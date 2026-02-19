அரசு ஊழியர் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் முன்னுரிமை யாருக்கு? மனைவிக்கா, பெற்றோருக்கா, குழந்தைக்கா?

Family Pension Rules: பணியில் இருக்கும் போது ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு முக்கியமோ, பணி ஓய்வுபெற்ற பின்னர் கிடைக்கும் ஓய்வூதியமும் அதே அளவு முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது. ஊழியருக்கு மட்டுமல்லாமல், ஊழியர் இறந்த பின்னர் குடும்ப ஓய்வூதிய வடிவில் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் நிதி ஆதரவு கிடைக்கிறது.
குடும்ப ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?
ஒரு அரசு ஊழியர் காலமானால், அவரது குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி வழங்குவதற்காக மாதந்தோறும் ஒரு நிலையான தொகை வழங்கப்படுகிறது. இது குடும்ப ஓய்வூதியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஏற்பாடு மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் கீழ் செயல்படுத்தப்படுகிறது. விதி 54 என்பது ஊழியர் இறந்த பிறகு அவரைச் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதற்கான நோக்கம் கொண்ட ஒரு சமூகப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடாகக் கருதப்படுகிறது.
Rule 54: விதி 54 -இன் கீழ் ஒய்வூதியம் பெற யாருக்கு உரிமை உண்டு?
- விதி 54 இன் படி, ஊழியரின் மரணத்திற்குப் பிறகு, குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதில் முதல் உரிமை ஊழியரின் மனைவிக்குதான் கிடைக்கிறது.
- மனைவி இல்லாவிட்டால் அல்லது ஓய்வூதியம் பெற தகுதியற்றவராக இருந்தால், குழந்தைகள் இந்தப் பலனுக்குத் தகுதி பெறுகிறார்கள்.
- சில சூழ்நிலைகளில், உடல் அல்லது மன குறைபாடுகள் உள்ள பெற்றோர்கள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களும் தகுதியுடையவர்களாக கருதப்படலாம்.
பணியாளர் தங்கள் பணிக்காலத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை படிவம் 4 இல் பதிவு செய்கிறார். இது இறப்புக்குப் பிறகு சலுகைகளை வழங்குவதில் தெளிவை உறுதி செய்கிறது.
குடும்ப ஓய்வூதியம்: மகள்களுக்கான ஏற்பாடுகள் என்ன?
இறந்த ஊழியரின் மகளும் சில நிபந்தனைகளின் கீழ் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெறலாம். பொதுவாக, திருமணமாகாத மகள் திருமணம் செய்து கொள்ளும் வரை அல்லது சுயதொழில் செய்யும் வரை தகுதியுடையவராக இருப்பார். திருமணமான மகள் விவாகரத்து பெற்றவராகவோ அல்லது விதவையாகவோ இருந்து, அவருடைய பெற்றோர் உயிருடன் இல்லை என்றால், அவர் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை பெறலாம். திருமணத்திற்குப் பிறகு கணவனை இழந்த மகள்களுக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி கிடைக்கும்.
Family Pension Rules: மகள்களுக்கான ஓய்வூதிய விதிகள்
மகள் உடல் ரீதியாகவோ அல்லது மன ரீதியாகவோ ஊனமுற்றவராக இருந்தால், அவருடைய பெயர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியுடையவராக இருக்கலாம். இதேபோல், சில சந்தர்ப்பங்களில், விதவை அல்லது விவாகரத்து செய்யப்பட்ட மகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால், வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியத்தை பெறலாம்.
திருமணமாகாத மகள்களுக்கான சிறப்பு விதிகள்
திருமணமாகாத மகள்களுக்கு அரசாங்கம் தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை நிறுவியுள்ளது. மகள் திருமணமாகாத வரை அல்லது சொந்த வருமானம் ஈட்டும் வரை, அவர் ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியுடையவராகக் கருதப்படுகிறார். இரட்டை சகோதரிகள் இருந்தால், ஓய்வூதியத் தொகை சமமாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. பெற்றோர் இருவரும் அரசுப் பணியில் இருந்த சந்தர்ப்பங்களில், மகள் இரண்டு குடும்ப ஓய்வூதியங்களைப் பெறலாம். ஆனால் மொத்தத் தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பை மீறக்கூடாது.
பெற்றோர் இருவரும் இறந்துவிட்டால், திருமணமாகாத மகள் மூத்த குழந்தையாக இருந்தால், அவருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இயலாமை ஏற்பட்டால், அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரம்பு வரை அல்லது வாழ்நாள் முழுவதும் உதவி கிடைக்கும். இருப்பினும், தத்தெடுக்கப்பட்ட மகளின் விஷயத்தில், விதிகள் வேறுபட்டிருக்கலாம். மேலும் இது சம்பந்தப்பட்ட துறையின் முடிவைப் பொறுத்தது.
