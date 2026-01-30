இறந்த அரசு ஊழியரின் மனைவி மறுமணம் செய்தாலும் குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Family Pension Rules News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களோ அல்லது ஓய்வூதியதாரரோ இருக்கிறார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
குடும்ப ஓய்வூதியம்: உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு
டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர் ஒருவர் இறந்தால், அதன் பிறகு, அவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் குழந்தை இல்லாத பட்சத்தில், போதுமான சுய வருமானம் இல்லாத பட்சத்தில், மறுமணம் செய்துகொண்ட பிறகும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்று தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
நீதிபதி அனில் க்ஷத்ரபால் மற்றும் நீதிபதி அமித் மகாஜன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, மத்திய சிவில் சேவைகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 1972-இன் விதி 54 மற்றும் 2009 செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அலுவலக குறிப்பாணையின் அரசியலமைப்புச் செல்லுபடியை உறுதி செய்தது. இந்த விதி தன்னிச்சையானதோ அல்லது பாகுபாடு காட்டுவதோ அல்ல என்று நீதிமன்றம் கூறியது. மாறாக, இது விதவைகளுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதையும், அவர்களின் மறுமணத்தை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு தெளிவான சமூக நலக் கொள்கையை பிரதிபலிக்கிறது என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள்: வழக்கின் விவரம் என்ன?
இந்த வழக்கு, பணியில் இருந்தபோது இறந்த ஒரு மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை (சிஆர்பிஎஃப்) வீரர் தொடர்பானது. அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு, தற்போதுள்ள விதிகளின்படி அவரது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டது. அந்த விதவை மறுமணம் செய்துகொண்ட பிறகு, இறந்த வீரரின் பெற்றோர் அந்த ஓய்வூதியத்தைத் தாங்கள் பெற வேண்டும் என்று கோரினர். அந்த விதவைக்கு இனி ஓய்வூதியம் பெற உரிமை இல்லை என்று அவர்கள் வாதிட்டனர்.
சார்பு பெற்றோர்களாகிய தங்களுக்கு, விதவையின் மறுமணத்திற்குப் பிறகு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று பெற்றோர் வாதிட்டனர். அவர்கள் விதி 54 மற்றும் அது தொடர்பான அலுவலக குறிப்பாணையின் செல்லுபடியை டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் சவால் செய்தனர்.
மனுதாரர்களின் வாதங்கள் என்ன?
இறந்த வீரரின் பெற்றோர், மறுமணம் என்பது இறந்த ஊழியருடனான விதவையின் திருமண உறவை முடிவுக்குக் கொண்டுவருகிறது என்றும், எனவே அவர் தொடர்ந்து குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவது நியாயமற்றது என்றும் வாதிட்டனர். வயதான தங்களைப் பராமரிப்பு இல்லாத குதியற்ற பெற்றோர்களுக்கு நிதி உதவி மறுக்கப்படுகிறது என்றும், இது சமத்துவம் மற்றும் நீதியின் கொள்கைகளை மீறுவதாகவும் அவர்கள் கூறினர்.
இந்த விதியை தன்னிச்சையானது மற்றும் பாகுபாடு காட்டுவது என்று விவரித்த அவர்கள், அது அரசியலமைப்பிற்கு எதிரானது என்று அறிவிக்கக் கோரினர்.
Family Pension: உயர் நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?
மனுதாரர்கள் எழுப்பிய அனைத்து வாதங்களையும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. குடும்ப ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு பரம்பரைச் சொத்து அல்ல, மாறாக ஓய்வூதிய விதிகளால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு சட்டப்பூர்வ சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன் என்று அது தீர்ப்பளித்தது.
விதி 54 ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கான தெளிவான முன்னுரிமை வரிசையை வகுக்கிறது என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது. இறந்த ஊழியர் ஒரு விதவையை விட்டுச் சென்றால், அந்த விதவை உயிருடன் இருக்கும் வரையிலும், விதிகளின்படி தகுதி பெறும் வரையிலும், பெற்றோருக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற உரிமை இல்லை.
மறுமணம் ஏன் முக்கியம்?
அரசின் கொள்கை நிதி உதவி வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், மறுமணம் மூலம் விதவைகளின் சமூக மறுவாழ்வை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. இந்த விதியின் முதன்மை நோக்கம், விதவைகள் சமூக மற்றும் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பின்மையை எதிர்கொள்ளாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதாகும். இந்த நோக்கம் செல்லுபடியாகும் என்றும் இது பாராட்டத்தக்கது என்றும் நீதிமன்றம் விவரித்தது.
மேலும், ஆயுத மற்றும் துணை ராணுவப் படைகளின் உறுப்பினர்கள் நாட்டிற்காக குறிப்பிடத்தக்க தியாகங்களைச் செய்கிறார்கள் என்றும், எனவே அவர்களின் சார்ந்திருப்பவர்கள் நிதி ரீதியாகப் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது அவசியம் என்றும் நீதிபதி அமர்வு குறிப்பிட்டது.
பெற்றோருக்கு ஏன் ஓய்வூதிய உரிமை கிடைக்கவில்லை?
இறந்த ஊழியருக்கு மனைவியோ அல்லது குழந்தையோ இல்லாத பட்சத்தில் மட்டுமே பெற்றோர் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்கள் என்று உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. ஒரு விதவை உயிருடன் இருந்து தகுதியுடையவராக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் பெற்றோரை விலக்குவது அரசியலமைப்பை மீறாத செயல்பாடாக இருக்கும்.
மறுமணம் செய்துகொண்ட பிறகும், போதுமான சுய வருமானம் இல்லாத குழந்தை இல்லாத விதவைக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தை மறுக்க முடியாது என்பதை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது.
குடும்ப ஓய்வூதியம் உடனடி மற்றும் தொடர்ச்சியான நிதி உதவியை வழங்குவதற்காகவே உள்ளது என்றும் நீதிமன்றம் மேலும் தெளிவுபடுத்தியது. இது எந்தவொரு சொத்து அல்லது பரம்பரைச் சொத்தின் பகுதியாக அமையாது, மேலும் ஓய்வூதிய விதிகளின் கீழ் உள்ள வகைப்பாடு நியாயமானது மற்றும் உறுதியான கொள்கைக் கருத்தாய்வுகளின் அடிப்படையிலானது என்றும் நீதிமன்றம் கூறியது.
