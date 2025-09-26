வீடியோ எடிட்டிங் டூ சோலார் பவர் இன்ஸ்டால் - அரசு கொடுக்கும் 2 பயிற்சிகள்

Tamil Nadu Government Free Training : தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டப் பயிற்சி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII), சென்னையில் இரண்டு முக்கியமான மற்றும் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளை நடத்தவுள்ளது.
1. திருமண புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடிட்டிங் பயிற்சி (5 நாட்கள்)
திருமணப் புகைப்படம் எடுப்பது மற்றும் வீடியோ எடிட்டிங் துறையில் தொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கான 5 நாள் பயிற்சித் திட்டம் 13.10.2025 முதல் 17.10.2025 தேதி வரை காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
இப்பயிற்சியில், புகைப்படம் எடுத்தலின் வரலாறு மற்றும் அடிப்படை நுட்பங்கள், ஒளியமைப்பு, கலவை மற்றும் மேம்பட்ட புகைப்பட நுட்பங்கள் ஆகியவை கற்றுத்தரப்படும். குறிப்பாக, திருமணப் புகைப்படக் கலையில் உள்ள பாரம்பரிய நுட்பங்கள், நேர்மையான புகைப்பட நுட்பங்கள் (Candid Photography), உருவப்பட நுட்பங்கள் (Portraits), உயர்நிலை புகைப்பட மறுசீரமைப்பு மற்றும் ஆல்பம் வடிவமைப்பு ஆகியவை விரிவாகப் பயிற்றுவிக்கப்படும். மேலும், ஒரு வெற்றிகரமான புகைப்பட வணிகத்தை உருவாக்குவது, குழுவை நிர்வகிப்பது மற்றும் அதில் சம்பாதிப்பதற்கான திட்டங்கள், வழிமுறைகள் குறித்தும் விளக்கமளிக்கப்படும்.
2. சூரிய சக்தி நிறுவல் குறித்த பயிற்சி (3 நாட்கள்)
சூரிய சக்தி (Solar Energy) துறையில் தொழில் தொடங்க விரும்பும் தொழில்முனைவோருக்கான 3 நாள் பயிற்சி 08.10.2025 முதல் 10.10.2025 தேதி வரை காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை நடைபெறும்.
இப்பயிற்சியானது சூரிய சக்தி துறையில் தொழில்முனைவோரின் அடிப்படைகள், சூரிய சக்தி மென்பொருள் கண்ணோட்டம், அடிப்படைக் கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு (Design), நிதி திட்டமிடல், மற்றும் பல்வேறு வணிக மாதிரிகளைப் புரிந்துகொள்வதில் கவனம் செலுத்தும். மேலும், சூரிய சக்தி அமைப்புகளுக்கான AMC (வருடாந்திர பராமரிப்பு ஒப்பந்தம்) மற்றும் விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவைகள், வணிக விளம்பரப் பயிற்சி ஆகியவையும் இதில் அடங்கும்.
பொதுத் தகுதி மற்றும் தொடர்பு முகவரி
தகுதி: இந்த இரண்டு பயிற்சிகளிலும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட, குறைந்தபட்சம் 10வது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் (ஆண்/பெண்) விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரசு உதவிகள்: இரண்டு பயிற்சிகளிலும் பங்கேற்பவர்களுக்கு, அரசு வழங்கும் உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் பற்றிய விவரங்கள் விளக்கப்படும்.
விடுதி வசதி: பயிற்சியில் பங்குபெறும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி வசதி உள்ளது. தேவைப்படுவோர் விண்ணப்பித்துப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த வசதி முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
சான்றிதழ் மற்றும் முன்பதிவு: பயிற்சி வெற்றிகரமாக முடித்தவர்களுக்கு அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள முன்பதிவு செய்வது அவசியம்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு:
வலைத்தளம்: www.editn.in
முகவரி: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை 600 032.
தொடர்பு எண்கள்: 8668102600 / 8072914694 (அலுவலக வேலை நாட்களில், காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:45 மணி வரை தொடர்புகொள்ளலாம்).
இந்த அரிய வாய்ப்பை ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
