English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  காய்ச்சல் முதல் சுகர் வரை: ஏப்ரல் 1 முதல் முக்கிய மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கவுள்ளன

காய்ச்சல் முதல் சுகர் வரை: ஏப்ரல் 1 முதல் முக்கிய மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கவுள்ளன

Medicine Price Hike: ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல், குறிப்பிட்ட சில மருந்துகளின் விலைகளும் உயரவுள்ளன. மத்திய அரசின் தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் (NPPA), 767 மருந்துகளுக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையைத் திருத்தி அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 06:10 PM IST
  • மருந்துகளின் விலை உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
  • எத்தனை மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கவுள்ளன?
  • இந்த விலைகளில் ஜிஎஸ்டி வரி சேர்க்கப்படுமா?

Trending Photos

சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon7
saturn retrograde
சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும், வெற்றி மேல் வெற்றி
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!
camera icon7
T20 cricket
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!
RCB vs SRH: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்! புதிய கேப்டன் நியமனம்
camera icon6
IPL
RCB vs SRH: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்! புதிய கேப்டன் நியமனம்
Medicine Price Hike: எல்பிஜி சிலிண்டர் முதல் பெட்ரோல் வரை, காய்கறிகள் முதல் மசாலா பொருட்கள் வரை, சமீபத்திய நாட்களில் நாம் பல பொருட்களின் விலைகள் உயர்வதை கண்டுவருகிறோம். இந்த நிலை அன்றாட வாழ்வில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதற்கிடையில் சாமானிய மக்களுக்கு மற்றொரு அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மருந்துகளின் விலைகளில் ஏற்றம்

ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல், குறிப்பிட்ட சில மருந்துகளின் விலைகளும் உயரவுள்ளன. மத்திய அரசின் தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் (NPPA), 767 மருந்துகளுக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையைத் திருத்தி அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, ஏப்ரல் 1, 2026 முதல், மருந்து விலைகளில் 0.64956 சதவீதம் உயர்வு ஏற்படும். இந்த விலை உயர்வு மிகவும் மிதமானதே என்று அரசு தரப்பு கூறுகிறது. 
இருப்பினும், நீண்ட காலமாகத் தொடர்ந்து மருந்துகளை உட்கொண்டு வரும் நோயாளிகள் இதனால் பாதிக்கப்படுவார்கள். அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மருந்துகளின் அதிகபட்ச சில்லறை விலைகள் (MRP) மேல்நோக்கித் திருத்தி அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக NPPA இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.

"வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் அமைச்சகத்தின், தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறையின் பொருளாதார ஆலோசகர் அலுவலகத்தால் வழங்கப்பட்ட மொத்த விலை குறியீட்டு (WPI) தரவுகளின்படி, 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான மொத்த விலை குறியீட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வருடாந்திர மாற்றம் (+) 0.64956% ஆகும்," என்று தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் (NPPA) தெரிவித்துள்ளது.

விலை உயர்வால் பாதிக்கப்படும் மருந்துகளின் பட்டியல்

விலை உயர்விற்கு உள்ளாகவுள்ள மருந்துகள் அனைத்தும், நமது அன்றாட மருத்துவ சிகிச்சைகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுபவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விலை உயரவுள்ள மருந்துகளின் பட்டியலில் பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் (Antibiotics) இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றில்,

- அமோக்ஸிசிலின் (Amoxicillin), 
- அசித்ரோமைசின் (Azithromycin) மற்றும் 
- செஃபிக்ஸிம் (Cefixime) போன்ற மருந்துகள் குறிப்பிடத்தக்கவை.

மேலும், காய்ச்சல் மற்றும் வலி நிவாரணத்திற்காகப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பாராசிட்டமால் (Paracetamol) மருந்தின் விலையும் உயரவுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இதய நோய்களுக்கான அத்தியாவசிய மருந்துகளான அட்டோர்வாஸ்டாட்டின் (Atorvastatin) மற்றும் ஆம்லோடிபைன் (Amlodipine) ஆகியவற்றின் விலைகளும் அதிகரிக்கும்.

நீரிழிவு நோய் மருந்துகளின் விலையும் அதிகரிக்கும்

ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல், நீரிழிவு மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படும் மருந்துகளின் விலைகளும் உயரும். செட்டிரிசின் (Cetirizine - ஒவ்வாமைக்கு) மற்றும் அல்பெண்டசோல் (Albendazole - பல்வேறு தொற்றுகளுக்கு) போன்ற மருந்துகளின் விலைகளும் உயரவுள்ளன. 

திருத்தி அமைக்கப்பட்ட இந்த விலைகளில் ஜிஎஸ்டி (GST) வரி சேர்க்கப்படவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. மருந்து உற்பத்தியாளர்கள், மொத்த விற்பனையாளர்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் ஆகியோர், நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த உச்சவரம்பு விலையை விட அதிகமான விலைக்கு இம்மருந்துகளை விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

உச்சவரம்பு விலைகள் ஏன் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன?

- மருந்து நிறுவனமோ அல்லது சில்லறை விற்பனையாளரோ மருந்துகளுக்குத் தன்னிச்சையாகவோ அல்லது மிக அதிகப்படியான விலையையோ வசூலிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காகவே, NPPA அமைப்பால் இந்த உச்சவரம்பு விலைகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. 

- இந்த விலைகள் ஜிஎஸ்டி வரியைச் சேர்க்காமலேயே கணக்கிடப்படுகின்றன. 

- அதாவது, பொருந்தக்கூடிய வரிகள் அனைத்தும் சேர்க்கப்பட்ட பிறகும் கூட, மருந்தின் இறுதி மொத்த விலை, அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உச்சவரம்பை மீறக்கூடாது என்பதே இதன் பொருளாகும். 

- இந்த விலை நிர்ணய விதிமுறைகள், பொது மற்றும் தனியார் ஆகிய இரு சுகாதாரத் துறை சந்தைகளுக்கும் பொருந்தும். 

- ஒரு கடைக்காரர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறிய விலையை வாடிக்கையாளரிடம் வசூலித்தால், அது சட்டப்படி தண்டிக்கத்தக்க குற்றமாகக் கருதப்படும்.

- விலை வரம்புகளை நிர்ணயிப்பது சந்தையில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதுடன், ஏழை நோயாளிகள் மிகைப்படுத்தப்பட்ட கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டிய நிலையைத் தடுக்கிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. மருந்துகளின் விலை உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
மருந்துகளின் விலை உயர்வு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும்.

2. எத்தனை மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கவுள்ளன?
NPPA, 767 மருந்துகளுக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையைத் திருத்தி அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

3. இந்த விலைகளில்  ஜிஎஸ்டி வரி சேர்க்கப்படுமா?
இந்த விலைகள் ஜிஎஸ்டி வரியைச் சேர்க்காமலேயே கணக்கிடப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | இனி ATM, UPI மூலம் PF பணத்தை பெறலாம்: EPFO 3.0 அதிரடி அறிமுகம்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Price hikeNPPAcentral governmentMedicinesInflation

Trending News