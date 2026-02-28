Ayushman Bharat: இலவச சிகிச்சைக்கு உதவும் ஆயுஷ்மான் அட்டையை வீட்டிலிருந்தே உருவாக்குவது எப்படி?

Ayushman Card: மத்திய அரசு மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், விவசாயிகள், நலிந்த பிரிவு மக்கள் என பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. அப்படிப்பட்ட நலத்திட்டங்களில் சுகாதார பாதுகாப்பை உறுதி செய்து, நோய் சிகிச்சையில் நிதி உதவி அளிப்பதற்கான திட்டமாக ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் உள்ளது. இந்தத் திட்டம் குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிராசதமாக அமைகின்றது.
Ayushman Bharat Yojana: குறைந்த செலவில் சிகிச்சைக்கு உதவும் ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா
ஆயுஷ்மான் அட்டையின் கீழ், ஏழை மக்கள் ₹5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை பெறுகிறார்கள். ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா என்றழைக்கப்படும் இந்த திட்டத்தின் மூலம், பயனாளிகள் குறைந்த செலவில் தேவையான சிகிச்சையைப் பெறலாம். இந்தத் திட்டத்தின் நன்மைகளைப் பெற, தகுதியுடைய பயனாளிகளுக்கு ஆயுஷ்மான் அட்டை வழங்கப்படுகிறது. இந்த அட்டையைக் கொண்டு பயனாளிகள் இலவச சிகிச்சை வசதிகளைப் பெறலாம்.
ஆயுஷ்மான் அட்டையை பெறுவது எப்படி?
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இதன் கீழ் ஆயுஷ்மான் அட்டையை பெற பயனாளிகள் எந்த அலுவலகத்திற்கும் சென்று அலைய வேண்டியதில்லை. வீட்டிலிருந்தே ஆயுஷ்மான் அட்டையை எளிதாக உருவாக்கலாம். ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்கும் செயல்முறை, செயல்முறையை ஆராய்வதற்கு முன், அதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் என அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஆயுஷ்மான் அட்டை: தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்க பின்வரும் ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன:
- ஆதார் அட்டை
- ரேஷன் அட்டை
- வருமானச் சான்று மற்றும் தொழிலாளர் பதிவுச் சான்றிதழ் (BoWC)
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்
Ayushman App: ஆயுஷ்மான் செயலி மூலம் அட்டையை எவ்வாறு உருவாக்குவது?
- முதலில் ஆயுஷ்மான் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.
- அதன் பிறகு அதில் லாக் இன் செய்ய வேண்டும்.
- உள்நுழையும்போது, Login as Beneficiary என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, கேப்ட்சா குறியீடு மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணில் ஒரு OTP -ஐப் பெறுவீர்கள்; அதை உள்ளிடவும்.
- அதன் பின்னர் ஒரு படிவம் திறக்கும்.
- திட்டம் மற்றும் துணைத் திட்டத்தின் கீழ் PMJAY மற்றும் உங்கள் மாநிலத்தின் பெயரை உள்ளிடவும்.
- பின்னர், Search By ஆப்ஷனில், உங்கள் ஆதார் எண், குடும்ப ஐடி அல்லது ரேஷன் கார்டு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
- இதற்குப் பிறகு, உங்கள் தகுதியைச் சரிபார்க்க கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிடவும்.
- நீங்கள் தகுதி பெற்றிருந்தால் மட்டுமே திட்டத்தின் கீழ் ஒரு அட்டையை உருவாக்க முடியும்.
- e-KYC ஐ முடித்த பிறகு, அட்டையின் PDF ஐ பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
இந்த வழியில், உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையை வீட்டிலேயே எளிதாக உருவாக்கலாம்.
ஆயுஷ்மான் அட்டையின் நன்மைகள் என்ன?
- இந்தத் திட்டத்தில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுவதற்கு (pre-hospitalization) 3 நாட்கள் முன் மற்றும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட 15 நாட்கள் பின் ( post- hospitalization) ஆகும் செலவுகள் அடங்கும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து மருத்துவ சோதனைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
- மருந்து செலவுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
- மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படும் போது மருந்து செலவுகளும் காப்பீட்டின் கீழ் இருக்கும்.
- மேலும், சில தகுதி கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
Ayushman Bharat Scheme: PM JAY ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர்கள்?
- அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் நபர்கள் மட்டுமே ஆயுஷ்மான் யோஜனா திட்டத்தின் பலன்களைப் பெறலாம்.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஏழை எளிய மக்கள், தொழிலாளர்கள், கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்கள் நன்மைகளை பெற தகுதி பெறுவார்கள்.
- உங்கள் தகுதியைச் செக் செய்ய விரும்பினால், pmjay.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ PMJAY இணையதளத்திற்கு சென்று இதற்கான தகுதி விவரங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு: அகவிலைப்படி அதிகரிப்புடன் டிஏ அரியரும் கிடைக்கும்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ