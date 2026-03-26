காய்ச்சல் முதல் சுகர் வரை: ஏப்ரல் 1 முதல் முக்கிய மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கவுள்ளன

Medicine Price Hike: எல்பிஜி சிலிண்டர் முதல் பெட்ரோல் வரை, காய்கறிகள் முதல் மசாலா பொருட்கள் வரை, சமீபத்திய நாட்களில் நாம் பல பொருட்களின் விலைகள் உயர்வதை கண்டுவருகிறோம். இந்த நிலை அன்றாட வாழ்வில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதற்கிடையில் சாமானிய மக்களுக்கு மற்றொரு அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது.
மருந்துகளின் விலைகளில் ஏற்றம்
ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல், குறிப்பிட்ட சில மருந்துகளின் விலைகளும் உயரவுள்ளன. மத்திய அரசின் தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் (NPPA), 767 மருந்துகளுக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையைத் திருத்தி அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, ஏப்ரல் 1, 2026 முதல், மருந்து விலைகளில் 0.64956 சதவீதம் உயர்வு ஏற்படும். இந்த விலை உயர்வு மிகவும் மிதமானதே என்று அரசு தரப்பு கூறுகிறது.
இருப்பினும், நீண்ட காலமாகத் தொடர்ந்து மருந்துகளை உட்கொண்டு வரும் நோயாளிகள் இதனால் பாதிக்கப்படுவார்கள். அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மருந்துகளின் அதிகபட்ச சில்லறை விலைகள் (MRP) மேல்நோக்கித் திருத்தி அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக NPPA இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.
"வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் அமைச்சகத்தின், தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறையின் பொருளாதார ஆலோசகர் அலுவலகத்தால் வழங்கப்பட்ட மொத்த விலை குறியீட்டு (WPI) தரவுகளின்படி, 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான மொத்த விலை குறியீட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வருடாந்திர மாற்றம் (+) 0.64956% ஆகும்," என்று தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் (NPPA) தெரிவித்துள்ளது.
விலை உயர்வால் பாதிக்கப்படும் மருந்துகளின் பட்டியல்
விலை உயர்விற்கு உள்ளாகவுள்ள மருந்துகள் அனைத்தும், நமது அன்றாட மருத்துவ சிகிச்சைகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுபவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விலை உயரவுள்ள மருந்துகளின் பட்டியலில் பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் (Antibiotics) இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றில்,
- அமோக்ஸிசிலின் (Amoxicillin),
- அசித்ரோமைசின் (Azithromycin) மற்றும்
- செஃபிக்ஸிம் (Cefixime) போன்ற மருந்துகள் குறிப்பிடத்தக்கவை.
மேலும், காய்ச்சல் மற்றும் வலி நிவாரணத்திற்காகப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பாராசிட்டமால் (Paracetamol) மருந்தின் விலையும் உயரவுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இதய நோய்களுக்கான அத்தியாவசிய மருந்துகளான அட்டோர்வாஸ்டாட்டின் (Atorvastatin) மற்றும் ஆம்லோடிபைன் (Amlodipine) ஆகியவற்றின் விலைகளும் அதிகரிக்கும்.
நீரிழிவு நோய் மருந்துகளின் விலையும் அதிகரிக்கும்
ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல், நீரிழிவு மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படும் மருந்துகளின் விலைகளும் உயரும். செட்டிரிசின் (Cetirizine - ஒவ்வாமைக்கு) மற்றும் அல்பெண்டசோல் (Albendazole - பல்வேறு தொற்றுகளுக்கு) போன்ற மருந்துகளின் விலைகளும் உயரவுள்ளன.
திருத்தி அமைக்கப்பட்ட இந்த விலைகளில் ஜிஎஸ்டி (GST) வரி சேர்க்கப்படவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. மருந்து உற்பத்தியாளர்கள், மொத்த விற்பனையாளர்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் ஆகியோர், நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த உச்சவரம்பு விலையை விட அதிகமான விலைக்கு இம்மருந்துகளை விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
உச்சவரம்பு விலைகள் ஏன் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன?
- மருந்து நிறுவனமோ அல்லது சில்லறை விற்பனையாளரோ மருந்துகளுக்குத் தன்னிச்சையாகவோ அல்லது மிக அதிகப்படியான விலையையோ வசூலிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காகவே, NPPA அமைப்பால் இந்த உச்சவரம்பு விலைகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.
- இந்த விலைகள் ஜிஎஸ்டி வரியைச் சேர்க்காமலேயே கணக்கிடப்படுகின்றன.
- அதாவது, பொருந்தக்கூடிய வரிகள் அனைத்தும் சேர்க்கப்பட்ட பிறகும் கூட, மருந்தின் இறுதி மொத்த விலை, அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உச்சவரம்பை மீறக்கூடாது என்பதே இதன் பொருளாகும்.
- இந்த விலை நிர்ணய விதிமுறைகள், பொது மற்றும் தனியார் ஆகிய இரு சுகாதாரத் துறை சந்தைகளுக்கும் பொருந்தும்.
- ஒரு கடைக்காரர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறிய விலையை வாடிக்கையாளரிடம் வசூலித்தால், அது சட்டப்படி தண்டிக்கத்தக்க குற்றமாகக் கருதப்படும்.
- விலை வரம்புகளை நிர்ணயிப்பது சந்தையில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதுடன், ஏழை நோயாளிகள் மிகைப்படுத்தப்பட்ட கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டிய நிலையைத் தடுக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. மருந்துகளின் விலை உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
மருந்துகளின் விலை உயர்வு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும்.
2. எத்தனை மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கவுள்ளன?
NPPA, 767 மருந்துகளுக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையைத் திருத்தி அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
3. இந்த விலைகளில் ஜிஎஸ்டி வரி சேர்க்கப்படுமா?
இந்த விலைகள் ஜிஎஸ்டி வரியைச் சேர்க்காமலேயே கணக்கிடப்படுகின்றன.
மேலும் படிக்க | இனி ATM, UPI மூலம் PF பணத்தை பெறலாம்: EPFO 3.0 அதிரடி அறிமுகம்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்
