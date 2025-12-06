வேலைக்கு போக கல்லூரி டிகிரி தேவையில்லை! Zoho நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு பதிவு..

Sridhar Vembu No College Degree Required For Job : ‘காலேஜ் டிகிரி அவசியமா? அவசியம் இல்லையா?’ என்கிற விவாதம், பல வருடங்களாக நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது. ஒரு சிலர், கல்லூரி படிப்பு வெறும் பெருமைக்காக மட்டும்தான், அதைத்தாண்டி நாம் எவ்வளவு திறனை வளர்த்துக்கொள்கிறோம் என்பதில்தான் வளர்ச்சி இருக்கிறது என்று கூறுகின்றனர். இன்னும் சிலர், டிகிரி இருந்தால்தான் சரியான வேலையே கிடைக்கும் என்கின்றனர். இப்படி விவாதத்திற்கு மேல் விவாதம் எழ, இப்போது Zoho நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் முன்னாள் தலைவரான ஸ்ரீதர் வேம்பு வெளியிட்டிருக்கும் ஒரு விஷயமும் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது.
ஸ்ரீதர் வேம்பு:
இந்தியாவை சேர்ந்த, கோடீஸ்வர தொழிலதிபர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் ஸ்ரீதர் வேம்பு. தஞ்சாவூரை சேர்ந்த விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து வந்த இவர், சென்னையில் இளநிலை படிப்பை முடித்து, வெளிநாட்டி உயர்நிலை பட்டப்படிப்பை முடித்தார். 2009ல் இவர் தொடங்கிய Zoho நிறுவனம், இன்று பல கோடி ஈட்டும் மென்பொருள் நிறுவனமாக இருக்கிறது. இவர், எப்போதும் தனது தனித்துவமான சிந்தனைக்காகவும், புகழ்பெற்ற இவர், தற்போது ஒரு வேலையை பெறுவதற்கு கல்லூரி படிப்பு அவசியம் இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.
ஸ்ரீதர் வேம்பு பதிவு:
சமீபத்தில் Culturer Explorer என்கிற எக்ஸ் தள பக்கத்தில், முன்னணி டெக் நிறுவனம் ஒன்று அமெரிக்காவில் இருக்கும் மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும், நேரடியாக 18 வயதிலேயே தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எனவும் கூறி இருக்கிறது. இதனை பெரும்பாலான மாணவர்கள் இன்பற்றா தொடங்கி விட்டதாக கூறும் ஆய்வை, அந்த பக்கத்தில் பதிவு செய்திருக்கின்றனர்.
இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கும் ஸ்ரீதர் வேம்பு, புத்திசாலியான அமெரிக்க மாணவர்கள் இப்போது கல்லூரிக்கு செல்வதை தவிர்த்து வருவதாகவும், தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு உதவுவதாகவும் கூறி இருக்கின்றனர். இதனால், பட்டம் பெறுவதற்கு அதிக கடன் வாங்காமல் தவிர்க்க முடிவதாக கூரும் ஸ்ரீதர், இந்த போக்கு உலகை பார்க்கும் விதத்தை அவர்களுக்கு மாற்றும் என்று கூறியிருக்கிறார்.
Smart American students now skip going to college and forward-thinking employers are enabling them. This is going to be a profound cultural shift. This is the real "youth power", enabling young men and women to stand on their own feet, without having to incur heavy debt to get a… https://t.co/qrtuWnCx5n
— Sridhar Vembu (@svembu) December 3, 2025
தன் நிறுவனமான Zohoவில், எந்த வேலையில் சேர வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு டிகிரி தேவையில்லை என்கிறார். அப்படி ஏதேனும் ஒரு மேனேஜர் டிகிரி தேவை என்று பதிவிட்டால், நீங்களே HR இடம் தெரிவித்து அதனை அப்பதிவில் இருந்து நீக்கலாம் என்று கூறியிருக்கிறார்.
தென்காசியில் தான் இணைந்து வேலை பார்க்கும் டெக் டீம் 19 வயது உடையவர்களாக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இவர் கூறியிருக்கும் இந்த விஷயங்கள், தற்போது ஆச்சரியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்ரீதர் வேம்பு, தனது நிறுவனத்தில் பணிபுரிய பல்வேறு இளைஞர்களுக்கு ட்ரெயினிங் கொடுத்து வருவதும், அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதும், பலருக்கும் தெரிந்த விஷயம். இவர் தொடங்கிய இந்த ZOHO நிறுவனத்தில் எப்படியாவது சேர்ந்து விட வேண்டும் என்பது பல இளைஞர்களின் கனவாக இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க | சாதித்த இந்தியர்! $1 பில்லியன் வருவாயுடன் உலக நாடுகளை திரும்பி பார்க்க வைத்த Zoho!
மேலும் படிக்க | 20களில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள சொல்லும் ஸ்ரீதர் வேம்பு! ராம்சரண் மனைவி பதிலடி..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ