  • உலகின் காஸ்ட்லியான விவாகரத்து..Ex மனைவிக்கு ரூ.15,000 கோடி பாண்ட் கொடுத்த ஸ்ரீதர் வேம்பு!

உலகின் காஸ்ட்லியான விவாகரத்து..Ex மனைவிக்கு ரூ.15,000 கோடி பாண்ட் கொடுத்த ஸ்ரீதர் வேம்பு!

Fourth Costliest Divorce In World Sridhar Vembu : Sridhar Vembu Zoho Rs 15,000 Crore Divorce: ஸ்ரீதர் வேம்பு விவாகரத்து வழக்கில் 15 ஆயிரத்து 288 கோடிக்கு ‛பாண்ட்' செலுத்த அமெரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது, காஸ்லியான விவாகரத்து என்று கூறப்படுகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 13, 2026, 06:07 PM IST
Fourth Costliest Divorce In World Sridhar Vembu : கடந்த சில நாட்களாகவே, இணையத்தில் அதிகம் தேடப்படும் ஒரு ஆளாக இருப்பவர் ‘ஸ்ரீதர் வேம்பு’. இவர், தனது மனைவிக்கு ரொம்ப பெரிய தொகையை ஜீவனாம்சமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று கலிஃபோர்னியா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அவரது விவாகரத்து காஸ்ட்லியான விவாகரத்து என்று கூறப்படுகிறது.

ஸ்ரீதர் வேம்பு: 

உலகின் முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஜோஹோ செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் நம் நாட்டை தலைமையிடமாக கொண்டு உலகம் முழுவதும் செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது ஜோஹோ நிறுவனத்தின் மூத்த விஞ்ஞானியாக ஸ்ரீதர் வேம்பு செயல்பட்டு வருகிறார். 

ஸ்ரீதர் வேம்பு இந்தியா வருவதற்கு முன்பு அமெரிக்காவில் வசித்து வந்தார். அவரது மனைவி பெயர் பிரமிளா சீனிவாசன். இந்த தம்பதிக்கு ஒரு மகன் உள்ளார். அவருக்கு ஆட்டிசம் பாதிப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே தான் கடந்த 2020ம் ஆண்டில் இந்தியா வந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு, 2021ம் ஆண்டில் மனைவி பிரமிளா சீனிவாசனை பிரிவதாக அறிவித்தார். 

விவாகரத்து:

ஸ்ரீதர் வேம்பு - பிரமிளா சீனிவாசன் தொடர்பான விவாகரத்து வழக்கு அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையே தான் பிரமிளா சீனிவாசன், ஸ்ரீதர் வேம்பு மீது பரபரப்பான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். 

தன்னையும், தனது மகனையும் 2020ம் ஆண்டு நிர்கதியாக விட்டு சென்றுவிட்டார். பராமரிப்பு செலவுக்கு பணம் வழங்கவில்லை. அதுமட்டுமின்றி ஜோஹோ நிறுவனத்தில் தனது பெயரில் இருந்த பங்குகள் மற்றும் பிற சொத்துகளை அவர் சகோதரி, அவரது கணவர் பெயரில் மாற்றிவிட்டார். விவாகரத்துக்கு பிறகு சொத்தில் சரிபாதியை வழங்க ஜீவனாம்சமாக வழங்க வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு இப்படி செய்துள்ளார் என்று குற்றம்சாட்டினார். இந்த குற்றச்சாட்டுகளை ஸ்ரீதர் வேம்பு முற்றிலுமாக மறுத்தார். 

காஸ்ட்லியான விவாகரத்து:

கடந்த 2024ம் ஆண்டில் பிரமிளா நீதிமன்றத்தில் ex-parte application தாக்கல் செய்தார். அதில் அமெரிக்காவில் வருவாய் ஈட்டும் ஒரு கூட்டுசொத்தை வெளிநபருக்கு மாற்றுவதற்கான முயற்சி நடக்கிறது. அதனை நிறுத்த வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தில் கூறியிருந்தார்.  இந்நிலையில் தான் ஸ்ரீதர் வேம்பு - பிரமிளாவின் விவாகரத்து வழக்கு கலிபோர்னியாவில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.  அப்போது இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிமன்றம் விவாகரத்து வழக்கில் ஸ்ரீதர் வேம்பு தனது மனைவி பிரமிளாவின் உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும். இதற்காக 1.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை பிணைத்தொகை பத்திரமாக வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. 1.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என்பது இன்றைய டாலர் மதிப்பில் 15 ஆயிரத்து 288 கோடியாகும். 

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | SBI வாடிக்கையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை! ஆதார் ஸ்கேம்.. இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யாதீர்கள்

