  • முதல் மனைவி இறந்த பின் இரண்டாவது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

முதல் மனைவி இறந்த பின் இரண்டாவது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Family Pension Rules: செல்லாத ஒரு இரண்டாவது திருமணம், மத்திய சிவில் சேவைகள் (CCS) ஓய்வூதிய விதிகளின் கீழ் 'விதவை' அந்தஸ்தையோ அல்லது ஓய்வூதிய உரிமைகளையோ பெற்றுத்தருமா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 27, 2026, 12:52 PM IST
  • குடும்ப ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?
  • குடும்ப ஓய்வூதியம் எந்த துறையின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது?
  • மகள்களுக்கும் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உள்ளதா?

Trending Photos

வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 27-மே 3): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 27-மே 3): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?
இனி டை அடிக்கவே வேண்டாம்.. ரோட்டோர செடியின் இந்த சாறு போதும், நரைமுடி நிரந்தரமாக கருப்பாகிவிடும்
camera icon9
Nithyakalyani
இனி டை அடிக்கவே வேண்டாம்.. ரோட்டோர செடியின் இந்த சாறு போதும், நரைமுடி நிரந்தரமாக கருப்பாகிவிடும்
வீட்டை இடிக்கும் விஜய்! திடீர் என எடுத்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்?
camera icon6
vijay
வீட்டை இடிக்கும் விஜய்! திடீர் என எடுத்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்?
ஏப்ரல் 30ல் மேஷ ராசிக்கு மாறும் புதன்! கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 ராசிகள்!
camera icon6
Mercury transit
ஏப்ரல் 30ல் மேஷ ராசிக்கு மாறும் புதன்! கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 ராசிகள்!
முதல் மனைவி இறந்த பின் இரண்டாவது மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Family Pension Rules News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களோ அல்லது ஓய்வூதியதாரர்களோ இருக்கிறார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவில் உள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு முக்கிய தீர்ப்பு சமீபத்தில் வந்துள்ளது. இதை பற்றிய புரிதல் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

குடும்ப ஓய்வூதியம்: உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு

பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்ற குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு முக்கிய தீர்ப்பை அளித்துள்ளது. செல்லாத ஒரு இரண்டாவது திருமணம், மத்திய சிவில் சேவைகள் (CCS) ஓய்வூதிய விதிகளின் கீழ் 'விதவை' அந்தஸ்தையோ அல்லது ஓய்வூதிய உரிமைகளையோ வழங்காது என்று பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததது. இது தொடர்பாக அண்மையில் ஒரு பெண்ணின் மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அப்பெண், காலமான ஒரு ராணுவ அதிகாரியின் இரண்டாவது மனைவி என்று உரிமை கோரி, குடும்ப ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற முயன்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல் திருமணம் நடைமுறையில் இருந்தபோதே அப்பெண்ணுடன் நடந்த இரண்டாவது திருமணம், விசாரணை நீதிமன்றத்தால் செல்லாதது என்று கருதப்பட்டதைச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி சந்தீப் மௌட்கில், முதல் மனைவி காலமான பிறகு, ராணுவ ஓய்வூதிய விதிகள் அல்லது CCS விதிகளின் கீழ் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற அப்பெண் மேற்கொண்ட முயற்சி சட்டப்படி நிலைக்காது என்று தீர்ப்பளித்தார்.

நீதிபதி கூறியது என்ன?

"முதல் செல்லுபடியாகும் திருமணம் நடைமுறையில் இருக்கும்போதே செய்துகொள்ளப்படும் இரண்டாவது திருமணம் 'பூஜ்யம் மற்றும் செல்லாதது' (null and void) என்பது நிலைநாட்டப்பட்ட சட்டமாகும். அத்தகைய உறவில் இருக்கும் ஒரு பெண், குடும்ப ஓய்வூதிய நோக்கங்களுக்காக 'மனைவி' அல்லது 'விதவை' என்ற அந்தஸ்தைப் பெறமாட்டார். மேலும், முதல் மனைவி பின்னர் இறப்பது, இரண்டாவது பெண்ணுக்குப் புதிய ஓய்வூதிய உரிமையை உருவாக்கும் வகையில், முன்தேதியிட்டு அந்தச் சட்டக் குறைபாட்டைச் சரிசெய்துவிடாது," என்று ஏப்ரல் 24 அன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஹரி சிங்கின் முதல் மனைவி மொஹிந்தர் கவுர் இறந்த பிறகு, குடும்ப ஓய்வூதியத்தைக் கோருவதற்காக, மனுதாரரான இரண்டாவது மனைவியை ஹரி சிங்கின் "விதவை"யாகக் கருத முடியுமா என்பதே இந்த வழக்கின் முக்கியப் பிரச்சினையாகும் என்று பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. ஏனெனில், இரண்டாவது மனைவியின் திருமண அந்தஸ்து சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் ஒன்றாக இருக்கவில்லை. இத்தகைய சூழலை, வெறும் 'நியாயம்' என்ற அடிப்படையில் மட்டும் அணுகாமல், நடைமுறையில் உள்ள ஓய்வூதிய விதிமுறைகள் மற்றும் முந்தைய நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே இதை கையாள வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

குடும்ப ஓய்வூதியத்தை யார் கோர முடியும்?

இந்த வழக்கில், மேஜர் ஹரி சிங், NCC-யின் முழுநேர அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வந்தது கண்டறியப்பட்டது. இது ராணுவ விதிகளின் கீழ் வராமல், CCS ஓய்வூதிய விதிகளின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு 'சிவில் பதவி' ஆகும். எனவே, இந்த விதிகளின்படி, சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் ஒரு திருமணத்தின் வாயிலாக இணைந்திருக்கும் 'சட்டபூர்வமான துணைவர்' (spouse) மட்டுமே குடும்ப ஓய்வூதியத்தைக் கோர முடியும் என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது. 

முன்னர் நடைபெற்ற ஒரு உரிமையியல் வழக்கில், திருமணச் சடங்கு நடைபெற்றதை மனுதாரர் உண்மையாகவே நிரூபித்திருந்தாலும், அத்திருமணம் செல்லாததாகவே கருதப்படும் என்று கண்டறியப்பட்டது. ஏனெனில், அவர் அந்த நபரைத் திருமணம் செய்துகொண்ட சமயத்தில், அவருக்கு ஏற்கனவே நடைபெற்றிருந்த முதல் திருமணம் சட்டப்படி நடைமுறையில் இருந்தது. இதுவே, இரண்டாவது திருமணத்தைச் சட்டப்படி செல்லாததாக்கிவிடுகிறது.

முதல் மனைவி காலமான பிறகு, அவருக்குரிய இடத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, இராணுவ ஓய்வூதிய விதிகள் அல்லது CSS விதிகளின் கீழ் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற மனுதாரர் மேற்கொண்ட முயற்சி சட்டப்படி நிலைத்திருக்காது என்று பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

குடும்ப ஓய்வூதியம்: சமீபத்தில் வந்த முக்கிய தீர்ப்பு

டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை சமீபத்தில் வழங்கியது. மத்திய அரசு ஊழியர் ஒருவர் இறந்தால், அதன் பிறகு, அவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் குழந்தை இல்லாத பட்சத்தில், போதுமான சுய வருமானம் இல்லாத பட்சத்தில், மறுமணம் செய்துகொண்ட பிறகும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்று தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

குடும்ப ஓய்வூதியம் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. குடும்ப ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?

ஓய்வூதியம் என்பது பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஊழியர்களின் மிகப்பெரிய நிதி ஆதாரமாக கருதப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர் இறந்தால், அவரது குடும்பத்தினருக்கு நிதி ஆதரவு அளிக்க குடும்ப ஓய்வுதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.

2. குடும்ப ஓய்வூதியம் எந்த துறையின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது?

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை, குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான விதிகளை வெளியிடுகின்றது. 

3. மகள்களுக்கும் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உள்ளதா?

முன்னர், ஒரு மகள் திருமணமானவராக இருந்தால், அவர் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியற்றவர் என்ற விதியே நடைமுறையில் இருந்தது. தற்போது ஓய்வூதிய விதிமுறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க | EPF Claim நிராகரிக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன? தவிர்ப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | 18 மாத டிஏ அரியர் கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

