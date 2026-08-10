/செப்டம்பரில் காத்திருக்கும் ஷாக்... அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை உயரும்

FMCG Industries : அதிவேகமாக-நுகரப்படும் நுகர்வோர் பொருள்கள் (FMCG) என்பது பொதுமக்கள் தினமும் பயன்படுத்தும், குறைந்த விலை கொண்ட, அதிக டிமாண்ட் உள்ள, சந்தைகளில் வேகமாக விற்றுத்தீரும் நுகர்வு பொருட்களாகும்.
பால், பிஸ்கட், சோப்பு, ஷாம்பு, திண்பண்டங்கள், குளிர் பானங்கள் உள்ளிட்ட பொருள்கள் இந்த FMCG வகைமைகளில் வரும். இந்நிலையில், பல நாடுகளில் FMCG பொருட்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் அதன் தயாரிப்பு பொருட்களின் விலையை உயர்த்த முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
வரும் செப்டம்பரில் இந்த விலை உயர்வு இருக்கும் என்பதால், பொதுமக்களின் பட்ஜெட் பெரியளவில் பதம் பார்க்க வாய்ப்புள்ளது. புவிசார் அரசியல் காரணமாகவே விலை உயர்வு ஏற்படுகிறது.
தற்போது எரிபொருள் விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில், சர்க்கரை மற்றும் பாமாயில் மூலப்பொருள்களும் உயர்ந்துள்ளன. இத்தகையில் லாப வரம்புகளை காப்பாற்றிக்கொள்ள நிறுவனங்கள் மீது அழுத்தம் அதிகமாகி உள்ளது.
2026-27 நிதியாண்டில் ஜூன் காலாண்டில், FMCG துறை சராசரியாக சுமார் 2-5% வரை விலைகளை உயரத்தியிருந்தது. FMCG துறையானது பொருளின் எடையைக் குறைத்தல் அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருட்களின் விலைகளை உயர்த்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்தச் சூழலில், எந்தெந்த FMCG நிறுவனங்கள் அதன் தயாரிப்பு பொருட்களின் விலையை உயர்த்துகின்றன என்பதை இங்கு காணலாம்.
நமது அன்றாட தேவைகளான Surf Excel, Rin போன்ற சலவைத் தூள்கள்; Lux, Dove போன்ற குளியல் சோப்புகள், Clinic Plus, Sunsilk போன்ற ஷாம்பு பிராண்டுகள் மற்றும் டூத்பேஸ்ட் ஆகியவற்றின் விலைகளை அந்நிறுவனம் அதிகரிக்கக்கூடும்.