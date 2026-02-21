Family Pension: இரண்டாவது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? நீதிமன்றம் அடிரடி தீர்ப்பு

Family Pension Rules: பணிக்காலத்தில் மாத சம்பளம், பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மாத ஓய்வூதியம் ஆகியவை ஊழியர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்திற்கான இன்றியமையாத விஷயங்களாகும். அதேபோல் ஊழியர் இறந்த பிறகு குடும்பத்திற்கு கிடைக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியமும் மிகமும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது.
குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள்
எனினும், குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான பல சந்தேகங்களும், குழப்பங்களும் ஊழியர்களுக்கும், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் இருப்பதுண்டு. அரசாங்கமும், நீதிமன்றங்களும் இவற்றின் விதிகள் பற்றி அவ்வப்போது பல குறிப்புகளையும், அறிவிப்புகளையும் வெளியிடுகின்றன. அந்த வகையில், சமீபத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியம் பற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்துள்ள ஒரு முக்கிய தீப்பை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு
சமீபத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம், முதல் மனைவி உயிருடன் இருக்கும்போதே இரண்டாவது திருமணம் நடந்தால், இரண்டாவது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்காது என்று தீர்ப்பளித்தது. நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் நீதிபதி சி. குமரப்பன் ஆகியோர் அடங்கிய டிவிஷன் பெஞ்ச், இருதார மணம் ஒரு கிரிமினல் குற்றம் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் நடத்தை விதிகள், 1973 இன் கீழ் ஒரு கடுமையான தவறான நடத்தை என்றும் தீர்ப்பளித்தது. முதல் மனைவியின் மரணம் குடும்ப ஓய்வூதியம் அல்லது நிதி சலுகைகளுக்காக செல்லாத இரண்டாவது திருமணத்தை பின்னோக்கி பார்த்து செல்லுபடியாக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
வழக்கின் பின்னணி என்ன?
இந்த வழக்கில், ஓய்வுபெற்ற தொகுதி மேம்பாட்டு அதிகாரி ஒருவர் ஜூலை 2007 இல் தனது வேலையை விட்டு வெளியேறினார். அவரது முதல் மனைவி உயிருடன் இருந்தபோது, மே 1992 இல் அவர் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார். பணியிலிருந்து விலகிய பிறகு, 2009 இல், தனது ஓய்வூதிய கட்டண உத்தரவில் (PPO) தனது இரு மனைவிகளையும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிகளாக சேர்க்குமாறு தனது முதலாளியிடம் (அரசாங்கம்) கோரிக்கை வைத்தார்.
இருப்பினும், அவரது கோரிக்கை தமிழக கணக்காளர் ஜெனரலால் நிராகரிக்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 2020 இல், அவரது முதல் மனைவி இறந்துவிட்டார். மனுதாரர் தனது இரண்டாவது மனைவியின் பெயரை தனது நாமினியாக சேர்க்க மீண்டும் நீதிமன்றத்தை அணுகினார். அவரது முதல் மனைவி இப்போது உயிருடன் இல்லாததால், இப்போது எந்த சட்டத் தடையும் இல்லை என்று அவர் வாதிட்டார்.
2021 ஆம் ஆண்டில், ஒரு தனி நீதிபதி அமர்வு செல்லுபடியாகும் திருமணத்தின் அனுமானத்தின் மீதான மனுவை அனுமதித்தது. ஆனால் அதன் விளைவாக கணக்காளர் ஜெனரல் தரப்பில் நீதிமன்றத்திற்குள் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
கணக்காளர் ஜெனரல் தரப்பில், மேல்முறையீட்டில், இரண்டாவது திருமணம், நடத்தை விதிகளின் விதி 19 ஐ முற்றிலுமாக மீறி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதாகவும், விதிகள் அரசு ஊழியர்களுக்கு இருதார மணத்தை கண்டிப்பாக தடைசெய்கின்றன என்றும் வாதிடப்பட்டது. இரண்டாவது திருமணம் தொடக்கத்திலிருந்தே செல்லாத நிலையில் இருந்தது என்றும், தமிழ்நாடு ஓய்வூதியம், 1978 இன் விதி 49 இன் கீழ் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு இரண்டாவது மனைவியை சட்டப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவியாகக் கருத முடியாது என்றும் அவர்கள் வாதிட்டனர்.
இதற்கு பதிலளித்த பிரதிவாதி "திருமணத்தின் அனுமானம்" பொருந்த வேண்டும் என்றும், அவர்களின் நீண்டகால கூட்டுவாழ்வு மற்றும் அவரது முதல் மனைவியின் இறப்பு ஆகியவற்றை கருத்தில்கொண்டு இரண்டாவது மனைவியை அவரது மனைவியாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றும் வாதிட்டார்.
நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?
பிரதிவாதியின் முதல் மனைவியின் வாழ்நாளில் இரண்டாவது திருமணம் நடந்தது என்று நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. நடத்தை விதிகளின் விதி 19, அரசாங்கத்தின் அனுமதியின்றி எந்த அரசு ஊழியரும் இரண்டாவது திருமணத்தில் ஈடுபட அனுமதிக்காது என்பதை அது எடுத்துக்காட்டியது.
1955 ஆம் ஆண்டு இந்து திருமணச் சட்டம் இயற்றப்படுவதற்கு முன்பு திருமணம் நடந்திருந்தால் அல்லது இருதார மணம் அனுமதிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட சட்டங்களின் கீழ் மட்டுமே இரண்டாவது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க தமிழ்நாடு ஓய்வூதிய விதிகள் அனுமதிக்கின்றன என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. ஆனால், இந்த வழக்கில், அவை எதுவும் பொருந்தாது. ராஜ் குமாரி vs கிருஷ்ணா வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டு, ஓய்வூதிய சலுகைகள் "சட்டப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொண்ட" மனைவிகளுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தியது.
நீதிமன்றத் தீர்ப்பு
தடை செய்யப்பட்ட ரிட் உத்தரவு பொருந்தக்கூடிய ஓய்வூதிய விதிகளுக்கு இணங்கவில்லை என்று உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. நவம்பர் 2, 2021 தேதியிட்ட தடை செய்யப்பட்ட உத்தரவை டிவிஷன் பெஞ்ச் ரத்து செய்து, கணக்காளர் ஜெனரலின் ரிட் மேல்முறையீட்டை அனுமதித்தது.
முதல் மனைவி உயிருடன் இருந்தபோது இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்ளப்பட்டதால், அது செல்லாது என்றும், முதல் மனைவியின் மரணம் இரண்டாவது மனைவி குடும்ப ஓய்வூதியம் கோருவதற்கு எந்த வகையிலும் காரணமாக இருக்க முடியாது என்றும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
இந்த வகையில், அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகளில் இரண்டாவது மனைவியின் பெயரை வேட்பாளராக சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிராகரித்து நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டை முடித்து வைத்தது.
