன் பார்ட்னர்' மற்றும் அவரது குழந்தைகளின் பெயர்களை ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா உத்தரவில் சேர்க்கக் கோரி ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர் ஒருவர் அளித்த மனுவை பரிசீலிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

உத்தரவை ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்றம்

நீதிபதிகள் நவீன் சாவ்லா மற்றும் மது ஜெயின் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, இந்த வழக்கில் மனுதாரரான அரசு ஊழியர் தனது உறவை எப்போதும் மறைக்கவில்லை என்றும், தனது துணைவியார் மற்றும் குழந்தைகளின் பெயர்களைத் தனது குடும்பத்தில் சேர்க்க அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை "கடுமையான தவறான நடத்தை" என்று கருதி, ஓய்வுக்குப் பிந்தைய பலன்களை மறுப்பது தவறானது என்றும் தீர்ப்பளித்தது. அதன்படி, 2012-ல் ஓய்வுபெற்ற ஊழியருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடைப் பலன்களில் 50 சதவீதத்தைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான அதிகாரிகளின் முடிவை உறுதி செய்த மத்திய நிர்வாகத் தீர்ப்பாயத்தின் 2018 ஆம் ஆண்டு உத்தரவை இந்த அமர்வு ரத்து செய்தது.

ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடையை நிறுத்த முடியாது...

"மனுதாரரின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடையில் 50 சதவீதத்தை நிரந்தரமாகத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கோ அல்லது மனுதாரரின் சார்ந்திருப்போருக்குக் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை மறுப்பதற்கோ பிரதிவாதிகளுக்கு எந்த நியாயமான காரணமும் இருப்பதாக நாங்கள் கருதவில்லை" என்று நீதிமன்றம் ஜனவரி 7 அன்று வழங்கிய தனது தீர்ப்பில் கூறியது.

"அதன்படி, மேற்கூறிய தொகைகளை, அவை செலுத்தப்பட வேண்டிய தேதியிலிருந்து உண்மையாகச் செலுத்தப்படும் தேதி வரை, ஆண்டுக்கு 6 சதவீத வட்டியுடன் மனுதாரருக்கு வழங்குமாறு பிரதிவாதிகளுக்கு நாங்கள் உத்தரவிடுகிறோம்.

"குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் CGHS வசதிகளுக்காக ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா உத்தரவில் மனுதாரரின் துணைவியின் பெயரையும் அவரது குழந்தைகளின் பெயர்களையும் சேர்ப்பதற்கான மனுதாரரின் கோரிக்கையைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு பிரதிவாதிகளுக்கு மேலும் உத்தரவிடப்படுகிறது," என்று அது உத்தரவிட்டது.

அரசு ஊழியரின் வாழ்வில் வந்த சிக்கல் என்ன?

மனுதாரரான அரசு ஊழியர், தனது மனைவி விவாகரத்துக்கு ஒப்புக்கொள்ளாமல் அவரை விட்டுப் பிரிந்து சென்ற பிறகு, தான் 1983-ல் மற்றொரு பெண்ணுடன் சேர்ந்து வாழத் தொடங்கியதாகக் கூறியுள்ளார். மேலும் அந்த உறவின் மூலம் இரண்டு குழந்தைகளும் பிறந்தன.

1990-ல் மற்றொரு பெண்ணுடன் வாழ்ந்து, தனது மனைவியையும் மகளையும் புறக்கணித்த குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் அவர் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. அதன் விளைவாக நான்கு ஆண்டுகளுக்கு நான்கு படிநிலைகள் ஊதியக் குறைப்பு என்ற தண்டனையை அவர் எதிர்கொண்டார்.

Monthly Pension, Gratiuty: மாத ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை நிறுத்தப்பட்டன

அவர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு, 2011-ல் மனுதாரர் மீது மற்றொரு ஒழுங்கு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. தனது துணைவர் மற்றும் குழந்தைகளுக்காகத் தூதரக கடவுச்சீட்டுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது தவறான தகவல்களை அளித்ததாகக் கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டின் பேரில், அவரது மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடைப் பலன்களில் 50 சதவீதத்தைத் தடுத்து நிறுத்தும் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

மனுதாரர் தனது சேவைக் காலம் முழுவதும் தனது மனைவியின் தொடர்ச்சியான பிரிவு மற்றும் தனது திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உறவு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்றும், எனவே தூதரக கடவுச்சீட்டுகளைப் பெறுவதில் எந்த மறைப்பு அல்லது தவறான நோக்கம் இல்லை என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

Central Government Emloyees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய விதிகள்

"கடுமையான தவறான நடத்தை அல்லது கவனக்குறைவு" உள்ள சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு அரசு ஊழியரின் ஓய்வூதியத்தைத் தடுத்து நிறுத்தவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ CCS விதிகள் அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கின்றன. ஆனால் மனுதாரர் அத்தகைய "கடுமையான தவறான நடத்தை அல்லது கவனக்குறைவு" என எதையும் செய்யவில்லை என்று உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதியம்

"மனுதாரர் தனது உறவை எப்போதும் மறைக்கவில்லை என்பதைப் பதிவு தெளிவாக நிறுவுகிறது... குடும்ப ஓய்வூதியப் பலன்களுக்காக நீண்டகால சகவாழ்வின் அடிப்படையில் அவரை தனது மனைவியாக அடையாளம் காட்டி, தனது மனைவியையும் அவரது குழந்தைகளையும் சேவைப் பதிவுகளில் அவர் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தியுள்ளார்," என்று நீதிமன்றம் கூறியது.

"எனவே, மனுதாரர் தனது உறவு குறித்து அனைத்து நேரங்களிலும் பிரதிவாதிகளிடம் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பேணினார் என்ற கருத்தை நாங்கள் கொண்டுள்ளோம்." "அவருக்கு அந்தப் பெண்ணுடன் உறவு இருந்தது. அனால், தவறான தகவல்களை அளித்தோ அல்லது துறையை ஏமாற்றியோ தூதரக கடவுச்சீட்டுகளைப் பெறுவதற்கான எந்தத் தீய நோக்கமும் அவருக்கு இல்லை," என்றும் குறிப்பிடப்பட்டது.

மனுதாரருக்கு தனிப்பட்ட நேர்மை இல்லை என்ற ஒழுங்கு நடவடிக்கை அதிகாரியின் கூற்றும் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டது என்று நீதிமன்றம் மேலும் தெளிவுபடுத்தியது.

இந்த உத்தரவின் தாக்கம் என்ன?

டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு பல புதிய கேள்விகளை எழுப்பும். 'லிவ்-இன்-பார்ட்னருக்கு' குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை கிடைக்குமா? என்ற மிகெப்பெரிய கேள்வி முதலில் வரும். இத்தகைய வழக்குகள் எதிர்காலத்தில் வந்தால், அவற்றுக்கு இந்த உத்தரவு ஒரு முன்னோடியாக பார்க்கப்படலாம். எனினும், இதில் அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் என்ன முடிவு எடுக்கப்படுகின்றது என்பதை சார்ந்தே இப்படிப்பட்ட வழக்குகளில் எதிர்கால முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை கணிக்க முடியும்.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: NPS ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம்... ஊழியர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? அரியர் கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Family PensionLive In RelationshipCentral government employeespensionHigh Court

Trending News