பணக்கார கனவு நனவாக வேண்டுமா... இந்த 10 கட்டுகதைகளை நம்பாதீங்க...

இந்தியாவில் பலர் கட்டுக்கதைகளை நம்பி சில தவறான முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள். இதனால், பண இழப்பு மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் வருத்தம் ஆகியவற்றை சந்திக்க நேரிடலாம்.

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:33 AM IST
  • பணவீக்கத்தின் முன் நிலையான வைப்புத்தொகையை மட்டுமே நம்பியிருப்பது சரியில்லை.
  • பாலிசியை முன்கூட்டியே எடுப்பதன் மூலம், பிரீமியம் குறையும்.
  • வருமானத்தை தாக்கல் செய்வது அவசியம்.

பணக்கார கனவு நனவாக வேண்டுமா... இந்த 10 கட்டுகதைகளை நம்பாதீங்க...

இந்தியாவில் பலர் கட்டுக்கதைகளை நம்பி சில தவறான முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள். இதனால், பண இழப்பு மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் வருத்தம் ஆகியவற்றை சந்திக்க நேரிடலாம்.பல நேரங்களில் நம் நண்பர்கள், உறவினர்கள் அல்லது இணையத்தில் கிடைக்கும் முழுமையற்ற ஆலோசனையை நம்பி தவறான பாதையைத் தேர்வு செய்கிறார்கள். பொதுவாக நிலவும் நிதி தொடர்பான 10 கட்டுக்கதைகளை அறிந்து கொள்வோம்.

1. இளமை காலத்தில் சுகாதார காப்பீடு தேவையில்லை

பலர் 20 மற்றும் 30 களில் எந்த நோயும் வராது என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், இப்போதெல்லாம் நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதயப் பிரச்சினைகள் இளம் வயதிலேயே ஏற்படுகின்றன. அதற்கு மேல், விபத்துக்கள் மற்றும் வைரஸ் தொற்றுகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. பாலிசியை முன்கூட்டியே எடுப்பதன் மூலம், பிரீமியம் குறையும்.அதோடு காத்திருப்பு காலமும் முடிவடைந்து விடும்.

2. ஓய்வுக்குப் பிறகு பங்குச் சந்தையிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும்

நீண்ட ஆயுள் காரணமாக பணம் தேவை அதிகரிக்கிறது. பணவீக்கத்தின் முன் நிலையான வைப்புத்தொகையை மட்டுமே நம்பியிருப்பது சரியில்லை. வலுவான வருமானத்தை விரும்பினால், ஒரு சிறிய பகுதியை ஈக்விட்டியில் முதலீடு செய்ய வேண்டும், இதனால் வருமானம் பணவீக்கத்தை வெல்ல முடியும்.

3. நீங்கள் வரி செலுத்த விரும்பவில்லை என்றால், வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை

உங்கள் வருமானம் வரி வரம்பை விடக் குறைவாக இருந்தால், சில சந்தர்ப்பங்களில் தவிர, வருமானத்தை தாக்கல் செய்வது அவசியம். வெளிநாட்டு பயணத்திற்கு ரூ. 2 லட்சத்திற்கு மேல் செலவு செய்தல், மின்சார கட்டணம் ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் அல்லது TDS பணத்தைத் திரும்பப் பெறுதல் போன்றவற்றில், வருமானத்தை தாக்கல் செய்யாமல் சலுகைகள் கிடைக்காது.

4. வரிச் சலுகை காரணமாக வீட்டுக் கடனை முன்கூட்டியே செலுத்துவது பயனற்றது

பழைய வரி முறையில், வட்டி மற்றும் அசல் மீதான வருமான வரி விலக்கின் நன்மை இருந்தது. ஆனால் புதிய முறையில் இந்த நன்மை குறைந்துள்ளது. அத்தகைய சூழ்நிலையில், கடனை முன்கூட்டியே திருப்பிச் செலுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் கடனிலிருந்து விடுபட விரும்பினால், தயக்கமின்றி அதைச் செய்யுங்கள். மன அமைதிக்கு விலை இல்லை.

5. ஒரு வருமான ஆதாரம் போதும்

AI, பணிநீக்கங்கள் மற்றும் பொருளாதார மந்தநிலை காலத்தில், ஒரே ஒரு வருமான ஆதாரம் இருப்பது ஆபத்தானது. பிரச்சனை ஏற்பட்டால் சமாளிக்க, ஏதேனும் வணிகம், ஃப்ரீலான்ஸ் வேலை அல்லது வாடகை வருமானத்தை வைத்திருங்கள்.

6. பரஸ்பர நிதிகள் ஆபத்து இல்லாதவை

பரஸ்பர நிதிகளில் உள்ள பணம் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அவற்றில் ஆபத்து உள்ளது. கடன் நிதிகளும் வட்டி விகிதம் மற்றும் கடன் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, முதலீடு செய்வதற்கு முன் ஆபத்தைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்.

7. முதுமை காலத்தில் தான் உயில் எழுதப்பட வேண்டும்

உங்களிடம் சொத்து, முதலீடுகள் அல்லது டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் இருந்தால், வயதைப் பொருட்படுத்தாமல், உயில் எழுதுவது அவசியம். இது உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் உங்கள் உரிமைகளைப் பெறுவதை உறுதி செய்யும்.

8. சேமிப்புகளை குழந்தைகளின் திருமணத்திற்குப் பயன்படுத்த வேண்டும்

குழந்தைகளின் கல்விக்கு கூட செலவு செய்வது சரிதான், ஆனால் திருமணத்திற்காக உங்கள் ஓய்வூதிய நிதியை உடைப்பது சரியல்ல. குழந்தைகளை நிதி ரீதியாக திறமையானவர்களாக ஆக்குங்கள். இதனால் அவர்கள் தங்கள் திருமண செலவுகளை அவர்களே ஏற்க முடியும்.

9. நிதி ஆலோசகர் இருந்தால், முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோ பற்றிய கவலை வேண்டாம்

ஆலோசகர்கள் வழிகாட்டி, ஆனால் பணம் உங்களுடையது. உங்கள் இலக்குகளிலிருந்து நீங்கள் விலகாமல் இருக்க, அவ்வப்போது போர்ட்ஃபோலியோவை கண்காணித்து சரிபார்ப்பது முக்கியம்.

10. உங்கள் மனைவியிடமிருந்து நிதித் தகவலை மறைப்பது பரவாயில்லை

உங்களுக்கும் உங்கள் துணைக்கும் கணக்கு அல்லது முதலீடுகள் பற்றி ஏதாவது தெரியாவிட்டால், சிக்கல்கள் அதிகரிக்கலாம். கடவுச்சொற்கள், உள்நுழைவுகள் மற்றும் கணக்கு விவரங்களைப் பகிரவும்.

