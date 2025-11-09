English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  மாதம் ரூ.1,200 தரும் அரசு.. பெண்கள், முதியோர்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க.. உடனே இதில் சேருங்கள்!

மாதம் ரூ.1,200 தரும் அரசு.. பெண்கள், முதியோர்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க.. உடனே இதில் சேருங்கள்!

Pension Schemes: மத்திய அரசு ஓய்வூதியமாக முதியோர்கள், கைபெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,200 வரை வழங்குகிறது. அது என்னென்ன திட்டம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 9, 2025, 03:32 PM IST
  • மத்திய அரசின் ஓய்வூதிய திட்டம்
  • மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண்கள், முதியவர்கள்
  • மாதம் ரூ.1,200 வரை ஓய்வூதியம்

மாதம் ரூ.1,200 தரும் அரசு.. பெண்கள், முதியோர்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க.. உடனே இதில் சேருங்கள்!

National Social Assistance Program (NSAP): நாட்டில் உள்ள பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, முதியவர்கள், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது.  எனவே,  முதியவர்கள், பெண்களுக்கு, மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியம் பெற மத்திய அரசு சில திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது.

ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான திட்டங்கள்

வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக, தேசிய சமூக உதவித் திட்டத்தின் (என்எஸ்ஏபி) கீழ் ஐந்து வெவ்வேறு ஓய்வூதியத் திட்டங்களை  அரசு தொடங்கியுள்ளது. தேசிய சமூக உதவித் திட்டம் என்பது  கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளுக்குப் பொருந்தும் முழுமையாக மத்திய நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டமாகும். இது கிராமப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் முதியோர்களுக்கு ஓய்வூதியம், கைம்பெண்களுக்கு ஓய்வூதியம், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.  அதன்படி,  இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம்,  இந்திரா காந்தி தேசிய கைம்பெண்கள் ஓய்வூதிய திட்டம்,  இந்திரா காந்தி தேசிய  மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதிய திட்டம்,  தேசிய குடும்ப நலத்திட்டம், அன்னபூர்ணா திட்டம் ஆகியவை மூலம் மாதந்தோறும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.

என்னென்ன திட்டங்கள்? 

இந்திரா காந்தி தேசிய  முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டத்தை (Indira Gandhi National Old Age Pension) பொறுத்தவரை, வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. 60 முதல் 79 வயது வரையிலானவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.200 மற்றும் 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.500 வழங்கப்படுகிறது.

இந்திரா காந்தி தேசிய கைம்பெண்கள் திட்டத்தை (Indira Gandhi National Widow Pension) பொறுத்தவரை, கடுமையான அல்லது பல குறைபாடுகள் உள்ள 18 முதல் 79 வயதுடைய வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள  தனிநபர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.300 வழங்கப்படுகிறது. 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.500 வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தில் தமிழக அரசு ரூ.1,200 வழங்குகிறது. மத்திய அரசு தொகையை தாண்டி, மீதமுள்ள தொகையை தமிழக அரசு வழங்குகிறது.

இந்திரா காந்தி தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் திட்டத்தில் (Indira Gandhi National Disability Pension)  18 முதல் 79 வயதுடைய  மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.300 வழங்கப்படுகிறது; 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.500 வழங்கப்படுகிறது.

 

தேசிய குடும்ப நலத் திட்டத்தை (National Family Benefit Pension) பொறுத்தவரை, வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள குடும்பத்தின் முக்கிய வருமானம் ஈட்டும் நபர் (18-59 வயது) இறந்தால், மத்திய அரசிடமிருந்து ரூ.20 ஆயிரம் மொத்த உதவித் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.

அன்னபூர்ணா திட்டத்தின் Annapurna Scheme) கீழ், முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்குத் தகுதியுடையவர்களாகவும், ஓய்வூதியம் பெறாதவர்களாகவும் இருக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதந்தோறும் 10 கிலோ இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்படும்.

ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

மேற்கண்ட திட்டங்களில் விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் ஆன்லைனிலோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்றோ விண்ணப்பிக்கலாம்.  நீங்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், UMANG செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.  அந்த செயலியில் உங்களது மொபையில் எண் உள்ளீட்டு OTP மூலம் லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும். பின்னர், NSAP என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்கள் அடிப்படைத் தகவலை நிரப்பி, கட்டண முறையைத் தேர்ந்தெடுத்து, புகைப்படத்தைப் பதிவேற்றி, சமர்ப்பிக்கவும்.

ஓய்வூதிய தொகை எப்படி கிடைக்கும்?

மேற்கண்ட திட்டங்களுக்கு பயனாளிகள் கிராம பஞ்சாயத்து மற்றும் நகராட்சியால் அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள். ஓய்வூதியங்கள் பெரும்பாலும் நேரடியாக வங்கி அல்லது தபால் நிலையக் கணக்கிற்கு அனுப்பப்படுகின்றன. தேவைப்பட்டால் வீட்டிற்கு பணமாக டெலிவரி செய்யவும் அனுமதிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

