English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • குழந்தைகளுக்கு 50 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை.. அரசின் சூப்பர் திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

குழந்தைகளுக்கு 50 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை.. அரசின் சூப்பர் திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

அரிய நோய்களால் (Rare Diseases) பாதிக்கப்பட்ட 0 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நிதி உதவி மற்றும் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதை உறுதி செய்வதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 25, 2025, 03:50 PM IST
  • 5,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.
  • 50 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
  • இதனால் யாருக்கு லாபம்?

Trending Photos

இன்னறைய ராசிபலன் நவம்பர் 24 : இந்த ராசிகளுக்கு நினைத்து நடக்கும் நாள்
camera icon12
Rasipalan
இன்னறைய ராசிபலன் நவம்பர் 24 : இந்த ராசிகளுக்கு நினைத்து நடக்கும் நாள்
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
camera icon7
Malayalam Thrillers
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
camera icon7
vastu tips
கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
குழந்தைகளுக்கு 50 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை.. அரசின் சூப்பர் திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

Ayushman Bal Sambal: அரிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட 0 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்காக, முதலமைச்சரின் ஆயுஷ்மான் பால் சம்பல் யோஜனா (Chief Minister's Ayushman Bal Sambal Yojana) என்ற திட்டத்தை ராஜஸ்தான் அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த முயற்சியின் மூலம், அரிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்குக் கீழ்க்கண்ட உதவிகள் கிடைக்கின்றன:

Add Zee News as a Preferred Source

  • நிதி உதவி: ஆரம்ப மற்றும் தொடர் பராமரிப்புச் செலவுகளுக்காக 5,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.
  • இலவச சிகிச்சை: குழந்தைகளுக்கு 50 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
  • பயனடையும் நோய்கள்: இந்த திட்டம் 56 வெவ்வேறு அரிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான மருத்துவச் செலவுகளை உள்ளடக்கியது.

முதலமைச்சரின் ஆயுஷ்மான் பால் சம்பல் யோஜனா திட்டம் (Ayushman Bal Sambal Yojana) குறித்த முழுமையான தகவல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

  • ராஜஸ்தான் அரசு, முதலமைச்சர் பஜன் லால் சர்மா அல்ல. இத்திட்டம் பஜன் லால் சர்மா முதல்வராக வருவதற்கு முன்பே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
  • அரிய நோய்களால் (Rare Diseases) பாதிக்கப்பட்ட 0 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நிதி உதவி மற்றும் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதை உறுதி செய்வதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
  • இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அரிய நோய்களுக்கான ஆரம்ப மற்றும் தொடர் பராமரிப்புச் செலவுகளுக்காக 5,000 நிதி உதவியும், மேலும் 50 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சையும் வழங்கப்படுகிறது. இது 56 வெவ்வேறு அரிய நோய்களை உள்ளடக்கியது.
  • அரிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நிவாரணம் மற்றும் உதவிக்கான முக்கியமான ஆதாரமாக இந்த முயற்சி உள்ளது.

இதனால் யாருக்கு லாபம்?

இந்த திட்டத்தில் தகுதி பெற, குழந்தையின் வயது 18 ட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும், மேலும் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வசிப்பவராகவோ அல்லது குறைந்தபட்சம் மூன்று வருடங்களாக மாநிலத்தில் வசித்தவராகவோ இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தை ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி இ-மித்ரா மையத்தில் அல்லது உங்கள் சொந்த SSO ஐடி (SSO ID) மூலம் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

ஆயுஷ்மான் குழந்தை ஆதரவு திட்டம் ஏன் தனித்துவமானது:

1. ரூ.50 லட்சம் வரை முற்றிலும் இலவச சிகிச்சை

2. குடும்பத்திற்கு ரூ.5,000 மாதாந்திர உதவி

3. 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்குக் கிடைக்கிறது

4. 56 வெவ்வேறு நோய்களுக்கான சிகிச்சையை உள்ளடக்கியது

5. பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம்

6. கடுமையான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான புதிய நம்பிக்கை ஒளி.

மேலும் படிக்க | டிசம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, UPS, ஆயுள் சான்றிதழ், 8வது ஊதியக்குழு.... முழு பட்டியல்

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசின் பயிர் காப்பீடு, ரூ.2 கோடி மானிய கடன் - விவசாயிகளுக்கு 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ayushman Bal Sambal Schemefree treatmentRajasthanAyushman Child Support Scheme

Trending News