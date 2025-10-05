குழந்தைகளுக்கு ஆதார் ஆணையம் கொடுத்த தீபாவளி பரிசு! அப்டேட் இலவசம்

Aadhaar update : நாட்டின் கோடிக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு தீபாவளிக்கு முன்பாக ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI), 7 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அட்டையில் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தலுக்கான (MBU-1) கட்டணத்தை முழுவதுமாக விலக்கி உள்ளது. இந்தச் சலுகை அக்டோபர் 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்து, ஒரு வருட காலத்திற்கு இலவசமாக இருக்கும். இந்த முடிவால் சுமார் 6 கோடி குழந்தைகள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கட்டண விலக்கு மற்றும் சலுகைகள்
இலவச சேவை: 7 முதல் 15 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் (MBU-1) முற்றிலும் இலவசம்.
பழைய கட்டணம்: இதற்கு முன்பு இந்த பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தலுக்கு 125 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டது.
கால வரம்பு: இந்தக் கட்டண விலக்கு அக்டோபர் 1, 2026 வரை மட்டுமே செல்லுபடியாகும். அதன் பிறகு, புதுப்பிக்கத் தவறினால் மீண்டும் 125 ரூபாய் நிலையான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
கல்வி மற்றும் அரசுத் திட்டங்களுக்கான எளிதான அணுகல்
UIDAI-இன் இந்த முடிவு, பள்ளி சேர்க்கை, கல்வி உதவித்தொகைகள் (Scholarships), மற்றும் நேரடிப் பலன் பரிமாற்றம் (DBT) போன்ற பல்வேறு அரசு சேவைகளை குழந்தைகள் எளிதாகப் பெற வழிவகுக்கும். ஆதார் எண் அடிப்படையிலான சேவைகளை எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்துவதற்கும், துல்லியமான அடையாளத்தை உறுதி செய்வதற்கும் இந்தக் கட்டணமில்லா புதுப்பித்தல் உதவுகிறது.
பெற்றோருக்கான முக்கிய அறிவுரைகள்
குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது அரசு நடைமுறைகளில் எந்தவிதத் தடையும் ஏற்படாமல் இருக்க, பெற்றோர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் பின்வரும் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல்களைத் தாமதமின்றி உடனடியாக மேற்கொள்ளுமாறு UIDAI வலியுறுத்தியுள்ளது:
முதல் கட்டாயப் புதுப்பித்தல் (MBU-1): குழந்தையின் 5வது வயதில் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் செய்யப்பட வேண்டும்.
இரண்டாவது கட்டாயப் புதுப்பித்தல் (MBU-2): குழந்தையின் 15வது வயதில் இரண்டாவது கட்டாயப் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் செய்யப்பட வேண்டும்.
இது தொடர்பாக மத்திய அரசு கொடுத்துள்ள விளக்கத்தில், 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு விரல் ரேகைகள் மற்றும் கருவிழி ஸ்கேன்கள் முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாததால், அவர்களுக்குப் பயோமெட்ரிக் விவரங்கள் எடுக்கப்படுவதில்லை என தெரிவித்துள்ளது. அரசின் இந்த நடவடிக்கை, குடும்பங்களுக்கு நிதிச் சேமிப்பை வழங்குவதுடன், குழந்தைகளின் டிஜிட்டல் அடையாள உரிமைகளை வலுப்படுத்தவும், கல்வி மற்றும் அரசுத் திட்டங்களை எளிதாக அணுகுவதை உறுதி செய்யவும் உதவுகிறது. இது டிஜிட்டல் இந்தியா முன்முயற்சியின் மற்றொரு முக்கிய படியாகும். பெற்றோர்கள் இந்தக் கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி, தங்கள் குழந்தைகளின் ஆதார் பயோமெட்ரிக் விவரங்களைப் புதுப்பித்து, 125 ரூபாய் கட்டணத்தைச் சேமிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
