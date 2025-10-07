FASTag : நவம்பர் 15 முதல் எவ்வளவு பணம் கூடுதலாகச் செலுத்த வேண்டும்?

FASTag : கார், லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. நவம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல், தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகள் வழியாகச் செல்லும் வாகனங்கள், செல்லுபடியாகும் FASTag இல்லாமல் இருந்தால், கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஏனென்றால், FASTag இல்லாதவர்களுக்கு இப்போது கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ரொக்கப் பணம் செலுத்துவதிலிருந்து மின்னணு முறைக்கு மாறுவதை விரைவுபடுத்த இந்த நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுத்துள்ளது. மேலும், கட்டண வசூல் திறனை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு, 2008ஆம் ஆண்டின் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் கட்டண விதிகள் (National Highways Fee Rules, 2008) திருத்தப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து மத்திய அரசு தரப்பில் கொடுக்கப்படும் விளக்கம் என்னவென்றால், நெடுஞ்சாலைகளின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்கும் மத்திய அமைச்சகம், சுங்கச்சாவடிகளில் நெரிசலைக் குறைக்கவும், கட்டண வசூலில் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்தவும், தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயண அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
புதிய அடுக்கு கட்டண முறை (Tiered Fee System)
திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, FASTag இல்லாமல் ரொக்கமாக (Cash) சுங்கக் கட்டணம் செலுத்தும் வாகனங்கள், வழக்கமான கட்டணத்தைவிட இரண்டு மடங்கு (2X) கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும். உதாரணமாக, FASTag மூலம் வழக்கமான சுங்கக் கட்டணம் 100 ரூபாய் என்றால், ரொக்கப் பணம் 200 ஆக இருக்கும். மாறாக, FASTag இல்லாமல் UPI போன்ற பிற டிஜிட்டல் வழிகளில் கட்டணம் செலுத்தத் தேர்ந்தெடுப்பவர்களுக்கு ஓரளவு சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் வழக்கமான கட்டணத்தைவிட 1.25 மடங்கு (1.25X) கட்டணத்தை மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். உதாரணமாக, ஒரு வாகனம் FASTag மூலம் ரூ. 100 கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தால், UPI மூலம் செலுத்தப்படும் கட்டணம் ரூ.125 ஆக இருக்கும்.
அதாவது, ரொக்கமாகச் செலுத்துவதைவிட, UPI போன்ற டிஜிட்டல் முறைகளில் செலுத்துவது குறைந்த அபராதத்துடன் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த அடுக்குக் கட்டண முறை, வாகன ஓட்டிகளை FASTag-ஐப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கிறது, அதே நேரத்தில் ரொக்கம் மற்றும் FASTag-க்கு இடையே ஒரு இடைப்பட்ட வழியாக டிஜிட்டல் முறையை அனுமதிக்கிறது.
மத்திய அரசின் முக்கிய முடிவு
இந்த நடவடிக்கை நெரிசலைக் குறைப்பதன் மூலம் பயணத்தை வேகப்படுத்தவும், ரொக்கப் பரிவர்த்தனைகளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் சுங்கச்சாவடி செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான சுங்க வசூல் நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கும்.
FASTag இல்லாத அல்லது அதைப் பயன்படுத்த விரும்பாத ஓட்டுநர்களுக்கு, இந்த நவம்பர் மாதம் நடுப்பகுதியில் இருந்து சுங்கச் செலவுகள் அதிகரிக்கும். எனவே, கூடுதல் கட்டணத்தைத் தவிர்க்கவும், விரைவான பயணத்தை உறுதிப்படுத்தவும் FASTag-ஐப் பெறுவது அனைத்து வாகன ஓட்டிகளுக்கும் அத்தியாவசியமாகிறது.
