  • மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் மாஸ்டர் பிளான்: 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும்

மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் மாஸ்டர் பிளான்: 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும்

Pensioners Latest News: முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் யாரெல்லாம் பயனடையலாம்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:34 PM IST
Old Age Pension Scheme: நாட்டில் உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு பொருதார ரீதியில் உதவிகளை வழங்கவும், பணி ஓய்வுக்கு பிறகான காலத்தில் நிதி ஆதரவை அளிக்கவும் மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அதேபோல் மாநில அரசுகளும் பல திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இவை வயதான காலத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியம் மூலம் நிதி நன்மையை அளிக்கின்றன.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் சிறப்பு திட்டம்

உத்தர பிரதேச அரசு மூத்த குடிமக்களுக்காக முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடத்தி வருகின்றது. இதன் கீழ் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுகின்றது. இது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது. இப்போது இந்த திட்டத்தில் இன்னும் பல மேம்படுத்தல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

உத்தரபிரதேசத்தில் முதியோர் முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறுவது இப்போது மிகவும் எளிதாக இருக்கும். மாநில அரசின் புதிய முறையின் கீழ், மூத்த குடிமக்கள் இனி தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்லவோ அல்லது தனி படிவங்களை நிரப்பவோ தேவையில்லை. 'குடும்ப ஐடி' மூலம், அரசாங்கம் தானாகவே தகுதியான முதியவர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களின் பெயர்களை முதியோர் ஓய்வூதியப் பட்டியலில் சேர்க்கும். 

Family ID: குடும்ப அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?

உத்தர பிரதேசத்தில், 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" என்ற முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக உத்தர பிரதேச மாநில அரசு குடும்ப அடையாள அட்டை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது. இதன் கீழ், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களின் நம்பகமான தரவுத்தளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. இப்போது இதனுடன் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

மூத்த குடிமக்கள் தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்தவுடன், மாதா மாதம், ₹1,000 ஓய்வூதியம் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இந்தப் புதிய முறை மோசடியைத் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல், தேவையில் இருக்கும் அனைத்து மூத்த குடிமக்களுக்கும் சரியான நேரத்தில் உதவி சென்றடைவதை உறுதி செய்யும். இது மட்டுமின்றி இதன் மூலம், பயனாளிகள் அனைவரும் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் அனைத்து அரசாங்க சலுகைகளையும் அணுக வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 

Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் தானாக தொடங்கும்

முதியவர்கள் இனி அலுவலகங்களைச் சுற்றி அலைய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அவர்களின் மாத ஓய்வூதியம் தானாகவே செயல்படுத்தப்படும். உத்தரபிரதேச அரசு முதியோருக்கான ஓய்வூதிய செயல்முறையை எளிதாக்கியுள்ளது. இப்போது, ​​தகுதியுள்ள ஒருவர் 60 வயதை எட்டுவதற்கு 90 நாட்களுக்கு முன்பு அவர்களின் பெயர் தானாகவே முதியோர் ஓய்வூதியப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். 

சமூக நலத்துறை இணையமைச்சர் அசீம் அருண், 'இந்தப் புதிய முறையின் நோக்கம், எந்தத் தொந்தரவும் இல்லாமல் முதியவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் நிதி உதவி வழங்குவதாகும். தற்போது, ​​மாநிலத்தில் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகள் மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியத்தை நேரடியாக தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் பெறுகின்றனர், இது அவர்களின் முதுமையில் கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ உதவுகிறது.' என்று கூறினார்.

இந்த அரசாங்கத் திட்டத்தின் நன்மைகளை யாரெல்லாம் பெற முடியும்?

- உத்தரப் பிரதேச அரசின் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தைப் பெறுவதற்கு சில முன்நிபந்தனைகள் உள்ளன. 

- முதலாவதாக, விண்ணப்பதாரர் 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராகவும், உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும். 

- இந்தத் திட்டம் முதன்மையாக வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே (BPL) வரும் முதியோருக்கானது. 

- வருமான வரம்பைப் பொறுத்தவரை, கிராமங்களில் வசிக்கும் முதியோர்களின் ஆண்டு வருமானம் ₹46,080 ஐ விட அதிகமாகவும், நகரங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ₹56,460 ஐ விட அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது. 

- உங்கள் வருமானம் இந்த வரம்பை மீறினால், நீங்கள் இந்த ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெற மாட்டீர்கள்.

National Old Age Pension Scheme: இந்தத் திட்டத்திற்கு யார் தகுதி பெற மாட்டார்கள்?

இந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தைப் பெற விரும்பினால், பயனாளிகள் சில முன்நிபந்தனைகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும். முதலில், பயனாளிகள் ஏற்கனவே வேறு ஏதேனும் அரசாங்க ஓய்வூதியத் திட்டத்திலிருந்து சலுகைகளைப் பெற்றிருந்தால், இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதி பெற மாட்டார்கள். மேலும், இந்த திட்டத்தின் நன்மைகளை பெற, அரசாங்க பதிவுகளிலும், ஆதார் அட்டையிலும் பயனாளியின் வயது 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். காகித ஆதாரத்தில் பயனாளியின் வயது 60 வயதுக்குக் ஒரு நாள் குறைவாக இருந்தாலும், அவரது விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.

முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்கு குடும்ப ஐடி கட்டாயமாகும்

முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் சலுகைகளைப் பெற விரும்பினால், மூத்த குடிமக்கள் இனி இதற்காக தனியாக ஒரு படிவத்தை நிரப்ப வேண்டியதில்லை. ஏனெனில் சமூக நலத்துறை அவர்களது குடும்ப ஐடியிலிருந்து அனைத்து தரவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ளும். இருப்பினும், பயனாளியிடம் குடும்ப ஐடி இல்லையென்றால், அவரது ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது. குடும்ப ஐடி -ஐ மிகவும் எளிதானதாகும். மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்தே குடும்ப ஐடி போர்ட்டலில் அதை உருவாக்கலாம். அல்லது அருகிலுள்ள CSC (பொது சேவை மையத்தையும்) மையத்திற்கு சென்றும் அதை உருவாக்கலாம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

senior citizenspensionFamily IdpensionersUttar Pradesh

