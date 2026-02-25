English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? இதற்கான விதிகள் என்ன?

அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? இதற்கான விதிகள் என்ன?

Central Government Employees Latest News: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் செயப்பட்டுள்ளன. மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? இதற்கான விதிகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:35 PM IST
  • அரசு ஊழியர் இறந்தால் யாருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
  • விவாகரத்து பெற்ற பெண்களுக்கு ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி கிடைக்குமா?
  • குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற ஆயுள் சான்றிதழ் அவசியம்.

அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? இதற்கான விதிகள் என்ன?

Central Government Employees Family Pension: பணியில் இருக்கும் போது ஊழியர்களுக்கு மாத சம்பளம் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியத்திற்கும் அதே அளவு முக்கியத்துவம் உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், அவர்களது குடும்பங்கள் என அனைவரும் ஓய்வூதிய, குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள் பற்றி நன்கு தெரிந்துவைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றங்கள்

அரசு ஊழியர்களின் குடும்பங்களுக்கு அளிக்கபப்டும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பாக சமீபத்தில் பல மாற்றங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை ஊழியரின் மகள்கள் மற்றும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்களின் உரிமைகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானவையாகும். 

Life Certificate: குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற ஆயுள் சான்றிதழ் அவசியம்

சமீபத்தில், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை ஆயுள் சான்றிதழ்கள் தொடர்பான விதிகளில் மாற்றங்களை அமல்படுத்தியது. புதிய விதியின்படி, பெற்றோர் இருவரும் ஓய்வூதியத்தில் 75 சதவீதத்தைப் பெற விரும்பினால், அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விவாகரத்து பெற்ற பெண்களுக்கு ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி கிடைக்குமா?

மகள்களின் குடும்ப ஓய்வூதிய உரிமைகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்போது, ​​ஒரு அரசு ஊழியரின் மகள் திருமணம் செய்து கொண்டாலும் அல்லது அவர் விவாகரத்து பெற்றவராக இருந்தாலும், அவருடைய ஓய்வூதிய உரிமை அப்படியே இருக்கும். முன்பு, திருமணம் ஆன பெண்களுக்கு தாய்/தந்தையின் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்பட்டது. ஆனால் இப்போது விதிகள் மாறிவிட்டன. திருமணமாகாத மகள்கள், கணவனை இழந்த விதவைகள் மற்றும் விவாகரத்து செய்யப்பட்ட மகள்கள் என அனைவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்கள் என்று மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த விதி மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் ஓய்வூதிய விதிகள் 2021 இன் கீழ் பொருந்தும். இப்போது அது கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்படுகிறது.

அரசு ஊழியர் இறந்தால் யாருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

ஒரு அரசு ஊழியர் இறந்தால், ஆவருடைய வாழ்க்கைத் துணை, அதாவது. அவரது மனைவி அல்லது கணவர் முதலில் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்கள். அவர்கள் இறந்தாலோ, ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதியை இழந்தாலோ, குழந்தைகள் குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். மகன்கள் 25 வயது வரை ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள், ஆனால் மகள்களுக்கு வயது வரம்பு இல்லை. மகள்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகும் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். ஒரு மகள் விதவையாகவோ அல்லது விவாகரத்து பெற்றவராகவோ மாறி மறுமணம் செய்து கொள்ளாவிட்டால், அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார். ஊனமுற்ற குழந்தைகளும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

ஓய்வூதியத் தொகை பின்வருமாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது: 

- ஊழியர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு இறந்தால், குடும்ப ஓய்வூதியம் ஊழியரின் கடைசி சம்பளத்தில் 50 சதவீதம். 
- ஓய்வுக்குப் பிறகு மரணம் ஏற்பட்டால், ஓய்வூதியம் 30 சதவீதம். 
- இறந்த ஊழியரின் மகள் வேலையில் இருந்தாலும், அவருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

மகள்களுக்காக ஒரு புதிய விதி அமல்படுத்தப்பட்டது

மகள்களின் குடும்ப ஓய்வூதிய உரிமையை நிலைநாட்ட, சமீபத்தில் ஒரு புதிய விதி அமலுக்கு வந்துள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் மகளின் பெயர் நாமினேஷனுக்கான படிவத்தில் சேர்க்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பழைய படிவங்களில் பெரும்பாலும் மனைவி அல்லது மகனின் பெயர் மட்டுமே சேர்க்கப்படும். இது மகள்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதை கடினமாக்கியது. 

புதிய விதிகளை செயல்படுத்துவது இப்போது மகள்களின் உரிமைகளை உறுதி செய்யும். மகள் தனது முழு உரிமைகளையும் பெறும் வகையில் குடும்பத்தின் ஓய்வூதிய ஆவணங்கள் மற்றும் வங்கி விவரங்களைப் புதுப்பிப்பது முக்கியம்.

மேலும் படிக்க | மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: அதை தொடரும் சம்பள உயர்வு, அரியர்.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: பதவி உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், CGHS, LTC... ஊழியர் சங்கங்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Family PensionCentral Government PensionerspensionCentral government employeespensioners

