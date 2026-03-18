குடும்ப ஓய்வூதியம்: அரசு ஊழியரின் மகளுக்கு ஓய்வூதியம் பெறும் உரிமை உள்ளதா? DoPPW விளக்கம்

Family Pension News: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சில அம்சங்களை பற்றி ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக மகள்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதிய உரிமையை இந்த மாற்றங்கள் நிலைநாட்டியுள்ளன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 02:31 PM IST
Central Government Employees Family Pension: ஓய்வூதியம் என்பது பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஊழியர்களின் மி்பெரிய நிதி ஆதாரமாக கருதப்படுகின்றது. ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், ஊழியரிம் குடும்பத்திற்கும் இது பல நன்மைகளையும் அளிக்கின்றது. ஒரு அரசு ஊழியர் காலமான பிறகு, ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான உரிமை அவரது துணைவர் (மனைவி அல்லது கணவர்) அல்லது மகன்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்று பொதுவாக நம்பப்படுகிறது. இது சரியான புரிதலா? மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்காதா? இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை, குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான விதிகளைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் மகள்களின் உரிமைகள் மெலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், ஒரு அரசு ஊழியரின் மகள், அவர் திருமணம் ஆனவராகவோ, விவாகரத்து பெற்றவராகவோ அல்லது விதவையாகவோ இருந்தாலும், இனி குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற அவருக்கும் தகுதி கிடைகும்.

குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள்

இந்த புதிய திருத்தம் 'மத்திய குடிமைப் பணிகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021'-இன் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும், இது தற்போது கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதும், குடும்ப ஓய்வூதிய உரிமைகள் விஷயத்தில் அதிக சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதும் இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கங்களாகும்.

மகள்களுக்கும் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உள்ளதா?

முன்னர், ஒரு மகள் திருமணமானவராக இருந்தால், அவர் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியற்றவர் என்ற விதியே நடைமுறையில் இருந்தது. தற்போது ஓய்வூதிய விதிமுறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த மாற்றங்களின் படி, திருமணமாகாத, விதவையான மற்றும் விவாகரத்து பெற்ற மகள்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற உரிமை பெற்றுள்ளனர். இது இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

மேலும், ஒரு மகள் திருமணமானவராக இருந்தாலும், அவர் நிதி ரீதியாகப் பெற்றோரைச் சார்ந்திருந்தாலோ அல்லது குறிப்பிட்ட பிற நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்தாலோ, அவரும் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியுடையவர் ஆகலாம் என்று பல சந்தர்ப்பங்களில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. பெற்றோர் உயிருடன் இருந்தபோது அவர்களைச் சார்ந்திருந்து வாழ்ந்த மகள்களும், பெற்றோரின் மறைவுக்குப் பிறகு நிதி நெருக்கடியைச் சந்தித்த மகள்களும் இந்த மாற்றத்தால் அதிகம் பயனடைவார்கள்.

ஒரு அரசு ஊழியர் காலமான பிறகு யாருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

அரசு விதித்துள்ள விதிமுறைகளின்படி, ஒரு ஊழியர் காலமான பிறகு குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான உரிமை, ஒரு குறிப்பிட்ட முன்னுரிமை வரிசையின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது.

- குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான வரிசையில் முதலிடத்தில் இருப்பவர், உயிருடன் இருக்கும் வாழ்க்கைத் துணைவர் (கணவர் அல்லது மனைவி).
- இறந்த ஊழியரின் வாழ்க்கைத் துணைவர் உயிருடன் இல்லையென்றால், ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான உரிமை குழந்தைகளுக்குச் சென்று சேரும்.

குழந்தைகள் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை பெறுவதற்கான விதிகள்:

- மகன் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரை ஓய்வூதியம் பெற உரிமை பெறுகிறார்.
- திருமணமாகாத மகளுக்கு ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி உள்ளது.
- விதவையான அல்லது விவாகரத்து பெற்ற மகள், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை பெறுகிறார்.
- அரசு ஊழியருக்கு குழந்தைகள் இல்லாத பட்சத்தில், சில குறிப்பிட்ட சூழல்களில் குடும்பத்தின் பிற உறுப்பினர்களும் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆகலாம். 
- ஊழியரின் மறைவுக்குப் பிறகு, அவரது குடும்பத்தினர் நிதிசார்ந்த பாதுகாப்பற்ற நிலையை எதிர்கொள்ளாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இந்த விதிகள் வகுக்கப்பட்டதன் நோக்கம் என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

குடும்ப ஓய்வூதியத் தொகை எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் அளவு, ஊழியர் எப்போது காலமானார் என்பதைப் பொறுத்து அமைகிறது. அதாவது, ஊழியர் பணியில் இருந்தபோது இறந்தாரா அல்லது ஓய்வு பெற்ற பிறகு இறந்தாரா என்பதைப் பொறுத்து இந்த தொகை மாறுபடும்.

- அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி, ஒரு ஊழியர் பணியில் இருக்கும்போதே காலமானால், அவரது குடும்பத்தினர், அந்த ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் சுமார் 50 சதவீதத்தை ஓய்வூதியமாகப் பெறலாம்.

- அரசு ஊழியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு காலமானால், பொதுவாக அவர் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் சுமார் 30 சதவீதம் குடும்ப ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும்.

புதிய விதிகளில் ஒரு முக்கிய அம்சம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு மகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு (வருமானம் ஈட்டும் பணி) இருந்தாலும் கூட, பல்வேறு சூழ்நிலைகளின் கீழ், குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கான அவரது உரிமை தொடர்ந்து நீடிக்கும்.

மகள்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு புதிய முயற்சி

சமீபத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வந்தது. அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் 'வாரிசு நியமனப் படிவங்களை' சரியாகப் பூர்த்தி செய்து, அவ்வப்போது புதுப்பிப்பது மிகவும் அவசியம் என்று அரசாங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது. கடந்த காலங்களில் பல சமயங்களில், ஊழியர்கள் தங்கள் வாரிசு நியமனப் படிவங்களில் தங்கள் மனைவியின் அல்லது மகன்களின் பெயர்களை மட்டுமே குறிப்பிட்டிருந்தது கவனிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, பிற்காலத்தில் மகள்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய உரிமைகளைக் கோருவதில் மிகுந்த சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது. இதன் காரணமாக விதிகள் மாற்றப்பட்டன.

ஓய்வூதியம் தொடர்பான உரிமை கோரல்களில் எதிர்காலத்தில் எவ்விதச் சிக்கல்களும் எழாமல் தடுக்கும் வகையில், ஊழியர்கள் தங்கள் மகள்களின் பெயர்களையும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களில் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் தற்போது திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தியுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் சரியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், மகள்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதில் எவ்விதமான சட்டரீதியான அல்லது நிர்வாக ரீதியான தடைகளையும் சந்திக்க மாட்டார்கள்.

FAQs: குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் மகள்களின் உரிமைகள் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. மகள்களுக்குக் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உண்டா?

ஆம், அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி, திருமணமாகாத, விதவையான மற்றும் விவாகரத்து பெற்ற மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் உரிமை உள்ளது.

2. திருமணமான மகள் ஓய்வூதியம் பெற முடியுமா?

சில சூழ்நிலைகளில், திருமணமான மகளும் ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியுடையவராக இருக்கலாம். இருப்பினும், பொதுவாகத் திருமணமாகாத, விதவையான அல்லது விவாகரத்து பெற்ற மகள்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.

3. குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் அளவு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

ஒரு ஊழியர் தனது பணிக்காலத்தில் காலமானால், அவரது ஊதியத்தில் சுமார் 50% குடும்ப ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும். ஓய்வு பெற்ற பிறகு மரணம் நேரிட்டால், இந்தத் தொகை ஊதியத்தில் சுமார் 30% ஆக இருக்கும்.

4. குடும்ப ஓய்வூதியத்தை முதலில் பெறுபவர் யார்?

ஓய்வூதியம் முதலில் வாழ்க்கைத் துணைக்கு (கணவர் அல்லது மனைவி) வழங்கப்படுகிறது. அவர்கள் இல்லாத பட்சத்தில், பொருந்தக்கூடிய விதிகளின்படி, ஓய்வூதியம் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும்.

5. மகள்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கு மிகவும் அவசியமான ஆவணம் எது?

மகள்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற, நாமினேஷன் படிவம், அதாவது, வாரிசு நியமனப் படிவமும், அதற்கான தொடர்புடைய ஆவணங்களும் முறையாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் இன்றியமையாததாகும். அவ்வாறு இருந்தால்தான், எந்த வித சிரமமும் இல்லாமல், மகள்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

Family PensionCentral Government PensionerspensionCentral government employeespensioners

