  • Tamil News
  • Business
  • பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 ஓய்வூதியம்: மாநில அரசின் சூப்பர் திட்டம், இப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்

பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 ஓய்வூதியம்: மாநில அரசின் சூப்பர் திட்டம், இப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்

Sthree Suraksha Scheme: இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 35 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட வேலையில்லாத பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைப் பெண்களுக்கு ₹1,000 மாதாந்திர நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 12:32 PM IST
  • ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டம் என்றால் என்ன?
  • இந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் எந்தெந்த பெண்கள் பயனடைவார்கள்?
  • ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய தகுதிகள் என்ன?

பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 ஓய்வூதியம்: மாநில அரசின் சூப்பர் திட்டம், இப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்

Pension Scheme for Women: பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், விவசாயிகள் என பல தரப்பு மக்களுக்கு மத்திய அரசும், பல மாநில அரசுகளும் பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, பெண்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்தவும், அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கவும் பல வித திட்டங்கள் உள்ளன. அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டம்தான் பெண்கள் பாதுகாப்பு திட்டமான ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டம். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Sthree Suraksha Scheme: மாநில அரசின் ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டம்

பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைப் பெண்களின் நிதிப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், வேறு எந்த சமூக ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழும் நிதி உதவி கிடைக்காத பெண்களுக்கு ₹1,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. கேரள அரசு இந்தத் திட்டத்தை குறிப்பாக வேலையில்லாத மற்றும் குறைந்த வளங்களைக் கொண்ட பெண்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அத்தகைய பெண்கள் கண்ணியத்துடன் வாழ உதவுவதே மாநில அரசின் நோக்கமாகும்.

ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டம் என்றால் என்ன?

- ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டம் என்பது கேரள அரசின் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். 

- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 35 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட வேலையில்லாத பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைப் பெண்களுக்கு ₹1,000 மாதாந்திர நிதி உதவி (ஓய்வூதியம்) வழங்கப்படுகிறது. 

- இந்தத் தொகை நேரடியாக பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகின்றது.

Sthree Suraksha Scheme Online Application Process

ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டம் திட்டத்திற்கான விண்ணப்ப செயல்முறை ஆன்லைனில் உள்ளது. பயனாளிகள் ஆன்லைனில் எளிய முறையில் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த திட்டத்திற்கு KSMART போர்ட்டலைப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம்.

Pension Scheme: இந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் எந்தெந்த பெண்கள் பயனடைவார்கள்?

- இந்த திட்டம் சில அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைப் பெண்களுக்கு மட்டுமே பயனளிக்கும். 

- மிக முக்கியமான தேவை என்னவென்றால், விண்ணப்பதாரர் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு) திட்டத்தின் கீழ் மஞ்சள் நிற ரேஷன் கார்டு அல்லது முன்னுரிமை வகைகளின் கீழ் (பிங்க் ரேஷன் கார்டு) இளஞ்சிவப்பு நிற ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்க வேண்டும்.

- ஒரு பெண்ணின் ரேஷன் கார்டு பின்னர் நீலம் அல்லது வெள்ளை நிற அட்டையாக மாற்றப்பட்டால், அவர் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவராகக் கருதப்படுவார்.

ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

- ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்தின் திட்டத்தின் கீழ், 35 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட வேலையில்லாத பெண்கள் மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியம் பெறுகிறார்கள். 

- விண்ணப்பங்கள் KSMART போர்டல் மூலம் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

- விதவை ஓய்வூதியம், திருமணமாகாத பெண்களுக்கான ஓய்வூதியம், ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதியம், சேவை ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம் அல்லது EPF ஓய்வூதியம் போன்ற ஏதேனும் ஓய்வூதியப் பலன்களை ஏற்கனவே பெறும் பெண்கள் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள்.

- மத்திய அல்லது மாநில அரசு வேலைகளில் பணிபுரியும் பெண்கள் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதி பெற மாட்டார்கள்.

- மேலும், நிரந்தர அல்லது ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் பெண்களும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெற மாட்டார்கள்.

- தவறான தகவல்களை வழங்கி யாராவது ஓய்வூதியம் பெறுவது கண்டறியப்பட்டால், 18% வட்டியுடன் தொகை திரும்பப் பெறப்படும்.

ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்:

- வயதுச் சான்று, 
- ஆதார் அட்டை, 
- வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், 
- ரேஷன் கார்டு மற்றும் 
- சுய அறிவிப்புக் கடிதம் ஆகியவை தேவை. 

ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய தகுதிகள் என்ன?

- ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள் அல்லது திருநங்கைகள் 35 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். 

- விண்ணப்பதாரர்கள் கேரளாவின் நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களாக இருக்க வேண்டும்.

- மேலும், விண்ணப்பதாரர்கள் வேறு எந்த சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பயனாளிகளாகவோ அல்லது எந்த வேலையிலும் இருக்கக்கூடாது.

ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

- ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்தின் விண்ணப்ப செயல்முறை முற்றிலும் ஆன்லைனில் உள்ளது.

- இதற்கு முதலில், https://ksmart.lsgkerala.gov.in/ என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.

- உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.

- நீங்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்யவில்லை என்றால், புதிய கணக்கை உருவாக்க பதிவு விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.

- லாக் இன் செய்த பிறகு, Apply என்பதைக் கிளிக் செய்து, பின்னர் ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- அடுத்து, நீங்கள் வசிக்கும் உள்ளூர் சுய-அரசு நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- உங்கள் பெயர் மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, மீதமுள்ள தேவையான தகவல்களை நிரப்பி, தேவையான ஆவணங்களை பதிவேற்றவும்.

- அனைத்து தகவல்களையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.

- படிவத்தை பூர்த்தி செய்தவுடன், உங்களுக்கு ஒரு ஒப்புதல் ரசீது கிடைக்கும்.

- அதை நீங்கள் எதிர்கால குறிப்புக்காக பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கலாம்.

Pension: ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

இந்த திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 1,000 ஓய்வூதியம் நேரடியாக பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். வங்கிக் கணக்கையும் ஆதாரையும் இணைப்பது அவசியமாகும்.

ஸ்த்ரீ சுரக்ஷா திட்டம் எப்போது தொடங்கியது?

கேரள அரசு இந்த ஆண்டு அக்டோபரில் இந்தத் திட்டத்தை அறிவித்தது. மாநிலத்தில் சுமார் 3.134 மில்லியன் பெண்கள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள் என்று முதல்வர் பினராயி விஜயன் சமீபத்தில் அறிவித்தார். இதற்காக அரசாங்கம் ஆண்டுதோறும் சுமார் ₹3,800 கோடி பட்ஜெட்டை ஒதுக்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | EPFO புத்தாண்டு பரிசு: பிராந்திய அலுவலகங்கள்... ஊழியர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு CGHS, HBA: அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய திட்டங்களில் மாற்றம்? குஷியான அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Sthree Suraksha SchemeWomenpensionPension SchemeState Government Schemes

