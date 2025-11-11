குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம், பெற்றொர் இதை செயவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது: DoPPW

Family Pension Latest News: மத்திய அரசு உழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. அரசு ஊழியராக இருந்து மகன்/மகள் இறந்தால், அதன் பிறகு குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் பெற்றோருக்கு, மத்திய அரசு ஒரு பெரிய விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
குடும்ப ஓய்வூதியம்: DoPPW அளித்த விளக்கம்
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறையின் (DoPPW) சமீபத்திய உத்தரவின்படி, இனி, மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதத்தைப் பெறுவதற்கு, பெற்றோர் இருவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
“அரசு ஊழியர் திருமணம் ஆகாமல், அல்லது வாழ்க்கைத் துணையை ஏற்கனவே இழந்த நிலையில், குழந்தைகள் இல்லாமல் இறந்தால், நிதி நிலையை பொருட்படுத்தாமல், பெற்றொர் இருவரும் இருந்தால், இறந்த அரசு ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்தில் 75% என்ற விகிதத்திலும், பெற்றோரில் ஒருவர் மட்டும் இருந்தால், இறந்த அரசு ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்தில் 60% என்ற விகிதத்திலும் குடும்ப ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படும்” என்று பணியாளர், பிஜி மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் DoPPW தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது, அரசு ஊழியர் இறந்தால், குடும்ப ஓய்வூதியத்தை மேம்படுத்தப்பட்ட விகிதத்தில் பெறுவதற்கு, CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகளில், பெற்றோர் இருவரும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. "விதிகளில் அத்தகைய ஏற்பாடு இல்லாத நிலையில், இரு பெற்றோர்களும் தற்போது ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிப்பதில்லை. இதன் விளைவாக, சில சந்தர்ப்பங்களில் பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்த பிறகும், அதிக விகிதத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து வழங்கப்படுகிறது," என்று அரசாங்கம் கூறியது.
Enhanced Family Pension: மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியம் ஏன் வழங்கப்படுகிறது?
CCS (EOP) விதிகள், 2023 இன் கீழ், இறந்த அரசு ஊழியருக்கு உயிருக்கு வாழ்க்கைத் துணை அல்லது குழந்தைகள் இல்லையென்றால், பெற்றோர் குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பெற்றோருக்கான குடும்ப ஓய்வூதியம்
ஓய்வூதியத் தொகை பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இருக்கிறார்களா, அல்லது, ஒருவர் மட்டும் உயிருடன் இருக்கிறாரா என்பதைப் பொறுத்தது:
- பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இருக்கும்போது, அவர்கள் குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் 75% பெறுகிறார்கள்.
- பெற்றோர்களில் ஒருவர் மட்டுமே உயிருடன் இருந்தால், ஓய்வூதியத் தொகை 60% ஆகிறது.
- பெற்றோருக்கு வேறு வருமான ஆதாரங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், இதுவரை, அதிகபட்சமாக 75% விகிதத்தை செலுத்தும் போது, பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இருந்தார்களா என்பதைச் சரிபார்க்க எந்த அமைப்பும் இல்லை. இதன் விளைவாக, சில குடும்பங்கள் ஒரு பெற்றோர் இறந்த பிறகும் கூடுதல் ஓய்வூதியத்தைப் பெற்று வந்தன.
இப்போது ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?
குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற பெற்றோர் இருவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் இப்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இது தகுதியான பெற்றோர் மட்டுமே சரியான தொகையைப் பெறுவதை உறுதிசெய்ய ஓய்வூதிய அலுவலகத்திற்கு உதவும். இந்தப் புதிய விதி தவறுகளைத் தவிர்க்கும் மற்றும் ஓய்வூதிய நிதிகள் துல்லியமாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யும்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் மீதான தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?
குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் பெற்றோர் இப்போது கண்டிப்பாக:
- ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- மேம்படுத்தப்பட்ட விகிதத்தைப் பெற விரும்பினால், பெற்றோர் இருவரும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால், ஓய்வூதியம் தானாகவே குறைந்த 60% விகிதத்திற்கு மாறும் என்பதை புரிந்து கொள்வது நல்லது.
- குடும்பங்கள் தேவையான இந்த பணியைத் தவறவிடாமல் இருக்க, இந்தச் செய்தியை பரவலாகப் பரப்புமாறு அரசாங்கம் அனைத்துத் துறைகளையும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
Life certificate deadline: வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் காலக்கெடு
அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்தக் காலக்கெடுவை அவர்கள் தவறவிட்டால், டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து அவர்களின் ஓய்வூதியம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படலாம், மேலும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே அது மீண்டும் தொடங்கும்.
இந்த மாற்றம் குடும்ப ஓய்வூதிய வினியோகத்தில் அதிக துல்லியத்தையும் நியாயத்தையும் கொண்டு வருவதையும், அரசாங்க பதிவுகள் புதுப்பிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ‘கடைசி வேலை நாள்’ மிக முக்கியம்... வெளியான DoPPW குறிப்பாணை
மேலும் படிக்க | இறந்த ஓய்வூதியதாரருக்கு 2 மனைவிகள் இருந்தால் யாருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? அரசு விளக்கம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ