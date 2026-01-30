English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holidays : பிப்ரவரி மாதம் எந்தெந்த நாட்களில் வங்கிகள் விடுமுறை? லிஸ்ட் இதோ..

Bank Holidays : பிப்ரவரி மாதம் எந்தெந்த நாட்களில் வங்கிகள் விடுமுறை? லிஸ்ட் இதோ..

February 2026 Bank Holidays : பிப்ரவரி மாதம் பிறக்க இருக்கிறது. இந்த மாதத்தில் வங்கிகளின் விடுமுறை நாட்கள் என்னென்ன? எப்போதெல்லாம் வங்கிகள் மூடியிருக்கும் என்பது குறித்த விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 30, 2026, 01:19 PM IST
  • பிப்ரவரி 2026 விடுமுறை நாட்கள்
  • வங்கி விடுமுறை நாட்கள் என்னென்ன?
  • முழு விவரம், இதோ

Bank Holidays : பிப்ரவரி மாதம் எந்தெந்த நாட்களில் வங்கிகள் விடுமுறை? லிஸ்ட் இதோ..

February 2026 Bank Holidays : 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில், வங்கிகள் நாடு முழுவதும் ஒன்பது நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் இதை வைத்து ஏதேனும் முக்கிய திட்டம் வைத்திருந்தால் RBI-ன் நாள்காட்டியை பார்த்து, எந்தெந்த நாட்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை இருக்கிறது என்பதையும், எப்போதெல்லாம் வங்கிகள் திறந்திருக்கும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

பிப்ரவரி 2026 வங்கி விடுமுறைகள்:

இந்தியா முழுவதும் 2026ன் பிப்ரவரி மாதத்தில் வங்கிகளுக்கு 9 நாட்கள் விடுமுறைகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. உள்ளூர் விடுமுறை தேசிய விடுமுறை, பண்டிகைகள் மற்றும் வார இறுதி நாட்கள் என அனைத்தும் இதில் அடங்கும். இதில், தமிழ்நாடு மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள மாநிலங்களில் எந்தெந்த தேதிகளில் எல்லாம் விடுமுறை விடப்படுகிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

பிப்ரவரி 1:

பிப்ரவரி மாதத்தின் முதல் தேதியான 1ஆம் தேதியே, அரசு விடுமுறைதான். அதற்கு காரணம், ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றாலும், அந்த 1ஆம் தேதி வேறு எந்த கிழமையில் வந்திருந்தாலும் விடுமுறை விடப்பட்டிருக்கும். காரணம், அன்றைய தேதி தைப்பூசம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி தமிழக அரசு விடுமுறையை அறிவித்திருக்கிறது. 

வார இறுதி நாட்கள்:

வங்கிகளுக்கு எப்போதும் முதல் மற்றும் மூன்றாவது சனிக்கிழமை வேலை நாளாக இருக்கும். 2வது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமை விடுமுறை நாளாக இருக்கும். இதையடுத்து 2வது சனிக்கிழமையான பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமையான பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி விடுமுறை ஆகும். இதைத்தவிர்த்து அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமையான பிப்ரவரி 1, 8, 15 மற்றும் 22 உள்ளிட்ட நாட்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையாகும்.

இது அல்லாமல், மகாராஷ்டிரா, உத்தர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பிப்ரவரி 14 - மகர சங்கராந்தி, பிப்ரவரி 20 - வசந்த பஞ்சமி, பிப்ரவரி 26 - மகா சிவராத்திரி உள்ளிட்ட நாட்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ரிசர்வ் வங்கியின் நாள்காட்டி:

பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி ஒரு சில மாநிலங்களில் மட்டும் விடுமுறை.
பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி ஒரு சில மாநிலங்களில் பொது விடுமுறை.
பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி மகர் சங்கராந்தியை முன்னிட்டு ஒரு சில மாநிலங்களில் பொது விடுமுறை. பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று விடுமுறை.
பிப்ரவரி 17, 20, 21, 22, 26 உள்ளிட்டவையும் பொது விடுமுறையாக அந்த நாள்காட்டியில் குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ளது.  

முக்கிய குறிப்பு : இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடுமுறைகளில் ஒரு சில மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுக்குரியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

