டிரோன் தயாரிக்க தமிழ்நாடு அரசே கொடுக்கும் பயிற்சி! சூப்பர் வாய்ப்பு, தவற விட்டுவிடாதீர்கள்

Tamil Nadu Government : டிரோன் தயாரிக்க தமிழ்நாடு அரசே கொடுக்கும் பயிற்சியில் விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். முழு விவரம்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 2, 2025, 04:08 PM IST
  • டிரோன் தயாரிக்க தமிழ்நாடு அரசே கொடுக்கும் பயிற்சி!
  • சூப்பர் வாய்ப்பு, தவற விட்டுவிடாதீர்கள்
  • தகுதியுள்ளவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - முழு விவரம்

டிரோன் தயாரிக்க தமிழ்நாடு அரசே கொடுக்கும் பயிற்சி! சூப்பர் வாய்ப்பு, தவற விட்டுவிடாதீர்கள்

Tamil Nadu Government, Free Drone Manufacturing Training : தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் டிரோன் தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது. இப்போது இந்த அறிவிப்பு தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்காக வெளியாகியுள்ளது. மற்ற மாவட்டத்தினர் சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலங்களை அணுகி கூடுதல் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இப்போது தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், தென்காசி மாவட்டத்தில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சார்ந்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) மூலம் ட்ரோன் தயாரிப்பு,கூட்டமைப்பு, சோதனை மற்றும் பறக்கும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சார்ந்தவர்களுக்கு, ட்ரோன் தயாரிப்பு, கூட்டமைப்பு, சோதனை மற்றும் பறக்கும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி (Drone Manufacturing Assembly Test& Flying), எம்பெடெட் சென்சார் சோதனை பயிற்சி (Embedded Sensor Testing Program), பிரிண்டெட் சர்க்யூட் போர்டு வடிவமைப்பு பயிற்சி (PCB Designing Program), பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி திட்டம் (Core Tech Placement program) அளிக்கப்படவுள்ளது.

தாட்கோவின் முன்னெடுப்பாக சென்னையில் உள்ள முன்னணி தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு, ட்ரோன் தயாரிப்பு, கூட்டமைப்பு, சோதனை மற்றும் பறக்கும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி (Drone Manufacturing Assembly Test & Flying), எம்பெடெட் சென்சார் சோதனை பயிற்சி (Embedded Sensor Testing Program), பிரிண்டெட் சர்க்யூட் போர்டு வடிவமைப்பு பயிற்சி திட்டம் (PCB Designing Program) பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி திட்டம் (Core Tech Placement program)போன்ற பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட உள்ளது.
இதற்கான தகுதிகள் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் இனத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். 

ட்ரோன் தயாரிப்பு, கூட்டமைப்பு, சோதனை மற்றும் பறக்கும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி (Drone Manufacturing Assembly Test & Flying) சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிக்கு ஏதெனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்தவராகவும், 18 முதல் 35 வயது நிரம்பியவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். எம்பெடெட் சென்சார் சோதனை பயிற்சி (Embedded Sensor Testing Program), பிரிண்டெட் சர்க்யூட் போர்டு வடிவமைப்பு பயிற்சி திட்டம்(PCB Designing Program) மற்றும் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி திட்டம் (Core Tech Placement program) போன்ற பயிற்சிகளுக்கு 18 முதல் 35 வயது நிரம்பியவராகவும், ஏதேனும் ஒரு இளநிலை பொறியியல் பட்டப்படிப்பு அல்லது ஏதேனும் ஒரு பொறியியல் பட்டயப்படிப்பில் (Diploma) தேர்ச்சி பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்.

மேற்கூறிய பயிற்சிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதார்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதியுள்ள இளைஞர்கள் இப்பயிற்சியில் சேருவதற்கு தாட்கோ இணையதளத்தின் மூலம் www.tahdco.com பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம் மேலும், தங்கும் விடுதி மற்றும் உணவு உட்பட செலவினம் தாட்கோ மூலமாக வழங்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். எனவே விருப்பம் உள்ளவர்கள் தவறாமல் கலந்து கொண்டு இந்த பயிற்சிகளை பெற்றுக் கொள்ளவும்.

