  • வட்டி விகிதம் குறைந்தாலும்... வருவாய் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க... இதை செய்யுங்கள்!

வட்டி விகிதம் குறைந்தாலும்... வருவாய் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க... இதை செய்யுங்கள்!

FD Laddering: நிலையான வைப்புத்தொகை திட்டத்தில் வட்டி தொகை உயர்ந்தாலும், குறைந்தாலும் உங்களின் வருவாய் பெரியளவில் தாக்கம் ஏற்படாமல் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 6, 2025, 07:31 AM IST

வட்டி விகிதம் குறைந்தாலும்... வருவாய் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க... இதை செய்யுங்கள்!

FD Laddering: மாதச் சம்பளம் வாங்குபவர்கள் தொடங்கி தொழில் செய்பவர்கள் வரை அனைத்து தரப்பு மக்களும் சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு செய்வதில் தற்போது அதிகம் ஆர்வம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், நிலையான வைப்புத்தொகை (FD - Fixed Deposit) அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் ஏற்ற முதலீடாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், வங்கிகள் அடிக்கடி FD வட்டி விகிதத்தை மாற்றியமத்துக் கொண்டே இருக்கும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

FD Laddering என்றால் என்ன?

FD வட்டி விகிதம் உயர்ந்தால் உங்களுக்கு அதிக வட்டி வருவாய் கிடைக்கும், குறையும்பட்சத்தில் வருவாய் குறையும். இது மாறிக்கொண்டே இருந்தால் பலருக்கும் விரக்தி ஏற்படலாம். அந்த வகையில், FD திட்டங்களுக்கு வழங்கப்படும் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றங்கள் வந்தாலும் கூட அது உங்களின் வட்டி வருவாயை பாதிக்காமல் இருக்க அருமையான வழி இருக்கிறது. அதற்கு ஆங்கிலத்தில் FD Laddering என்றழைக்கப்டுகிறது. இந்த FD Laddering என்றால் என்ன, இது உங்களுக்கு எந்தளவிற்கு லாபத்தை கொடுக்கும் என்பதை விரிவாக காணலாம்.

FD Laddering என்பது உங்களின் ஒட்டுமொத்த முதலீட்டையும் ஒரே வைப்புத்தொகை திட்டத்தில் முதலீடு செய்யாமல், வெவ்வேறு காலகட்டத்திற்கான வைப்புத்தொகை கணக்குகளில் பிரித்து முதலீடு செய்வதாகும். ஒரு FD திட்டம் ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதிர்ச்சியடைகிறது என வைத்துக்கொண்டால் இது உங்களுக்கு வழக்கமான வருமானத்தை அளிக்கும்.

பிரித்து பிரித்து முதலீடு செய்யுங்க... 

நடைமுறையில் உள்ள வட்டி விகிதத்தில் பணத்தை மீண்டும் முதலீடு செய்ய இது வழிவகை செய்யும். அதாவது, வட்டி விகிதங்கள் உயர்ந்தால், புதிய FDக்கு அதிக வட்டி கிடைக்கும். விகிதங்கள் குறைந்தால், ஏற்கனவே அதிக வட்டி விகிதத்தில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட உங்கள் மீதமுள்ள FD பணத்தை மீண்டும் முதலீடு செய்யலாம்.

நீங்கள் FD திட்டத்தில் ரூ.10 லட்சம் முதலீடு செய்ய இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். அதை 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரே FD கணக்கில் வைத்திருப்பதற்குப் பதிலாக, அதை ஐந்து பகுதிகளாகப் பிரித்து முதலீடு செய்யலாம். அதாவது, 1 ஆண்டு FD முதல் 2, 3, 4 மற்றும் 5 ஆண்டுகள் வரையிலான FD திட்டங்களில் பிரித்து பிரித்து முதலீடு செய்யலாம்.

பணம் ஏணி படிக்கட்டுகள் போல் உயரும்...

ஒரு வருடம் கழித்து, உங்கள் முதல் FD முதிர்ச்சியடைந்துவிடும். இப்போது உங்களுக்கு இரண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும். தேவைப்பட்டால் பணத்தை எடுக்கலாம் இல்லையெனில் அந்த பணத்தை மற்றொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் மீண்டும் முதலீடு செய்யலாம். அதற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு FD கணக்குள் முதிர்ச்சியடையும். அதையும் தேவைப்பட்டால் எடுக்கலாம் அல்லது தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து முதலீடு செய்யலாம். இதனால், படிப்படியாக உங்களின் FD முதலீடு ஏணி படிகள் போல் உயர்ந்துகொண்டே செல்லும்.

FD Laddering பழக்கத்தை பின்பற்றினால் சில நன்மைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதில் முக்கியமான ஒன்று, உங்களிடம் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். ஏனென்றால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு FD திட்டம் முதிர்ச்சியடையும் என்பதால் தேவைக்கு ஏற்ப எடுக்கலாம்.

FD Laddering மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் 

மற்ற FD திட்டங்களில் வட்டி தொகை அப்படியே இருக்கும். மேலும், நீண்ட காலத்திற்கான FD திட்டங்கள் என்பது அதிக வட்டி வருவாய் கிடைக்கும். அதாவது, 4 ஆண்டுகள், 5 ஆண்டுகளுக்கு இரண்டு திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதால்  அதிக வட்டி விகிதங்களில் இருந்து நீங்கள் பயனடைவீர்கள். மீதமுள்ள தொகை குறுகிய காலத்திற்கு பணமாக கைகளில் இருக்கும். மேலும், FD Laddering உங்கள் FD மூலதனத்தை வட்டி விகித ஏற்ற இறக்கங்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது. வட்டி விகிதங்கள் குறைந்தால், முதிர்ச்சியடைந்த FD மட்டுமே குறைந்த விகிதத்தில் புதுப்பிக்கப்படும். உங்களின் முழுமையான முதலீடு பாதிக்கப்படாது. வட்டி விகிதங்கள் உயர்ந்தால், நீங்கள் புதிய FD-ஐ அதிக விகிதத்தில் புதுப்பிக்கலாம்.

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

எனவே முதலில் உங்களிடம் எவ்வளவு தொகை இருக்கிறது?, அதை எவ்வளவு காலத்திற்கு முதலீடு செய்யப்போகிறீர்கள், மொத்த தொகையை எப்படி பிரிக்கப்போகிறீர்கள் என்பதை முதலிலேயே கணக்கிட்டுக்கொள்ளுங்கள். 1, 2, 3, 4 மற்றும் 5 ஆண்டுகளை பிரித்து முதலீடு செய்ய வேண்டும். மேலும், நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வட்டி விகிதங்கள் குறித்து அப்டேட்டில் இருக்க வேண்டும்.

