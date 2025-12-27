English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • இலவச எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் : ஆதார் பயோமெட்ரிக் அவசியம் - மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்

இலவச எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் : ஆதார் பயோமெட்ரிக் அவசியம் - மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்

Free LPG Cylinder Scheme Update: இலவச எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் திட்டத்தில் ஆதார் பயோமெட்ரிக் அவசியம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:24 PM IST
  • இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் அப்டேட்
  • மத்திய அரசு கொடுத்த விளக்கம்
  • ஆதார் அங்கீகாரம் அவசியம்

இலவச எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் : ஆதார் பயோமெட்ரிக் அவசியம் - மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்

Free LPG Cylinder Scheme Update: பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம், இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் திட்டம் உள்ளிட்ட முக்கிய திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்த புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவின் ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி, பெட்ரோலியப் பொருட்களின் சுத்திகரிப்பு, விநியோகம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல்,  அவற்றின் இறக்குமதி, ஏற்றுமதி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்குப் இந்த அமைச்சகம் பொறுப்பாகும். இந்தியாவின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரத்திற்கு எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தொடர்ந்து முக்கிய உள்ளீடுகளாக உள்ளன.



2025-ம் ஆண்டில், மலிவு விலையில் எரிசக்தி கிடைப்பதை உறுதி செய்தல், உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேம்படுத்துதல், உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல், தூய்மையான எரிபொருட்களை ஊக்குவித்தல் மற்றும் தேசிய எரிசக்தி பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதற்காக இந்த அமைச்சகம் ஒரு பரந்துபட்ட அணுகுமுறையைப் பின்பற்றியது. 

25 லட்சம் கூடுதல் எல்பிஜி இணைப்பு

இந்த முயற்சிகள் எரிசக்தி அணுகல், எரிசக்தி செயல்திறன், எரிசக்தி நிலைத்தன்மை மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு ஆகிய தேசிய முன்னுரிமைகளுடன் ஒத்துப்போகின்றன. தூய்மையான சமையல் எரிபொருள் அனைவருக்கும் கிடைப்பதை உறுதி செய்வது ஒரு முதன்மை முன்னுரிமையாக இருந்தது.  உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ், 2025 டிசம்பர் 1 -ம் தேதி நிலவரப்படி, பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை சுமார் 10.35 கோடியாக இருந்தது. நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களைச் சரிசெய்து, எல்பிஜி இணைப்பு அனைவருக்கும் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, 2025-26 நிதியாண்டில் 25 லட்சம் கூடுதல் எல்பிஜி இணைப்புகளை வழங்க அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. 

சிலிண்டர் உபயோகம் அதிகரிப்பு

முந்தைய பல-புள்ளி சுய-அறிவிப்பு முறைக்கு பதிலாக, ஒற்றை வறுமை நிலை அறிவிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் தகுதி செயல்முறை எளிதாக்கப்பட்டது, இதன் மூலம் இணைப்பு பெறுவது வேகமாகவும் அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாகவும் மாறியது. இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஒன்பது சிலிண்டர் மறு நிரப்பல்கள் வரை, 14.2 கிலோ சிலிண்டருக்கு ரூ 300 என்ற இலக்கு மானியத்தின் மூலம் எல்பிஜியின் மலிவுத்தன்மைக்கு ஆதரவளிக்கப்பட்டது.

இந்த நடவடிக்கை எல்பிஜி நுகர்வில் சீரான உயர்வுக்கு வழிவகுத்தது. ஒரு நபருக்கான சராசரி நுகர்வு 2019-20 ஆம் ஆண்டில் சுமார் மூன்று மறு நிரப்பல்களில் இருந்து 2024-25 நிதியாண்டில் 4.47 மறு நிரப்பல்களாகவும், மேலும் 2025-26 நிதியாண்டில் ஆண்டுக்கு சுமார் 4.85 மறு நிரப்பல்கள் என்ற விகிதாச்சார அளவிற்கும் அதிகரித்துள்ளது, இது தூய்மையான சமையல் எரிபொருளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதைக் காட்டுகிறது.

ஆதார் பயோமெட்ரிக் அவசியம்

மானிய இலக்கு நிர்ணயம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்த, பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரம் விரைவுபடுத்தப்பட்டது. 2025 டிசம்பர் 1-ம் தேதி நிலவரப்படி, பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் திட்டத்தின் நுகர்வோரில் 71 சதவீதத்தினரையும், பிற நுகர்வோரில் 62 சதவீதத்தினரையும் உள்ளடக்கியது. நுகர்வோர் எளிமையான மொபைல் அடிப்படையிலான செயல்முறைகள் மூலம், எந்தச் செலவும் இல்லாமல் அங்கீகாரத்தை முடிக்க உதவும் வகையில், நவம்பர் 2025-ல் நாடு தழுவிய சிறப்பு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது.

நாடு தழுவிய அடிப்படைப் பாதுகாப்புச் சரிபார்ப்பு பிரச்சாரத்தின் மூலம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு வலுப்படுத்தப்பட்டது. வாடிக்கையாளர்களின் வீடுகளில் 12.12 கோடிக்கும் மேற்பட்ட இலவசப் பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன பெட்ரோலிய நுகர்வோர் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

