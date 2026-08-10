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செப்டம்பரில் காத்திருக்கும் ஷாக்... அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை உயரும்

FMCG Industries : பல நாடுகளில் FMCG பொருட்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் அதன் தயாரிப்பு பொருட்களின் விலையை உயர்த்த முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Aug 10, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:50 PM IST
செப்டம்பரில் காத்திருக்கும் ஷாக்... அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை உயரும்
Image Credit: FMCG Industries | File Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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