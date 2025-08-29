English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ், விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamilnadu Government solar entrepreneurship training : 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு சோலார் பேனல் தொடர்பான தொழில் மேம்பாட்டு பயிற்சியை வழங்க உள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 29, 2025, 07:21 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் பங்கேற்கலாம்
  • இருபாலரும் கலந்து கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு

Tamilnadu Government solar entrepreneurship training : தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், தொழில்முனைவோர் திறன் மேம்பாட்டுத் பயிற்சியில் சூரிய சக்தி தொழில் முனைவோர்" குறித்த பயிற்சி வழங்க உள்ளது. சென்னையில், 9 நாட்கள் இந்த பயிற்சி நடக்க உள்ளது. தொழில்முனைவோர் திறன் மேம்பாட்டுத் பயிற்சியில் சூரிய சக்தி தொழில் முனைவோர்" குறித்த பயிற்சியானது வரும் 08.09.2025 முதல் 16.09.2025 தேதி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.

இப்பயிற்சியில் சூரிய சக்தி துறையில் தொழில்முனைவோரின் அடிப்படைகள், நுண் ஆய்வகம், சூரிய சக்தியில் தொழில்முனைவோரின் முக்கியத்துவம், ஒரு தொழில்முனைவோரின் பண்புகள், தொழில்முனைவோர் உந்துதல் - சுய பகுப்பாய்வு. நிறுவன மேம்பாட்டிற்கான இடர் எடுப்பு மற்றும் இலக்கு நிர்ணய நடத்தையைப் புரிந்துகொள்வது, வணிக வாய்ப்பு அடையாளம் காணல், சூரிய சக்தியின் அடிப்படை, சூரிய கூறுகள் மற்றும் அமைப்பு வடிவமைப்பு, சந்தை கணக்கெடுப்பின் கண்ணோட்டம், தொழில்முனைவோர் ஆதரவு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, சூரிய ஆற்றல் துறையைச் சேர்ந்த வெற்றிகரமான தொழில்முனைவோருடன் தொடர்பு, நிதி எழுத்தறிவு, சட்ட நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது, சூரிய கூரை முயற்சிக்கான வணிகத் திட்டத்தை உருவாக்குதல், சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் விலை நிர்ணய உத்திகள் உள்ளிட்டவைகளை கற்றுக் கொள்ளலாம்

தொழில்முனைவோருக்கான சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விற்பனை உத்திகள்: 

இலக்கு வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பயனுள்ள சந்தைப்படுத்தல் சேனல்களை அடையாளம் காணுதல். டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தல், சூரிய PV கூறுகளின் கண்ணோட்டம், சூரிய PV அமைப்பை வடிவமைத்தல், வடிவமைப்பு மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி நடைமுறை பயிற்சிகள், அமைப்பு மற்றும் வயரிங், வங்கி நடைமுறை மற்றும் முறைகள் முழுமையாக விளக்கப்படும்.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை பரிசீலனைகள்: உரிமம் வழங்குதல், அனுமதிகள் மற்றும் காப்பீடு, வணிக தொடர்பு திறன்கள், கட்ட இணைப்பு செயல்முறை: பயன்பாட்டுத் தேவைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளைப் புரிந்துகொள்வது. வெற்றிகரமான மின் கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட சூரிய சக்தி திட்டங்களின் வழக்கு ஆய்வுகள், வேலைவாய்ப்புத் திறன்கள், நிறுவன மேலாண்மை,நிறுவனங்களுக்கான பதிவு, உதயம் பதிவு நிதி திட்டமிடல் போன்றவை வழிமுறைகள் ஆகியன கற்றுத்தரப்படும். அரசு வழங்கும் உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் ஆகியவையும் விளக்கப்படும். எனவே விருப்பம் உள்ளவர்கள் இதில் கலந்து கொள்ளலாம்.

இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் (ஆண்/பெண்) 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10வது வகுப்புடன் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பயிற்சியில் பங்குபெறும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி உள்ளது தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை பெற விரும்புவோர் www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய கைபேசி எண்கள் -  8668102600 / 7010143022. 

இப்பயிற்சியில் 30 இருக்கைகள் மட்டுமே முதலில் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அனுமதிக்கப்படுகின்றன. முன்பதிவின் கடைசி தேதி: 05.09.2025. அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி - தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை – 600 032. 

Solar entrepreneurship trainingFree solar training Chennai10th pass government trainingSolar panel installation trainingTamilnadu Government

