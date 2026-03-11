English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • குடும்ப ஓய்வூதியம்: அரசு ஊழியரின் குடும்ப விவரங்களில் மகளின் பெயரை நீக்கக்கூடாது... DoPPW அதிரடி

Family Pension News: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் சில முக்கிய அம்சங்களை பற்றி ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 05:00 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • DoPPW கூறியது என்ன?
  • திருமணமான மகள்களுக்கான விதி என்ன?

Central Government Employees Family Pension: ஓய்வூதியம் என்பது ஊழியர்கள் பணி ஓய்வு பெற்ற பின்னர் அவர்களுக்கான மிகப்பெரிய நிதி ஆதாரமாக உள்ளது. துரதிஷ்டவசமாக ஊழியர் இறந்தால், குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் வடிவில் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் நிதி ஆதரவு கிடைக்கிறது.

ஓய்வூதிய விதிகளின் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

காலத்திற்கும் தேவைக்கும் ஏற்பவும், ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு அதிகப்படியான நன்மைகளை அளிக்கவும் அவ்வபோது ஓய்வூதிய, குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. மேலும், புதிய புதிப்பித்தல்களும், உத்தரவுகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

அந்த வகையில் சமீபத்தில் DoPPW சில விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அல்லது ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்ப விவரங்களில் இருந்து மகளின் பெயர் நீக்கப்படக்கூடாது என்று ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு மகள்களின் பெயர்களை குடும்ப பட்டியலில் இருந்து நீக்க முடியுமா என்பது குறித்த பல கேள்விகள் வந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த தெளிவுபடுத்தல் வந்துள்ளது. 

DoPPW கூறியது என்ன?

தற்போதைய விதிமுறைகளின்படி, அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும், மகள்கள் உட்பட, குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு உடனடியாக தகுதி பெறாவிட்டாலும், அதிகாரப்பூர்வ குடும்ப பதிவுகளில் பட்டியலிடப்பட வேண்டும். எதிர்கால ஓய்வூதிய செயலாக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்த விரிவான குடும்ப ஆவணங்களை பராமரிப்பதற்கான கொள்கையுடன் இணைந்து, வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும், சரியான பயனாளிகள் விலக்கப்படுவதைத் தடுப்பதற்கும் இந்த நடவடிக்கை உதவியாக இருக்கும்.

மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 50(15) இன் படி, ஒவ்வொரு அரசு ஊழியரும் பணியில் சேரும்போது முழுமையான குடும்ப விவரங்களை வழங்க வேண்டும். மேலும் அவ்வப்போது அவற்றை புதுப்பிக்க வேண்டும். பட்டியலிடப்பட வேண்டிய குடும்ப உறுப்பினர்களில் பின்வரும் நபர்கள் அடங்குவர்:

- மனைவி / கணவன்
= குழந்தைகள் (ஓய்வூதியத் தகுதியைப் பொருட்படுத்தாமல்), 
- பெற்றோர் மற்றும் 
- ஊனமுற்ற உடன்பிறப்புகள். 

இந்த விவரங்கள் படிவம் 4 இல் அலுவலகத் தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, திருமணம், பிறப்பு அல்லது தத்தெடுப்பு போன்ற தருணங்களில், குடும்ப அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம் திருத்தப்பட வேண்டும்.

DoPPW அலுவலக குறிப்பாணை

DoPPW அலுவலக குறிப்பாணை (OM), ஒரு மகளின் விவரங்கள் சேர்க்கப்பட்டவுடன், குடும்ப உறுப்பினராக அவரது நிலை செல்லுபடியாகும் என்று குறிப்பிடுகிறது. "மகளின் பெயர் குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்களில் சேர்க்கப்படும். குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி, ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இறந்த பிறகு விதிகளின்படி தீர்மானிக்கப்படும்," என்று குறிப்பாணை கூறுகிறது. ஓய்வூதியதாரரின் வாழ்நாளில் குடும்பப் பட்டியல் முழுமையானதாக இருப்பதை இது உறுதி செய்கிறது. அதே நேரத்தில் தகுதி பின்னர் நடைமுறையில் உள்ள விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் சரிபார்க்கப்படுகிறது.

திருமணமான மகள்களுக்கான விதி என்ன?

திருமணமான மகள்கள் அல்லது நிதி ரீதியாக சுதந்திரமாக உள்ள மகள்கள் உட்பட மகள்களின் பெயர்கள், ஊழியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு அல்லது குடும்ப சூழ்நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குப் பிறகு பதிவேடுகளில் இருந்து நீக்கப்படலாமா என்பது குறித்த சந்தேகங்களை இந்த தெளிவுபடுத்தல் நிவர்த்தி செய்கிறது. ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகுதான் உண்மையான ஓய்வூதியத் தகுதி தீர்மானிக்கப்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், அவர்களின் பெயர்கள் தக்கவைக்கப்பட வேண்டும் என்று DoPPW வெளிப்படையாகக் கட்டளையிடுகிறது.

விதி 50(15) இன் படி, படிவம் 4 அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களையும் விரிவாக பட்டியலிட வேண்டும்: 

- வாழ்க்கைத் துணை (சட்ட ரீதியாகப் பிரிக்கப்பட்டவர்கள் உட்பட), 
- மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் (இறந்த அல்லது விவாகரத்து செய்யப்பட்ட வாழ்க்கைத் துணை மூலம் அல்லது செல்லாத திருமணங்களிலிருந்து பிறந்த குழந்தைகள்)
- பெற்றோர் மற்றும் ஊனமுற்ற உடன்பிறப்புகள். 

நிர்வாக மேற்பார்வை காரணமாக எந்தவொரு சாத்தியமான பயனாளியும் விடுபடாமல் இருப்பதை இந்த உள்ளடக்கிய அணுகுமுறை உறுதி செய்கிறது. மேலும், ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் பெயர் அதிகாரப்பூர்வ பதிவில் உள்ளிடப்படாமல், ஆனால் அந்த நபரின் தகுதி குறித்து அலுவலகம் திருப்தி அடைந்தால், ஓய்வூதியக் கோரிக்கையை நிராகரிக்க முடியாது. இந்தப் பாதுகாப்பு, குடும்ப உறுப்பினர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது மற்றும் நடைமுறை ரீதியான குறைபாடுகள் முறையான ஓய்வூதிய விநியோகத்தைப் பாதிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

இருப்பினும், சிவில் அல்லது ராணுவப் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, தற்போதைய விதிகளின் கீழ் ஓய்வூதியம் அல்லது பணிக்கொடைக்கு தகுதியற்றவர்களாக இருக்கும் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த தெளிவுபடுத்தல் பொருந்தாது. இது புதிய சேவையில் சேருபவர்களுக்கும் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் இடையிலான ஒழுங்குமுறை வேறுபாட்டைப் பராமரிக்கிறது.

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதிய கட்டமைப்பில் நியாயம்

ஓய்வூதியப் பதிவேடுகளில் மகள்களின் பெயர்களை நிரந்தரமாகச் சேர்ப்பதை கட்டாயமாக்குவதன் மூலம், குடும்ப ஓய்வூதிய கட்டமைப்பில் நியாயம், பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் தொடர்ச்சியை அரசாங்கம் வலுப்படுத்துகிறது. இந்த நடவடிக்கை சர்ச்சைகளைக் குறைக்கவும், சலுகைகளுக்கான சரியான அணுகலை உறுதி செய்யவும், துறைகள் முழுவதும் நிர்வாகத்தில் சீரான தன்மையை ஊக்குவிக்கவும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Family PensionCentral Government PensionerspensionCentral government employeespensioners

