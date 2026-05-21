/ஒரு சிறிய சந்தையில் ஆரம்பித்து இன்று பல பில்லியன் டாலர் சாம்ராஜ்யம்: எஸ்செல் குரூப்பின் பிரமிக்க வைக்கும் வரலாறு!

Essel Group History Tamil: ஹரியானாவின் ஒரு சிறிய கிராமத்திலிருந்து வேலை தேடிப் புறப்பட்ட ஒரு குடும்பம், 1926-இல் தொடங்கிய வணிகம்தான் இன்று உலகப் புகழ்பெற்ற எஸ்செல் குரூப். 5 பெரிய பொருளாதார நெருக்கடிகளைத் தாண்டி, ஊடகம் (ZEE), பொழுதுபோக்கு, பேக்கேஜிங் எனப் பல துறைகளில் முத்திரை பதித்து, இன்று 190-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரந்து விரிந்துள்ளது. தற்போதைய 5-வது மற்றும் அடுத்த 6-வது தலைமுறையினரின் கைகளில் 'Youngat90' என்ற உத்வேகத்துடன் இந்த பாரம்பரியம் தொடர்கிறது.
Essel Group 100 Years: ஹரியானாவின் ஹிசார் பகுதியில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடம் அக்ரோஹா. இங்கிருந்துதான் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சிறந்த எதிர்காலத்தைத் தேடி ஒரு குடும்பம் ஃபதேபூருக்குக் குடிபெயர்ந்தது. காலச்சக்கரம் சுழன்றது, தலைமுறைகளும் மாறின. பின்னர் வந்தது 1926-ஆம் ஆண்டு. அந்தக் குடும்பத்தில் ஸ்ரீ ஜெகன்னாத் கோயங்கா (எஸ்செல் குரூப் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தாத்தா) தலைமையில் மூன்று சகோதரர்கள் வணிகத்தில் பெரிய அளவில் சாதிக்கக் கனவு கண்டனர். அந்த கனவு, அடுத்த 100 ஆண்டுகளில் இந்தியத் தொழில் துறையின் மிகச்சிறந்த உத்வேகக் கதையாக மாறும் என்று அப்போது யாரும் கற்பனை கூட செய்திருக்க மாட்டார்கள்.
ஃபதேபூரில் தங்கள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக இந்த சகோதரர்கள் கடுமையாக உழைத்தனர். ஏனெனில், அவர்களின் இலக்கு வெறும் வாழ்வாதாரம் மட்டுமே அல்ல; கனவு பெரியதாக இருந்ததால், உழைப்பும் பெரியதாகவே இருந்தது. வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடி, இந்த குடும்பம் கங்காநகர் மாவட்டத்தின் சிறிய நகரமான பாத்ராவை அடைந்தது. அங்கிருந்து ஒகாரா கடைக்குச் சென்றனர், இது இன்று மிண்ட் கும்ரி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஆனால், ஓட நினைக்கும் கனவுகளுக்கு ஒரு இடத்தில் தேங்கி நிற்பது எப்படி சாத்தியமாகும்? தங்கள் வியாபாரத்தை மேலும் பெரியதாக்க, மூன்று சகோதரர்களும் 1926-இல் ஹிசார் அருகே உள்ள சாதல்பூர் கிராமத்தை அடைந்து, ஆதம்பூரின் தானிய சந்தையில் (அனஜ் மண்டி) தங்கள் தொழிலைத் தொடங்கினர். இந்த இடத்திலிருந்துதான் எஸ்செல் குரூப்பின் (Essel Group) வரலாற்றுப் பயணம் விதைக்கப்பட்டது. 'ஆதம்பூர்' என்ற பெயரின் முதல் எழுத்தான 'A' இல் தொடங்கி, இன்று 'ZEE' இன் 'Z' வரை வந்து நிற்குமளவுக்கு இது ஒரு அசாத்தியமான பயணமாக மாறியுள்ளது.
இந்தப் பயணம் அவ்வளவு எளிதானதாக இருக்கவில்லை. இது போராட்டங்கள், அபாயங்கள் மற்றும் எண்ணற்ற சவால்கள் நிறைந்த ஒரு பயணமாகும். எஸ்செல் குரூப் தனது பயணத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்ல, ஐந்து பெரிய பொருளாதார நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டது. ஒவ்வொரு முறையும் சூழ்நிலைகள் இவர்களின் வழியை மறிக்க முயன்றன, ஆனால் இந்தக் குடும்பம் ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. அவர்களின் தளராத தைரியம், மன உறுதி மற்றும் ஒருபோதும் பின்வாங்காத சிந்தனை ஆகியவை ஒவ்வொரு நெருக்கடியையும் ஒரு புதிய வாய்ப்பாக மாற்றின. ஒவ்வொரு கடினமான காலகட்டத்திற்குப் பிறகும், இந்த நிறுவனம் முன்னெப்போதையும் விட மிகவும் வலிமையாக உருவெடுத்தது.
ஸ்ரீ ஜெகன்னாத் கோயங்காவின் தலைமையில் தொடங்கிய இந்தப் பயணத்தை, புதிய சிந்தனைகளும் தொலைநோக்குப் பார்வையும் கொண்ட டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, குழுமத்தின் தலைவராக புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு சென்றார். இவருடன் இவர்களது சகோதரர்கள் ஸ்ரீ ஜவஹர் கோயல், ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயண் கோயல் மற்றும் ஸ்ரீ அசோக் கோயல் ஆகியோரும் இந்த பாரம்பரியத்திற்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்தனர். தங்களின் வளமான பாரம்பரியத்தை ஆறு தலைமுறைகளாக வெற்றிகரமாக முன்னோக்கி எடுத்துச் சென்ற மிகச்சில இந்திய வணிகக் குழுமங்களில் எஸ்செல் குரூப்பும் ஒன்றாகும்.
இன்று எஸ்செல் குரூப் பல பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள ஒரு பிரம்மாண்டமான குழுமமாக வளர்ந்துள்ளது. ஊடகம் (Media), பொழுதுபோக்கு (Entertainment), பேக்கேஜிங் (Packaging), உள்கட்டமைப்பு (Infrastructure), கல்வி (Education), தொழில்நுட்பம் (Technology) உள்ளிட்ட பல துறைகளில் தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளது. இன்று இந்த குழுமம் உலகின் 190-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் தனது வலுவான இருப்பை பதிவு செய்துள்ளது.
இந்தியாவின் தாராளமயமாக்கலுக்கு முந்தைய (Pre-liberalization) காலகட்டத்தில் வணிக இலக்குகளை வடிவமைப்பதில் எஸ்செல் குரூப் பங்களித்தது மட்டுமன்றி, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் புதிய வலிமையை அளித்தது. இந்தியாவின் 'ஹார்ட் பவர்' (Hard Power) மற்றும் 'சாஃப்ட் பவர்' (Soft Power) ஆகிய இரண்டையும் வலுப்படுத்துவதில் இந்த குழுமம் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது. தனது தொலைநோக்கு சிந்தனையால் வணிகத்தில் எப்போதும் புதிய தரநிலைகளை அமைத்து, வெறும் நிறுவனங்களை மட்டும் உருவாக்காமல், நாட்டிற்கே ஒரு சிறந்த தொழில்துறையை (Industry) உருவாக்கியுள்ளது. 'ஒரு நூற்றாண்டின் முத்திரை' (Impression of a Century) என்ற சிந்தனையுடன், எஸ்செல் குரூப் நாடு முழுவதும் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்
விவரங்கள்
|தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு
|1926
|தொடக்கப் புள்ளி (விதை)
ஆதம்பூர் தானிய சந்தை (ஹிசார், ஹரியானா)
|நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிலை
|பல பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சர்வதேச குழுமம்
|முன்னோடித் தலைவர்கள்
|ஸ்ரீ ஜெகன்னாத் கோயங்கா, டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, ஸ்ரீ ஜவஹர் கோயல், ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயண் கோயல், ஸ்ரீ அசோக் கோயல்
|செயல்படும் முக்கியத் துறைகள்
ஊடகம் (ZEE), பொழுதுபோக்கு, பேக்கேஜிங், உள்கட்டமைப்பு, கல்வி, தொழில்நுட்பம்
|உலகளாவிய இருப்பு
|190-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்
|உருவாக்கப்பட்டுள்ள வேலைவாய்ப்புகள்
|1 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள்
|எதிர்கொண்ட பொருளாதார நெருக்கடிகள்
|5 பெரிய உலகளாவிய/பொருளாதார சரிவுகள்
|தலைமுறைப் பாரம்பரியம்
|வெற்றிகரமாக 5 தலைமுறைகளைக் கடந்து, தற்போது 6-வது தலைமுறை தயாராக உள்ளது
குழுமத்தின் தாரக மந்திரம் / கொள்கை
|Impression of a Century மற்றும் Youngat90
ஆதம்பூரின் ஒரு சிறிய சந்தையிலிருந்து தொடங்கி, ஐந்து பெரிய பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளைச் சந்தித்த பிறகு, பல பில்லியன் டாலர் வணிகமாக இந்த குழுமம் வளர்ந்து நிற்பதைக் காண்பது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று எஸ்செல் குரூப் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா கூறுகிறார். வரும் ஆண்டுகளிலும் நாட்டிற்கு சேவை செய்யவும், இந்தியாவை உலக அரங்கிற்கு கொண்டு செல்லவும் தாங்கள் உறுதியுடன் இருப்பதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
இன்று நம் நாட்டில் பாரம்பரியமாகப் பெறப்படும் வணிகங்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று தலைமுறைகளுக்குப் பிறகு பலவீனமடைந்து விடுகின்றன. ஆனால், எஸ்செல் குரூப்பின் மிகப்பெரிய பலமே என்னவென்றால், இதில் அடுத்தடுத்து வரும் ஒவ்வொரு தலைமுறையும் வணிகத்தை மேலும் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறது. காலத்திற்கு ஏற்ப தன்னை அப்டேட் செய்து கொண்டது, சவால்களை துணிச்சலுடன் எதிர்கொண்டது மற்றும் அடுத்த தலைமுறையினரிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்தது ஆகியவைதான் இந்த குழுமத்தின் வெற்றிக்கான ரகசியம்.
இன்று இந்த குழுமத்தின் பொறுப்பு ஐந்தாவது தலைமுறையின் கைகளில் உள்ளது. இது வெறும் வணிக விரிவாக்கம் மட்டுமல்ல, மதிப்புகள், அனுபவம் மற்றும் நம்பிக்கையின் தொடர்ச்சிக்கான ஒரு சிறந்த உதாரணம் ஆகும். இப்போது ஆறாவது தலைமுறையும் இந்த பாரம்பரியத்தை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்ல தயாராக உள்ளது. ஒருபுறம் இந்த குழுமத்தின் வளமான பாரம்பரியம் நமக்கு அனுபவம், அறிவு மற்றும் நிபுணத்துவத்தை வழங்குகிறது, மறுபுறம் 'Youngat90' என்ற ஆர்வம் எஸ்செல் குடும்பத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் புதிய ஆற்றலையும், பெரிய கனவுகளைக் காண்பதற்கான உத்வேகத்தையும் அளிக்கிறது.