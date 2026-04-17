FASTag வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! வாகன எண் சரிபார்ப்பு - மத்திய அரசின் புதிய அப்டேட்

FASTag : இந்தியாவின் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணம் செய்வோருக்கு மிக முக்கியமான செய்தி ஒன்றை இந்தியத் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் முறையை மேலும் துல்லியமாக்கவும், முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கவும் FASTag விதிகளில் சில அதிரடி மாற்றங்களை NHAI மேற்கொண்டுள்ளது.
புதிய அப்டேட்
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் மின்னணு சுங்க வசூல் முறையை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், FASTag வழங்கும் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் NHAI ஒரு முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, வங்கிகள் தங்களால் வழங்கப்பட்ட FASTag-களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வாகனப் பதிவு எண்களை (Vehicle Registration Numbers - VRNs) உடனடியாகச் சரிபார்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சுங்கச்சாவடிகளில் உள்ள ஸ்கேனர்கள் படிக்கும் வாகன எண்ணுக்கும், வாகனத்தின் நம்பர் பிளேட்டில் உள்ள எண்ணுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் இருப்பதாகப் புகார்கள் வந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏன் இந்த திடீர் சரிபார்ப்பு?
சுங்கச்சாவடி அமைப்பில் உள்ள ஓட்டைகளை அடைக்க இந்தச் சரிபார்ப்பு மிக அவசியமாகிறது. ஒரு வாகனத்தின் FASTag-ஐ மற்றொரு வாகனத்தில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அரசுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய வருவாய் பாதிக்கப்படுகிறது. இதை தடுக்கவும், மோட்டார் வாகனச் சட்டம், 1988-ன் கீழ் வாகன அடையாளங்களை மறைப்பது அல்லது தவறாகப் பயன்படுத்துவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் என்பதால், இப்படி செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் இந்த புதிய அப்டேட். மேலும், முன்பு FASTag-கள் வழங்கப்பட்டபோது அவை VAHAN தரவுத்தளத்துடன் முழுமையாக இணைக்கப்படவில்லை. அப்போது Manual entry தகவல்கள் பதியப்பட்டதால், பல FASTag-களில் தவறான வாகன எண்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
மல்டி-லேன் ஃப்ரீ ஃப்ளோ: எதிர்காலத் திட்டம்
NHAI விரைவில் மல்டி-லேன் ஃப்ரீ ஃப்ளோ (Multi-Lane Free Flow) எனும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்த முறையில் வாகனங்கள் சுங்கச்சாவடிகளில் நிற்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வாகனம் செல்லும்போதே தானாகக் கட்டணம் கழிக்கப்படும். இந்த அதிநவீன முறையில், விதிகளை மீறும் வாகனங்களுக்கு மின்னணு நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டுமானால், அந்த வாகனத்தின் பதிவு எண் மிகத் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும். அந்தத் தொழில்நுட்பத் தேவையை முன்னிட்டே தற்போது இந்தத் தூய்மைப்படுத்தும் பணி நடைபெறுகிறது.
வங்கிகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை
தவறான அல்லது செல்லாத வாகன எண்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள FASTag உடனடியாகக் கண்டறிந்து, அவற்றை பிளாக்லிஸ்ட் அல்லது கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்குமாறு அனைத்து வழங்கல் வங்கிகளுக்கும் NHAI உத்தரவிட்டுள்ளது. அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி இந்தத் தரவுச் சரிபார்ப்பை வங்கிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வாகன உரிமையாளர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
இந்த நடவடிக்கையினால் உங்கள் பயணம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, உங்கள் FASTag கணக்கில் உங்கள் வாகனப் பதிவு எண் சரியாகப் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். குறிப்பாக, வாகனம் வாங்கிய புதிதில் வழங்கப்பட்ட 'Temporary Registration' எண்ணிற்குப் பதிலாக நிரந்தரப் பதிவு எண் மாற்றப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். தகவல்கள் தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில், உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட வங்கி வாடிக்கையாளர் சேவையைத் தொடர்புகொண்டு தகவல்களைப் புதுப்பிப்பது நல்லது. இதன் மூலம் தேவையற்ற அபராதங்களைத் தவிர்க்கலாம்.
FASTag புதிய விதிகள்: கேள்வி - பதில்
1. NHAI தற்போது FASTag விதிகளில் ஏன் அதிரடி மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது?
சுங்கச்சாவடிகளில் உள்ள ஸ்கேனர்கள் படிக்கும் வாகன எண்ணுக்கும், வாகனத்தின் முகப்பில் உள்ள உண்மையான எண்ணுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் இருப்பதைத் தவிர்க்கவும், மின்னணு சுங்க வசூல் முறையின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் இந்த மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.
2. FASTag தரவு முரண்பாடுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?
வாகன எண்கள் சரியாகப் பொருந்தாதபோது, அது வருவாய் இழப்புக்கு வழிவகுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 1988-ன் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகவும் கருதப்படுகிறது. இது அரசாங்கத்தின் சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளைப் பாதிக்கிறது.
3. பழைய FASTag-களில் அதிகப்படியான தரவுப் பிழைகள் இருக்கக் காரணம் என்ன?
முன்பு FASTag-கள் வழங்கப்பட்டபோது, அவை 'வாகன்' (VAHAN) தரவுத்தளத்துடன் முழுமையாக இணைக்கப்படவில்லை. பெரும்பாலான தகவல்கள் கைமுறையாக (Manual entry) பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டதால், வாகன அடையாளங்களில் பிழைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு அமைந்தது.
4. 'மல்டி-லேன் ஃப்ரீ ஃப்ளோ' (Multi-Lane Free Flow) தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?
இது வாகனங்கள் சுங்கச்சாவடிகளில் நிற்காமல் வேகமாகச் செல்லும்போதே தானாகக் கட்டணம் கழிக்கப்படும் தொழில்நுட்பமாகும். இந்த முறையில் விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் வாகனங்களுக்கு மின்னணு நோட்டீஸ் (e-Notice) அனுப்ப துல்லியமான வாகனப் பதிவு எண் அவசியம் என்பதால் தற்போது தரவுகள் சரிபார்க்கப்படுகின்றன.
5. வாகன உரிமையாளர்கள் தங்கள் FASTag பிளாக் செய்யப்படாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
வாகன உரிமையாளர்கள் தங்கள் FASTag கணக்கில் வாகனப் பதிவு எண் (VRN) சரியாக உள்ளதா என்று சரிபார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக, தற்காலிகப் பதிவு எண்ணிற்கு (Temporary Registration) பதிலாக நிரந்தர எண் மாற்றப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து, பிழைகள் இருந்தால் உடனடியாக வங்கியைத் அணுகிப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
