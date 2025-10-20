நீங்கள் ஏடிஎம் வைத்திருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு தெரியாத முக்கிய காப்பீடு தகவல்

Insurance Claim : இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான வங்கிகள், தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு டெபிட் கார்டுடன் இலவச ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை வழங்குவது பலருக்குத் தெரிவதில்லை. கோடக் மஹிந்திரா வங்கி, டிபிஎஸ் இந்தியா, ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ வங்கி போன்ற பல முன்னணி வங்கிகள் இந்தக் கூடுதல் காப்பீட்டை வழங்குகின்றன. இருப்பினும், இந்தக் காப்பீட்டுக்குத் தகுதியுடையவராக இருக்க சில நிபந்தனைகள் உள்ளன. இந்தக் காப்பீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது, பாலிசி எண் இல்லாமல் வாரிசுகள் இந்தக் க்ளைமை எப்படிப் பெறுவது என்பதைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.
டெபிட் கார்டு இலவச காப்பீடு என்றால் என்ன?
டெபிட் கார்டுடன் வழங்கப்படும் காப்பீடு என்பது பொதுவாக ஒரு குழு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (Group Life Insurance) ஒரு பகுதியாகும். இது தனிப்பட்ட விபத்து, கொள்முதல் பாதுகாப்பு, விமான விபத்து, கார்டு மோசடி போன்றவற்றுக்கான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இது ஒரு குழு பாலிசி என்பதால், ஒவ்வொரு கார்டுதாரருக்கும் தனிப்பட்ட பாலிசி எண் வழங்கப்படுவதில்லை.
இந்த இலவச காப்பீடு செயல்பட, கார்டுதாரர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான பரிவர்த்தனையைச் செய்திருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை உள்ளது. இந்தக் குறிப்பிட்ட நிபந்தனையைப் பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே நீங்கள் இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைப் பெறத் தகுதியுடையவராக இருப்பீர்கள்.
தகுதி பெறுவதற்கான முக்கியமான நிபந்தனை
- இந்த இலவச காப்பீட்டிற்குத் தகுதி பெறுவதற்கான மிக முக்கியமான நிபந்தனை, விபத்து ஏற்படுவதற்கு முன்பு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான பரிவர்த்தனையைச் செய்திருக்க வேண்டும் என்பதே.
- எடுத்துக்காட்டாக, கோடக் மஹிந்திரா வங்கியின் பிளாட்டினம் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள், விபத்து நடப்பதற்கு முந்தைய 60 நாட்களுக்குள் தலா ரூ. 500 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறைந்தபட்சம் 6 பிஓஎஸ் (POS) அல்லது இ-காமர்ஸ் பரிவர்த்தனைகளைச் செய்திருக்க வேண்டும்.
- எஸ்பிஐ-யின் டெபிட் கார்டுகளுக்கு, விபத்துக்கு முந்தைய 90 நாட்களுக்குள் ஏடிஎம்/பிஓஎஸ்/இ-காமர்ஸ் தளத்தில் ஏதேனும் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்திருக்க வேண்டும்.
- ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு, விபத்துக்கு முந்தைய 30 நாட்களுக்குள் ஒரு பிஓஎஸ் அல்லது ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பரிவர்த்தனை செய்திருக்க வேண்டும்.
- நீங்கள் எந்த டெபிட் கார்டை வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு எவ்வளவு காப்பீடு உள்ளது, மற்றும் அதற்கான காலக்கெடு என்ன என்பதைச் சரிபார்ப்பது மிகவும் முக்கியம். இந்த நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்வதன் மூலம், உங்கள் இலவச காப்பீட்டை நீங்கள் தொடர்ந்து உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கலாம். உதாரணமாக, ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் டெபிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட மாதாந்திர பில் அல்லது எரிபொருள் கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்.
காப்பீட்டுத் தொகையின் வரம்புகள் (தோராயமாக)
டெபிட் கார்டின் வகையைப் பொறுத்து காப்பீட்டுத் தொகை மாறுபடும். விமான விபத்து, சாலை விபத்து மற்றும் இதர விபத்துக்களுக்குத் தனித்தனியான வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
குறைந்தபட்ச வரம்பு: சில அடிப்படை கார்டுகளுக்கு ₹50,000 முதல் ₹2 லட்சம் வரை (விபத்து வகையைப் பொறுத்து) இருக்கலாம்.
அதிகபட்ச வரம்பு: பிளாட்டினம் அல்லது பிரீமியம் போன்ற உயர்மட்ட கார்டுகளுக்கு, விமான விபத்தின் போது ₹10 லட்சம் முதல் ₹1 கோடி வரை கூட காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
க்ளைம் செய்வது எப்படி?
பாரம்பரிய காப்பீட்டுத் திட்டங்களைப் போல பாலிசி எண் இல்லாததால், க்ளைம் செய்வது சற்று வித்தியாசமானது. காப்பீடு கோருபவர் அல்லது வாரிசுதாரர், வங்கியின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப, ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வங்கியை அணுக வேண்டும்.
காலக்கெடு: பொதுவாக, க்ளைமை சம்பவ நடந்த 60 நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். எனினும், ஒவ்வொரு வங்கிக்கும் இதற்கான கால வரம்பு மாறுபடலாம்.
அணுகுமுறை: வாரிசுதாரர் கிளை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது வங்கி வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தை அழைத்துத் தகவல் தெரிவித்து, ஆவணங்களை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பலாம்.
க்ளைம் செய்யத் தேவையான ஆவணங்கள்:
டெபிட் கார்டு காப்பீட்டுக் க்ளைம் செய்யப் பொதுவாகக் கீழ்க்கண்ட ஆவணங்கள் தேவைப்படும்:
முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட காப்பீட்டுக் கோரிக்கை படிவம்.
அசல் மரணச் சான்றிதழ்.
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை (Postmortem report).
முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) அல்லது பஞ்சநாமா (விபத்து வழக்குகளுக்கு மட்டும்). விபத்து ஏற்பட்ட இடத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களும் தேவைப்படலாம்.
சம்பவம் உள்ளூர் ஊடகங்களில் வெளியானால், அதற்கான செய்தித்தாள் வெட்டுத் துண்டுகள்.
சிகிச்சை பெற்றிருந்தால், மருத்துவமனை ஆவணங்கள்.
வாரிசுதாரரின் முகவரி உட்படத் தொடர்பு விவரங்கள் மற்றும் KYC ஆவணங்கள்.
விபத்து நடந்தபோது கார்டுதாரர் வாகனம் ஓட்டினால், அவரது ஓட்டுநர் உரிமம்.
ஆவணங்கள் வேறு மொழியில் இருந்தால், அதனை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து, நோட்டரி சான்றிதழுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். காப்பீட்டிற்கு வாரிசுதாரரை நியமிக்கவில்லை என்றால், வங்கிக்கு சட்டப்பூர்வ வாரிசுச் சான்றிதழை (Legal Heir Certificate) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
உங்கள் டெபிட் கார்டில் இலவசமாகக் கிடைக்கும் இந்த முக்கியமான காப்பீட்டைத் தவறவிடாமல் இருக்க, உங்கள் வங்கியின் விதிமுறைகளை அறிந்து, குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனை நிபந்தனையைத் தொடர்ந்து பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி! அமைச்சரவை ஒப்புதல்.. அதிகரிக்கும் சம்பளம்
மேலும் படிக்க | மீண்டும் டிஏ உயர்வு: 60% -ஐ தாண்டும் அகவிலைப்படி, அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்கள் ஹேப்பி... 28 லட்சம் பேருக்கு பயன் - அகவிலைப்படியை உயர்த்திய இந்த மாநிலம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ