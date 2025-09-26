Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.20,000-க்குள் கிடைக்கும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: பிரபலா இ காமர்ஸ் நிறுவனமான பிளிப்கார்ட்டில் தற்போது, பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல்ஸ் நடந்துவருகிறது. இதில் ஏராளமான பொருட்களுக்கு பல வகையான தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் அப்படி ஒரு அற்புதமான சலுகை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் 2025
ரூ.20,000 பட்ஜெட்டுக்குள் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். பெரிய பேட்டரி, சிறந்த டிஸ்ப்ளே, சக்திவாய்ந்த கேமரா மற்றும் சக்திவாய்ந்த செயலி ஆகியவற்றை வழங்கும் சில ஸ்மார்ட்போன்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையில் இவை அனைத்தும் இப்போது ரூ.20,000 -க்கு கீழ் கிடைக்கும். பல்வேறு சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகள் மூலம் இவ்வளவு குறைந்த விலையில் ஸ்மார்ட்போன்களை வாங்க முடியும். ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.20,000 -க்குள் கிடைக்கும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo T4 5G
விவோ டி4 5ஜி: மலிவு விலையில் பெரிய பேட்டரி கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விவோவின் விவோ டி4 5ஜி மாடல் சிறந்தது. இந்த மாடலின் 8ஜிபி+128ஜிபி வகை பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ₹20,999 விலையில் உள்ளது. இருப்பினும், இந்த மாடலை ₹2,000 குறைவாகப் பெறலாம், ஏனெனில் Flipkart இந்த மாடலில் Axis மற்றும் ICICI வங்கி டெபிட் கார்டுகளுடன் ₹2,000 வங்கி தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் இந்த மாடலை ₹18,999க்கு வாங்கலாம். மேலும், உங்களிடம் Axis அல்லது ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டு இருந்தால், ₹2,200 வங்கி தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதன் மூலம் இந்த மாடலை ₹18,799க்கு வாங்கலாம்.
Vivo T4 5G அம்சங்கள்
டிஸ்பிளே: 6.77-இன்ச் குவாட் வளைந்த AMOLED, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
செயலி: Snapdragon 7s Gen3 5G
கேமரா: OIS ஆதரவுடன் 50MP + 2MP, 32MP முன் கேமரா
பேட்டரி: 7300mAh, 90W வேகமான சார்ஜிங்
OS: ஆண்ட்ராய்டு 15
Oppo K13 5G
ஓப்போ கெ13 5ஜி: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் Oppo K13 5G இன் 8GB + 128GB மாறுபாடு ₹17,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் HDFC, ICICI அல்லது Axis Bank டெபிட் கார்டுகள் மூலம் பணம் செலுத்தினால், ₹2,000 தள்ளுபடியைப் பெறுவார்கள். இதன் மூலம் ஸ்மார்ட்போனின் விலை ₹15,999 ஆகக் குறையும். ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டு இருந்தால், ₹3,000 வரை தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இதன் மூலம் இதன் விலை ₹14,999 ஆகக் குறையும்.
Oppo K13 5G அம்சங்கள்
டிஸ்பிளே: 6.67-இன்ச் AMOLED, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
செயலி: Snapdragon 6 Gen 4
கேமரா: 50MP + 2MP, 16MP முன் கேமரா
பேட்டரி: 7000mAh, 80W வேகமான சார்ஜிங்
OS: Android 15
Poco X7 Pro 5G
போகோ எஸ்7 ப்ரோ 5ஜி: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் Poco X7 Pro 5G இன் 8GB + 256GB மாறுபாடு ரூ. 17,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், SBI, Kotak, HDFC மற்றும் ICICI வங்கி டெபிட் கார்டுகள் மூலம் பணம் செலுத்தினால், ரூ. 1,000 தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இதனால் இந்த மாடல் வெறும் ரூ.16,999க்கு கிடைக்கும்.
Poco X7 Pro 5G அம்சங்கள்
டிஸ்பிளே: 6.67-இன்ச் வளைந்த AMOLED, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
செயலி: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
கேமரா: 50MP + 8MP + 2MP, 20MP முன் கேமரா
பேட்டரி: 5500mAh, 45W டர்போ சார்ஜிங்
OS: Android 14
Moto G86 Power
மோடோ 5ஜி பவர்: Moto G86 பவர் பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ₹15,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மாடல் 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. நீண்ட நாட்களுக்கு நீடித்து உழைக்கும் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது ஏற்றதாக இருக்கும். இது MIL-810H மற்றும் கொரில்லா கிளாஸ் 7i பாதுகாப்பைக் கொண்டுள்ளது.
Moto G86 பவர் அம்சங்கள்
டிஸ்ப்ளே: 6.67-இன்ச் சூப்பர் எச்டி AMOLED, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
செயலி: மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400
கேமரா: 50MP + 8MP, 32MP முன் கேமரா
பேட்டரி: 6720mAh, 33W டர்போ சார்ஜிங்
OS: ஆண்ட்ராய்டு 15
Realme P4 5G
ரியல்மீ பி4 5ஜி: பெரிய பேட்டரி பிரிவில் ரியல்மீ பி4 5ஜி ஒரு நல்ல தேர்வாகும். இந்த மாடலின் 8ஜிபி + 128ஜிபி மாறுபாடு பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.17,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் சிறந்த செயல்திறனுக்காக இரட்டை சிப்செட் செயலியைக் கொண்டுள்ளது.
ரியல்மீ பி4 5ஜி அம்சங்கள்
டிஸ்ப்ளே: 6.77-இன்ச் AMOLED, 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம்
செயலி: MediaTek Dimensity 7400
கேமரா: 50MP + 8MP AI, 16MP முன் கேமரா
பேட்டரி: 7000mAh, 80W வேகமான சார்ஜிங்
OS: Android 15
