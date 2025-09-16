45 நாட்களில் சொந்த தொழில் செய்யலாம் - தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu free Skill training : இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி அளிப்பது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கிராமப்புற இளைஞர்களின் சுயவேலைவாய்ப்புக்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனங்கள் (RSETIs) செயல்பட்டு வருகின்றன. இதுகுறித்து இராணிப்பேட்டை மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. செல்போன் பழுது நீக்கும் பயிற்சி முதல் வாகன பழுது நீக்கும் பயிற்சி வரை வழங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலவச உணவும் கொடுக்கப்படும்.
அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது, "இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள (RSETI) பயிற்சிமையத்தில் வேலைவாய்ப்புகளை அதிகம் வழங்கிடும் பயிற்சிகளான, குறிப்பாக செல்போன் பழுதுநீக்குதல், ஓட்டுனர்உரிமம்பயிற்சி, வீட்டுஉபயோகப்பொருட்கள் பழுது நீக்குதல், கான்கிரீட் கொத்தனார் பயிற்சி, பிளம்பிங் பயிற்சி, தச்சுபயிற்சி, இருசக்கர வாகன பழுதுநீக்குதல், ஒயரிங், அலுமினியம் பேப்ரிகேஷன், வெல்டிங் பயிற்சி, குளிர்பதனம் மற்றும் ஏர்கண்டிஷனிங், சிசிடிவி கேமரா பாதுகாப்பு அலாரம் மற்றும் புகை கண்டுபிடிப்பான் நிறுவுதல் மற்றும் சேவை செய்தல். உள்ளிட்ட 64 வகையான சுயவேலை வாய்ப்புபயிற்சிகள் எவ்வித கட்டணமும் இல்லாமல் 18 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்ட கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதியாக குறைந்தது 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தால் போதுமானது. 8ஆம் வகுப்பு முதல், ITI டிப்ளமோ மற்றும் பட்டப்படிப்பு வரை படித்தவர்களுக்கு தங்களின் கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. குறைந்தது 10 நாட்கள்முதல்அதிகபட்சம் 45 நாட்கள்வரைஉள்ள பயிற்சிக்காலத்தின் போது மதிய உணவும், காலை மற்றும் மாலை வேலைகளில் சிற்றுண்டி மற்றும் தேனீர் போன்றவை இலவசமாக வழங்கப்படுவதுடன், பயிற்சியாளர்களுக்கு சீருடை பாடப் பொருட்கள் தொழில்முனைவோராக மாறுவதற்கு உரிய அடிப்படை தொழில்கருவிகள் ஆகியவையும் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், குறிப்பிட்ட சுயதொழில் குறித்து பயிற்சி அளிப்பதுடன் உகந்த தொழில்வாய்ப்புகளை கண்டறிதல், தொழில்திட்டம் தயாரித்தல், சந்தைப்படுத்துதல், தொழில்முனைவோருக்கான சிறந்த பண்புகளை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட தொழில்முனைவோர் குறித்த பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட பயிற்சிகளுக்கு விளக்கப்பட காட்சிகள், தொழில் உபகரணங்களை பயன்படுத்துதல், கணினிவகுப்பு, மென்திறன் பயிற்சி மற்றும் செயல்முறை வகுப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சி வழிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும் தொழிற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட தொழிலில் சிறந்து விளங்கும் அனுபவம் வாய்ந்த பயிற்றுனர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுமட்டுமன்றி பயிற்சியின்போது முக்கிய தொழில்நிறுவனங்களுக்கு களப்பயணம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, அவர்களின் வெற்றிகதைகள் நேரடியாக எடுத்துக் கூறப்படுகிறது. இளைஞர்களை குழுவாக அழைத்துச்சென்று சந்தை ஆய்வுக்கான பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பயிற்சியின் முடிவில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகத்தின் அனுமதி பெற்ற நிறுவனம் மூலம் பயிற்சி சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுகிறது. பயிற்சி முடித்த இளைஞர்கள் சுயதொழில் மேற்கொள்ள ஏதுவாக இரண்டு ஆண்டுகள் வரை பயிற்சி நிலைய அலுவலர்களால் தொடர்கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
பயிற்சி முடித்து இளைஞர்கள் சுயவேலைவாய்ப்பில் ஈடுபட கடன் உதவி தேவைப்படும் பட்சத்தில், வங்கிகள் மூலம் கடன் பெறவும் பயிற்சி நிலைய அலுவலர்களால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதன் அடிப்படையில் கிராமப்புற இளைஞர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற தொழில் பயிற்சிகளில் சேர்ந்து பயன் பெற விரும்பினால், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையம் அல்லது தொலைபேசி எண்: 04172-299864, 9043629790 அல்லது தமிழ்நாடு மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்க அலுவலகம் தொலைபேசி எண்: 9444094172 ஆகியவற்றை தொடர்பு கொண்டு தகவல்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விபரம் அறிய தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் வாழ்வாதார உதவி அழைப்பு எண் 155330 மற்றும் ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்களின் கட்டணமில்லாதொலைபேசி எண்: 1800 309 8039 ஆகியவற்றை தொடர்பு கொள்ளலாம்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
