FD கணக்கு: உயில் இல்லாதபோது தாத்தா பாட்டியின் FD தொகையை பேரன் பேத்திகள் பெற முடியுமா?

Fixed Deposits Advantages: நாம் அனைவரும் எதிர்கால தேவைகளுக்கான பணத்தை சேமித்து வைக்கிறோம். நல்ல முதலீட்டு திட்டங்களில் முதலீடு செய்து பணத்தை பெருக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறோம். பாதுகாப்பான, நல்ல வருமானம அளிக்கக்கூடிய திட்டங்களே பலரது எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அந்த வகையில், நிலையான வைப்புத்தொகைகளில் (FDs) முதலீடு செய்வது ஒரு சிறந்த தேர்வாகப் பரவலாகக் கருதப்படுகிறது.
FD கணக்குகளின் முக்கிய நன்மை என்ன?
ஃபிக்சட் டெபாசிட் கணக்குகளின் முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், இவை பாதுகாப்பையும் நிலையான வருமானத்தையும் வழங்குகின்றன. மேலும், இவற்றில் எந்தவிதமான ஆபத்தும் இருப்பதில்லை. இதன் விளைவாக, வங்கிகளின் நிலையான வைப்புத்தொகைகள் சாதாரண குடிமக்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் ஆகிய இரு தரப்பினரிடமும் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. மற்ற தனிநபர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, மூத்த குடிமக்கள் பொதுவாகத் தங்கள் வங்கி FD கணக்குகளின் மூலம் அதிக வருமானத்தைப் பெறுகிறார்கள்.
மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் வாழ்நாளில், பெரும்பாலும் பணி ஓய்வு பெறும் போது நிலையான வைப்புத்தொகைகளுக்கான கணக்குகளைத் தொடங்குவது வழக்கம். சிலர் இவற்றை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்தே தொடங்குகிறார்கள். எனினும், சிலருக்கு தங்கள் பெற்றோரின் எஃப்டி கணக்குகள் பற்றி தெரியாமலும் இருக்கின்றது. ஆனால், அப்படிப்பட்ட கணக்குகளில், கணக்குதாரரின் மறைவுக்குப் பிறகு, குடும்ப உறுப்பினர்கள் இந்த முதலீடுகள் இருப்பதை பெரும்பாலும் கணிசமான தாமதத்திற்குப் பிறகே கண்டறிகின்றனர்.
இப்படிப்பட்ட வழக்குகளில், செல்லுபடியாகும் உயில் இல்லாதபோது, அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நிலையான வைப்புத்தொகைகள் உயிலில் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்படாதபோது, இந்தப் பிரச்சனை மேலும் சிக்கலாகிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், ஒருவர் நிலையான வைப்புத்தொகையின் வருமானத்தை எப்படி கோருவது? இது பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
சட்டம் சொல்வது என்ன?
- தாத்தா பாட்டி இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தால், அவர்களின் சொத்துக்களுக்கு இந்து வாரிசுரிமைச் சட்டம், 1956 பொருந்தும்.
- இந்தச் சட்டத்தின்படி, முதல் வகை (Class-I) வாரிசுகள் (மனைவி, மகன்கள், மகள்கள் மற்றும் தாய் போன்றோர்) சம பங்கிற்கு உரிமை உடையவர்கள்.
- தாத்தா பாட்டியின் மகன்களோ மகள்களோ ஏற்கனவே இறந்துவிட்டால், அவர்களின் பிள்ளைகள், அதாவது, பேரக்குழந்தைகள், முதல் வகை வாரிசுகளாகக் கருதப்படுகிறார்கள்.
- அவர்களுக்கும் சம உரிமைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், இந்தச் சொத்துக்களுக்குத் தங்களுக்குச் சட்டப்பூர்வ உரிமை உள்ளதா இல்லையா என்பது குறித்துப் பேரக்குழந்தைகள் பெரும்பாலும் உறுதியற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். இந்தச் சூழலில், அவர்களின் பெற்றோர் இறந்துவிட்டால், பேரக்குழந்தைகளுக்கு அந்தச் சொத்தின் மீது முழு உரிமை உண்டு என்று சட்டம் குறிப்பிடுகிறது.
நிலையான வைப்புத்தொகைகளில் (FDs) நாமினி
ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையில் (FD) பொதுவாக ஒரு பரிந்துரைக்கப்பட நாமினி (FD Nominees) இருந்தாலும், அந்த நாமினி நிதிகளின் சட்டப்பூர்வ உரிமையாளர் அல்ல என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அவர்கள் ஒரு அறங்காவலராக மட்டுமே செயல்படுகிறார்கள். பணத்தைப் பெற்று உண்மையான சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு விநியோகிப்பதே அவர்களின் பொறுப்பாகும். அதாவது, எஃப்டி கணக்கில் உள்ள தொகை நாமினிக்கு மாற்றப்பட்டாலும், அவர்கள் அதைத் தங்களுக்காக வைத்துக்கொள்ள முடியாது. வங்கிகள் பொதுவாக நாமினியிடம் இறப்புச் சான்றிதழ், பிரமாணப் பத்திரம், இழப்பீட்டுப் பத்திரம் மற்றும் KYC ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கக் கோருகின்றன.
நாமினி இல்லாத பட்சத்தில் என்ன நடக்கும்?
ஒரு எஃப்டி கணக்கில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினி இல்லாவிட்டாலோ, அல்லது நாமினி ஏற்கனவே இறந்துவிட்டாலோ, அந்த FD காலாவதியாகாது. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் வைப்புத்தொகையை நேரடியாக வங்கியிடமிருந்து கோரலாம். இதற்கு பொதுவாக வைப்புதாரரின் இறப்புச் சான்றிதழ், வாரிசுரிமைச் சான்றிதழ் அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசுச் சான்றிதழ், பிரமாணப் பத்திரம் மற்றும் இழப்பீட்டுப் பத்திரம், மற்றும் அனைத்து வாரிசுகளிடமிருந்தும் KYC ஆவணங்கள் ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன.
இந்த தொகை கிடைக்க சில சமயங்களில் தாமதம் ஏற்படுகின்றது. இத்தகைய தாமதம் ஏன் ஏற்படுகிறது என்ற கேள்வி இப்போது எழுகிறது. வங்கிகள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு செயல்படுவதில்லை என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். அவை விதிமுறைகளின்படி நிதியை விடுவிக்கின்றன. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், முழுமையற்ற ஆவணப் பணிகளாலேயே தாமதங்கள் ஏற்படுகின்றன.
குடும்பங்கள் இவற்றை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்
எஃப்டி கணக்குகள் உள்ளவர்களும், அவர்களது குடும்பங்களும் சில முக்கிய வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் பெரும்பாலான சில்லக்லளையும், கால தாமதத்தையும் தவிர்க்கலாம் என சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்:
- ஒரு எளிய உயில்,
- முறையான நாமினி நியமனம்
- முதலீடுகளின் தெளிவான ஆவணங்கள்
- முதலீடுகள் குறித்து குடும்பத்தாருக்கு தெரியப்படுத்துதல்
இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எஃப்டி கணக்குதாரரின் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஏற்படும் குறிப்பிடத்தக்க மன அழுத்தத்தையும் செலவையும் குறைக்க உதவும் என்று சட்ட நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Fixed Deposit பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Fixed Deposit என்றால் என்ன?
Fixed Deposit, அதாவது, நிலையான வைப்புத்தொகை என்பது, ஒரு நபர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு வங்கியில் மொத்தமாக ஒரு தொகையை முதலீடு செய்யும் ஒரு வகை முதலீட்டி திட்டமாகும்.
2. FD கணக்கிலிருந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தை எடுக்க முடியுமா?
FD கணக்கிலிருந்து முதிர்வுக் காலத்திலோ அல்லது முதிர்வுக்கு முன்னரோ பணத்தை எடுக்கலாம். ஆனால், பகுதியளவுத் தொகையைத் திரும்பப் பெற அனுமதி இல்லை.
3. FD கணக்கிலில் வட்டி எப்படி கிடைக்கிறது?
இந்த வைப்புத்தொகைக் கணக்கைத் தொடங்கும்போதே நிர்ணயிக்கப்படும் ஒரு நிலையான வட்டி விகிதத்தில், இதில் வைப்பு செய்யப்பட்ட தொகைக்கு வட்டி ஈட்டப்படுகிறது.
