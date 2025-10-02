கார் வாங்கும் ஐடியா இருக்கா... அப்போ இன்று முதல் இதை செய்யுங்க - ஈஸியா வாங்கலாம்!

Financial Tips For Car Loan: இன்றைய காலகட்டத்தில் கார் வாங்குவது என்பது ஆடம்பரமானதாக பார்க்கப்படுவதில்லை. காரணம், இப்போது கார் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மிகவும் தேவையான ஒன்றாக மாறி வருகிறது. ஒரு குடும்பம் எளிதாக எங்காவது சென்று வருவதற்கு காரை போன்ற சிறந்த ஆப்ஷன் வேறு இருப்பதில்லை.
Car Loan Down Payment: முன்பணம் ரொம்ப முக்கியம்
குடும்பத்துடன் பயணிப்பதற்கு மட்டுமின்றி நகர்புறங்களில் அன்றாட வேலைகளுக்கும் காரின் தேவை அதிகமாகிவிட்டது. தம்பதியர் வேலைக்குச் செல்வதில் தொடங்கி, குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அழைத்துச் செல்வது மற்றும் மீண்டும் அழைத்து வருவது என ஏராளமான நன்மைகள் காரால் உள்ளன. அதேநேரத்தில், புதிய அல்லது பழைய காரை வாங்குவது என்பது உங்களின் பொருளாதாரத்தில் பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கக் கூடும். நீங்கள் கார் வாங்குகிறீர்கள் என்றால் அதில் முதல் மற்றும் முக்கியமான விஷயமே, காரை வாங்குவதற்கு நீங்கள் செலுத்தும் முன்பணம் தான்.
Car Loan Down Payment: முன்பணம் என்றால் என்ன?
பலரும் காரை கடன் பெற்றுதான் வாங்குவீர்கள். நீங்கள் கார் வாங்க வங்கியிலும் கடன் வாங்கியிருக்கலாம், இல்லையெனில் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களிடமும் கடன் வாங்கியிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் கார் வாங்குவதற்கு நீங்கள் ஓரளவுக்கு முன்பணத்தை திரட்டி அதை கார் விற்பவரிடம் கொடுத்திருப்பீர்கள். காரின் மொத்த விலையில் இருந்து அந்த முன்பணத்தை கழித்து, மீதம் இருக்கும் தொகைக்குதான் நீங்கள் கடன் பெறுவீர்கள். உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் ரூ.10 லட்சத்திற்கு கார் வாங்குகிறீர்கள் என்றால், முன்பணமாக ரூ.2 லட்சத்தை முழுமையாக செலுத்திவிட்டால் நீங்கள் மீதம் உள்ள ரூ.8 லட்சத்திற்கு கடன் வாங்கினால் போதுமானது.
Car Loan Down Payment: 4 ஈஸியான வழிகள்
நீங்கள் முன்பணத்தை அதிகமாக கொடுத்தால், கடனை குறைவாக வாங்கினாலேயே போதும். உங்களின் மாதத் தவணையும் மிகப்பெரிய சுமையாக இருக்காது. ஆனால் நீங்கள் குறைவாக முன்பணம் செலுத்தியிருந்தால் நீங்கள் அதிக கடனை சுமக்க வேண்டிவரும். அதாவது, காரின் மொத்த விலையில் சுமார் 30% - 40% தொகையை நீங்கள் முன்பணமாக செலுத்திவிடுவது நல்லது. அது சரி, அது எப்படி கார் வாங்குவதற்கான முன்பணத்தை கடன் வாங்காமல் திரட்டுவது என கேட்கிறீர்களா...? அதைதான் இங்கு பார்க்கப்போகிறது. நீங்கள் கார் வாங்க திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், அதன் முன்பணத்தை திரட்டுவதற்கான 4 வழிகளை இங்கு காணலாம்.
Car Loan: தேவையில்லாத செலவுகளை கட் பண்ணுங்க
மிடில் கிளாஸ் மக்கள் கார் வாங்க திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றாலே நீங்கள் அதிகம் சேமிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் மாதாமாதம் தேவையின்றி செய்யும் செலவுகளை கவனித்து அவற்றை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். அதன் மூலம் சேமிக்கும் தொகையை தனியாக எடுத்து வைக்க வேண்டும். நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் தேவையற்ற செலவுகளை குறைந்தீர்கள் என்றால் குறைந்தபட்சம் ரூ.5 ஆயிரம் வரையிலாவது சேமிக்கலாம். இதனை நீங்கள் 2-3 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து செய்து வந்தாலும் கையில் அதிக பணம் சேரும், நீங்களும் உங்களின் சொந்த கார் கனவை நனைவாக்கலாம்.
Car Loan: குறுகிய காலத்திற்கான RD
பெரியளவில் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் என நினைப்பவர்கள் வங்கியில் கொடுக்கப்படும் தொடர்ச்சியான வைப்புத்தொகை (RD) திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். அதாவது, நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.10 ஆயிரத்தை டெபாசிட் செய்து வருகிறீர்கள் என வைத்துக்கொள்வோம், 6.5% வட்டி கிடைக்கும். 24 மாதங்களில் நீங்கள் ரூ.2.40 லட்சத்தை முதலீடு செய்திருப்பீர்கள். மொத்தம் வட்டியுடன் உங்கள் கையில் ரூ.2 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 847 வரும். இதை வைத்து நீங்கள் காரின் முன்பணத்தை செலுத்தி கடன் சுமையை குறைக்கலாம்.
Car Loan: மியூச்சுவல் பண்ட் முதலீடு
நீங்கள் கார் வாங்க வேண்டும் என்றால் 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே திட்டமிட்டு, மியூச்சுல் பண்டில் SIP மூலம் முதலீடு செய்ய தொடங்குங்கள். கார் வாங்க ரூ.2 லட்சத்தை முன்பணமாக திரட்ட வேண்டும் என நினைத்தால் நீங்கள் மாதாமாதம் குறைந்தது ரூ.6 ஆயிரம் SIP மூலம் மியூச்சுவல் பண்டில் முதலீடு செய்யவேண்டும். இதில் வருடாந்திர வட்டி வருவாய் 12% கிடைக்கலாம். மூன்று ஆண்டுகளில் நீங்கள் ரூ.2.58 லட்சத்தை திரட்டியிருப்பீர்கள்.
Car Loan: மற்றொரு வருமானத்தை உருவாக்குங்கள்
விரைவாக காருக்கான முன்பணத்தை திரட்ட வேண்டும் என்றால் இன்னொரு வருமானத்தையும் நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் மற்றொரு வருமானத்திற்கான ஆப்ஷனை நீங்கள் உருவாக்கலாம். அதுமட்டுமின்றி உங்களுக்கு வரும் போனஸ் மற்றும் ஊதிய உயர்வை போன்றவற்றையும் சேமிக்க வேண்டும். இதன்மூலமும் நீங்கள் விரைவாக முன்பணத்தை திரட்டலாம்.
Car Loan: கார் வாங்க செல்லும் முன் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்:
- நீங்கள் அதிகமாக முன்பணம் செலுத்தினால் கடன் குறைவாக வாங்கினால் போதும். இதனால் மாதத் தவணையும் குறையும்.
- கார் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் ஒவ்வொரு வங்கியிலும் மாறுபடும். எனவே உங்களுக்கு எந்தெந்த வங்கிகள் கடன் அளிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள்?, அவர்களிடம் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு?, எதில் குறைவான வட்டி விகிதம்? என்பதை கவனித்து கடன் பெறுங்கள்.
- கார் வாங்குவதற்கு செயலாக்க கட்டணங்கள் மற்றும் மறைமுக கட்டணங்கள் இருக்கும். அவற்றை தெளிவாக கேட்டு தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
- மேலும் நீண்ட காலத்திற்கு கடன் வாங்கினால் நீங்கள் அதிக வட்டி செலுத்த வேண்டியது வரும். எனவே குறுகிய கால கடன்களை பெறுங்கள்.
மேலும் படிக்க | சிபில் ஸ்கோர் கம்மியா இருக்கா? கவலை வேண்டாம்! உங்களுக்கும் கடன் கிடைக்கும்!
மேலும் படிக்க |வங்கியில் லோன் வேணுமா...? சிபில் மட்டும் போதாது... இந்த 3 விஷயம் முக்கியம்!
மேலும் படிக்க | SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ