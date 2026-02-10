English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிப்ரவரி 12 பாரத் பந்த்: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

பிப்ரவரி 12 பாரத் பந்த்: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Bharat Bandh Bank Holiday Or Not : வழக்கமாக, பந்த் நடக்கும் சமயங்களில் எந்த அரசு தளங்களும் இயஞ்காது. இதையடுத்து, வரும் பிப்ரவரி 12ஆம் தேதியும், நாடு முழுவதும் பாரத் பந்த் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 10, 2026, 05:00 PM IST
  • பிப்ரவரி 12 வங்கிகள் விடுமுறை?
  • ரிசர்வ் வங்கி சொல்வது என்ன?
  • முழு தகவல்..

பிப்ரவரி 12 பாரத் பந்த்: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Bharat Bandh Bank Holiday Or Not : வரும் வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 12) நாடு முழுவதும் பெரிய அளவிளான வேலை நிறுத்தம் நடைபெற இருக்கிறது. இதையடுத்து, சுமார் 10க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள் இதில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றன. விவசாயம், தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட 30 கோடி பேர் இதில் பங்கேற்பர் என கூறப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

நாடு தழுவிய பந்த்:

மத்திய அரசின் கொள்கைகளானது, தொழிலாளர்கள், விவசாயிகளுக்கு எதிரானது மற்றும் கார்ப்ரேட்களுக்கு ஆதரவானது என்று குற்றம்சாட்டி, இந்த நாடு தழுவிய போராட்டமானது நடக்கிறது. பல்வேறு அமைப்புகள் இணையும் இந்த போராட்டத்திற்கு அதிகப்படியான ஆதரவானது பெருகி வருகிறது. 

மத்திய அரசின் திட்டங்களும் சட்டங்களும், தொழிலாளர்களின் உரிமையை பறிப்பதாகவும், விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாகவும் போராட்டம் நடத்தும் அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன. வரும் 12ஆம் தேதி நடக்கும் இந்த போராட்டத்தில், பலதரப்பட்ட சங்கங்கள் இணைகின்றன.

12ஆம் தேதி லீவா?

பொதுவாக, இது போன்ற நாடு தழுவிய போராட்டம் நடைபெறும் போது பல்வேறு துறைகளுக்கு விடுமுறை விடுக்கப்படும். அப்போது பங்குச்சந்தை, பள்ளிகள், வங்கிகள் உள்ளிட்டவையும் இயங்காமல் போகலாம். இதையடுத்து, இந்த வியாழக்கிழமை அப்படி ஏதேனும் விடுமுறை இருகிறதா என்கிற கேள்வி எழுந்து வருகிறது.

பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி வங்கிகள் விடுமுறையா?

வழக்கமாக வங்கிகள் விடுமுறை என்றால் ரிசர்வ் வங்கி தான் முடிவு செய்யும் பொறுப்பை கையில் வைத்துள்ளது. இதனால் எப்போது வங்கிகளுக்கு விடுமுறை என்றாலும் அதனை ரிசர்வ் வங்கிதான் முடிவு செய்யும் என்பதால், இந்த பந்த் குறித்து ஏதேனும் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகி இருக்கிறதா என்று அனைவரும் தேடி வருகின்றனர். ஆனால், இப்போது வரை ரிசர்வ் வங்கி, பந்த் குறித்து எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. 

இருப்பினும், இந்த வேலை நிறுத்தமனாது பெரிய அளவில் நடைப்பெற்றால், பல சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம். பேங்க் அஃப் பரோடா உள்ளிட்ட சில முக்கிய வங்கிகள், தங்களின் அனைத்து கிளைகளும் அன்றைய நாளில் சீராக இயங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாக அறிவித்து இருக்கின்றன.

பங்குச்சந்தை கிடையாதா?

பாரத் பந்த் நடத்தப்படுவதாக கூறப்படும் பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி அன்று, பங்குச்சந்தை இயங்குமா என்கிற சந்தேகமும்  எழுந்துள்ளது. இந்த நாளில், பாண்ட், கமாடிட்டி, டெரிவேட்டிவ்ஸ்போன்ற எந்த சந்தையும் மூடப்படாதாம். NSE மற்றும் BSE ஆகியவையும் வழக்கம் போல திறந்திருக்கும். வர்த்தகமும் சீராக நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை?

சில மாநிலங்களில், பள்ளி-கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கேரளாவில் இந்த போராட்டம் பெருமளவில் நடைபெறும் என்பதால், ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் அமைப்புகளூம் இதில் பங்கேற்கின்றா. இதனால், அந்த மாநிலத்தில் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்பட வாய்ப்புண்டு. பிற பகுதிகளில், நிலைமைக்கேற்ப முடிவெடுக்கப்படும். 

பொதுமக்கள் செய்ய வேண்டியது..!

இந்த பாரத் பந்த் தொடர்பாக, மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்தும் சில அறிவிப்புகள் வெளியாகி இருக்கின்றன. இதனால் சில தனியார் சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம். மக்கள் அவசர பயனங்களை தவிர்ப்பது, முக்கிய பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்வது நல்லது. 

